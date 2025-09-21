Райская Мадейра и Азоры: горы и океан, треккинги и пляжный отдых в компании молодых и активных
Подняться на высшую точку, пройти вдоль кратеров вулкана, побывать на чайной и ананасовой плантациях
Начало: Порту, точное время и место по договорённости
«Мы взяли невероятные пейзажи, добавили прогулки и треккинги, щепотку активностей по вкусу, не забыли про релакс на живописных пляжах — и получили большой тур по Мадейре и Азорам, наполненный приключениями, эмоциями и лучшими видами»
21 сен в 10:00
13 окт в 10:00
€1350 за человека
Выходные у океана с нутрициологом-психологом: тур в мини-группе по 6 городам и пляжам Португалии
Отправиться на побережье за видами, неспешными прогулками и обновлением и увидеть местную Венецию
Начало: Порту, 10:00
«Чтобы всё было в удовольствие, пешая часть комбинируется с автомобильными экскурсиями и переездами, а также временем на пляжах»
15 авг в 10:00
29 авг в 10:00
€280 за человека
Из Порту по испанской Галисии: 3 города, лучшие пляжи и гастрономия (мини-группа)
Изучить Виго, Понтеведру, Сантьяго-де-Компостелу, отведать вин и моллюсков и отдохнуть у Атлантики
Начало: Порту, точное место по договорённости, 8:00
«Вечером — отдых на пляже с белоснежным песком и прозрачной бирюзовой водой в живописной бухте недалеко от города»
15 авг в 08:00
29 авг в 08:00
€450 за человека
