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На машине 8 дней От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики Рассмотреть санктуарии, посетить монастырь тамплиеров, объехать колоритные городки и деревушки Начало: Аэропорт Порту, 14:00 «Заедем в санктуарий Фатимы — важное место паломничества, а затем направимся в Лиссабон, по пути делая остановки в самых живописных точках» 93 000 ₽ за человека На машине 2 дня С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по... «Заедем на природные термальные источники Оренсе» €880 за всё до 6 чел. На машине 2 дня 10% Вина долины Дору: индивидуальный тур в компании сомелье Проникнуться очарованием Северной Португалии и продегустировать фирменные напитки лучших виноделен Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по... «Вы вдоволь налюбуетесь этими пасторальными пейзажами, проникнетесь атмосферой городка Ламегу и сможете дополнить поездку экскурсией на выбор: водной прогулкой на катере, променадом по садам дворца Матеуш или старому центру Амаранте» €720 €800 за всё до 6 чел. Все туры Порту

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Природа и пейзажи»

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