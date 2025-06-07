От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики
Рассмотреть санктуарии, посетить монастырь тамплиеров, объехать колоритные городки и деревушки
Начало: Аэропорт Порту, 14:00
«Вы подниметесь по грандиозной барочной лестнице, украшенной статуями и фонтанами, и с вершины полюбуетесь церковью и видами окрестностей»
7 июн в 14:00
5 июл в 14:00
93 000 ₽ за человека
Португалия шаг за шагом: неторопливое турне вдоль Атлантики
Вспомнить о тамплиерах, узнать историю местных Ромео и Джульетты и посетить родину портвейна
Начало: Аэропорт Порту, время по договорённости
«Следующая на нашем пути — Баталья, где находится жемчужина португальской готики — собор Санта-Мария-делла-Витториа»
21 мая в 10:00
14 июн в 10:00
€588 за человека
-
10%
Вина долины Дору: индивидуальный тур в компании сомелье
Проникнуться очарованием Северной Португалии и продегустировать фирменные напитки лучших виноделен
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
«Вы посетите один из старейших соборов Португалии, сочетающий романский, готический и барочный стили»
Завтра в 08:00
18 мая в 08:00
€720
€800 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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