Вина долины Дору: индивидуальный тур в компании сомелье
Проникнуться очарованием Северной Португалии и продегустировать фирменные напитки лучших виноделен
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - ...
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями
Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - ...
10 дек в 08:00
4 фев в 08:00
€880 за всё до 6 чел.
От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики
Рассмотреть санктуарии, посетить монастырь тамплиеров, объехать колоритные городки и деревушки
Начало: Аэропорт Порту, 14:00
30 дек в 14:00
8 янв в 14:00
93 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур по городам севера Португалии: Порту и Авейру, Брага и Гимарайнш
Полюбоваться архитектурой, узнать историю знаменитого портвейна и прокатиться на лодке молисейру
Начало: Порту, у вашего отеля, время по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€790 за всё до 4 чел.
По северу Португалии на Tesla. Индивидуальный тур
Погулять по Порту и Браге, Гимарайншу и Авейру, подышать океаном и продегустировать портвейн
Начало: Порту, у вашего отеля, время по договорённости
28 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€750 за всё до 4 чел.
От террас Дору до колыбели Португалии: индивидуально по 5 городам
Погулять по Амаранте и Пиньяну, посетить санктуарий Бон-Жезуш и замок Гимарайнш, узнать всё о Порту
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - ...
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
€750 за всё до 4 чел.
