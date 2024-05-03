Экскурсии от вашего отеля в Синтре

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Синтре на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Душевный день в Синтре и окрестностях: Замок мавров, Мыс Рока, пляжи и гастрономия
Проведите день, как в гостях у старого друга: древний Замок мавров, секретные панорамы, лучшие пляжи и гастрономические удовольствия ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Мыс Рока - вечер на краю мира
Отправьтесь на встречу с Атлантическим океаном! Закат на мысе Рока, бокал зеленого вина и легенды Португалии ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 140 за всё до 3 чел.
Иная Синтра. Не для всех
Индивидуальная
6 часов
Иная Синтра. Не для всех: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия в Синтре с доступом к местам, недоступным для большинства. Погружение в историю кельтов, масонов и древних мегалитов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
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    исторических фактах и просто интересных вещах)) посмотрели на океан и с высокого мыса Рока и непосредственно вблизи с очень живописного пляжа. Очень вкусно пообедали в прекрасном семейном ресторанчике) всё понравилось, спасибо большое Вячеславу! Рекомендую!

  • Е
    Елена
    30 августа 2023
    Мыс Рока - вечер на краю мира
    Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!
  • А
    Анна
    24 августа 2023
    Мыс Рока - вечер на краю мира
    Наш эксукурсовод был Борис,очень приятный и отзывчивый человек,много информации узнали про Португалию,все было замечательно,увлекательно и интересно,оченЬ рекомендую ☺️
  • С
    Соломон
    9 июля 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
  • A
    Aleksandr
    4 июня 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    17 октября 2019
    Мыс Рока - вечер на краю мира
    Экскурсия замечательная! Посетили много красивых и интересных мест до мыса Рока, и полюбовались закатом на краю света! Сказочно! Гид непрерывно
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    рассказывал очень интересные и познавательные истории, факты о Португалии и о местах, которых проезжали и где останавливались. Узнала много нового! Любовалась красотой этих чудесных мест! Испытала массу положительных эмоций! Очень советую поездки с гидом, это большое преимущество!

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «От вашего отеля»

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  1. Душевный день в Синтре и окрестностях
  2. Мыс Рока - вечер на краю мира
  3. Иная Синтра. Не для всех
Сколько стоит экскурсия по Синтре в июле 2024
Сейчас в Синтре в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Синтре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 15 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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