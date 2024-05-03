1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Душевный день в Синтре и окрестностях: Замок мавров, Мыс Рока, пляжи и гастрономия
Проведите день, как в гостях у старого друга: древний Замок мавров, секретные панорамы, лучшие пляжи и гастрономические удовольствия ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мыс Рока - вечер на краю мира
Отправьтесь на встречу с Атлантическим океаном! Закат на мысе Рока, бокал зеленого вина и легенды Португалии ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иная Синтра. Не для всех: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия в Синтре с доступом к местам, недоступным для большинства. Погружение в историю кельтов, масонов и древних мегалитов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
- ЕЕлена30 августа 2023Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!
- ААнна24 августа 2023Наш эксукурсовод был Борис,очень приятный и отзывчивый человек,много информации узнали про Португалию,все было замечательно,увлекательно и интересно,оченЬ рекомендую ☺️
- ССоломон9 июля 2023Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
- AAleksandr4 июня 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилось!
- ННаталья17 октября 2019Экскурсия замечательная! Посетили много красивых и интересных мест до мыса Рока, и полюбовались закатом на краю света! Сказочно! Гид непрерывно
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Синтре в июле 2024
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