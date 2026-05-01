Выходные у океана с нутрициологом-психологом: тур в мини-группе по 6 городам и пляжам Португалии
Отправиться на побережье за видами, неспешными прогулками и обновлением и увидеть местную Венецию
Побережье Атлантического океана идеально подходит для глубокого релакса и перезагрузки.
Вы отправитесь навстречу бризу и бескрайним водным просторам в компании нутрициолога-психолога и профессионального гида, с которым забудете о всех заботах и
сможете полностью отключиться и отдыхать.
Будем гулять по берегу, курортным улочкам и паркам, рассматривать древнюю архитектуру и любоваться пейзажами. Посетим местную Венецию и один из самых красивых городов на севере Португалии.
Чтобы всё было в удовольствие, пешая часть комбинируется с автомобильными экскурсиями и переездами, а также временем на пляжах.
Проживание в Порту — на ваш выбор, оплачивается отдельно, возьмём подбор отелей по вашим пожеланиям и бронирование на себя.
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание, проживание не входит в стоимость тура, но мы готовы подобрать для вас варианты по вашим пожеланиям и помочь с бронированием.
Питание. Оплачивается отдельно. Порекомендуем заведения по пути.
Транспорт. Ford Galaxy, Peugeot Traveller.
Возраст участников. 12–80 лет.
Виза. Необходима, оформляется самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур можно провести только для вашей компании от 3 человек в даты по договорённости.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Порту и отдых на пляже
Мы начинаем день с увлекательной пешеходной экскурсии по историческому центру Порту (2-3 часа), а затем отправляемся на автомобильную панорамную прогулку по городу (1,5-2 часа). К обеду заедем в прибрежный район Матозиньюш, где вы сможете насладиться свежими морепродуктами и рыбой прямо из океана.
Во второй половине дня — отдых на пляже Прайя-ду-Сеньор-да-Педра у уникальной часовни, стоящей на камнях (3 часа). Затем вернёмся в Порту, где у вас будет свободный вечер.
2 день
Авейру, Фигейра-да-Фош и пляжи
Сегодня отправимся в Авейру (переезд около часа), также известную как «португальская Венеция», где мы насладимся прогулкой по каналам и увидим молисейруш — традиционные гондолы. Далее отправимся на пляжи Прайя-де-Барра и Кошта-Нова, знаменитые своими домиками в полоску и маяками. Общая продолжительность экскурсии — 3 часа.
После обеда продолжим путешествие в Фигейра-да-Фош (переезд около часа) — курортный город с живой атмосферой и огромным пляжем. Здесь прогуляемся, наслаждаясь красивыми горными видами.
Переезд в Порту (1,5 часа).
3 день
Вила-ду-Конде, Эшпозенде и Виана-ду-Каштелу
В этот день нас ждут красивые северные города. Начнём с Вила-ду-Конде (переезд около 30 минут), где увидим монастырь Санта-Клара и исторический акведук. Далее отправимся в Эшпозенде за живописными пляжами и прогулкой в природном парке. Общая продолжительность прогулки составит 2 часа. Предусмотрено время на обед у океана.
Заключительным пунктом будет Виана-ду-Каштелу (переезд 30 минут). В этом месте мы посетим святилище Санта-Лузия и исследуем старинные улочки одного из самых красивых городов на севере Португалии (экскурсия на 2 часа).
Вечером вернёмся в Порту. В дороге около часа.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
€350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Все переезды по программе
Экскурсии и входные билеты по программе
Сопровождение гидом
Помощь в подборе и бронировании жилья
Лёгкие упражнения под руководством функционального нутрициолога и психолога
Что не входит в цену
Билеты до Порту и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Порту, 10:00
Завершение: Центр Порту, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Более 14 лет живу в Португалии. Каждый день я узнавала страну, слушая, наблюдая, пробуя на вкус, изучая традиции и культуру. Однажды поняла, что хочу делиться накопленными знаниями, эмоциями и вдохновением,
которые получаю в путешествиях по стране.
История и культура Португалии берут начало много веков назад. Бережное отношение португальцев к традициям позволяет познакомиться с укладом жизни еще со средневековья, а уважение к истории помогло сохранить в прекрасном состоянии замки и дворцы.
Комфортный климат дарит наслаждение океаном, горами, водопадами, термальными водами, солнцем и цветами в любой сезон.
Путешествия со мной — это отличный шанс познакомиться с Португалией, перезагрузиться, наполниться энергией и новыми впечатлениями и узнать о жизни португальцев.
