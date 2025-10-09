Мои заказы

Прогулка с историком: что такое Синтра?

Откройте для себя тайны Синтры с опытным историком. Прогулка по средневековым улочкам и дворцам оставит незабываемые впечатления
Вас ждут удивительные панорамы и средневековые улочки Синтры. Опытный историк расскажет о наслоении культур и эпох, которые привлекают исследователей.

Вы увидите смотровую площадку в саду Коррентеза, Дворец Синтра и мэрию, прогуляетесь
читать дальше

по тропам, где гулял лорд Байрон. Кинта да Регалейра и дворец Бистер раскроют свои мистические тайны. На смотровой площадке дворца Тиволи Сетеайс вас ждет вид на сады и величественные секвойи. Узнайте о скандинавских крестовых походах и легендах о пропавшем короле

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Удивительные панорамы
  • 🏰 Роскошные дворцы
  • 🗺 Средневековые улочки
  • 🕵️‍♂️ Тайны и легенды
  • 🎭 Мистические места
Прогулка с историком: что такое Синтра?© Денис
Прогулка с историком: что такое Синтра?© Денис
Прогулка с историком: что такое Синтра?© Денис
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка в саду Коррентеза
  • Дворец Синтра
  • Кинта да Регалейра
  • Дворец Бистер
  • Дворец Тиволи Сетеайс

Описание экскурсии

  • Смотровая площадка в саду Коррентеза (Jardim Romantico do Vale), где вы узнаете историю мавров
  • Дворец Синтра (Palácio Nacional de Sintra) и мэрия — рассмотрите архитектурные жемчужины центра
  • Улочки средневекового города и тропы, по которым гулял лорд Байрон
  • Кинта да Регалейра (Regaleira) и дворец Бистер (Biester) — самые мистические места Синтры
  • Дворец Тиволи Сетеайс (Palacio de Seteais) — со смотровой площадки открывается вид на сады, величественные секвойи и Palácio Nacional da Pena

А ещё вы:

  • узнаете, как скандинавы пытались отвоевать Синтру в неизвестном крестовом походе
  • обсудите легенду о пропавшем короле, а также сложную судьбу одной из главных достопримечательностей
  • выясните, имеют ли масонские символы отношение к тамплиерам

Организационные детали

Все локации мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Jardim Correnteza
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Синтре
Провёл экскурсии для 467 туристов
Привет путникам на краю света! Я Денис — историк, путешественник, житель и фанат Лиссабона. Я разработал авторские маршруты, отразив в нём свою страсть к истории и любовь к этому городу. Они помогут вам составить полное впечатление о столице Португалии.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Варвара
Варвара
9 окт 2025
Все было здорово и познавательно! Мы насладились прогулкой.
Е
Евгений
15 июн 2025
Отличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира в целом. Обсудили периоды становления и вызовов страны в разные периоды; быт, политику, архитектуру. Отдельно подкупила папочка с картами разных эпох, где наглядно можно было посмотреть как мир видели викинги, а как папа римский во времена конкисты.
Отличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира вОтличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира вОтличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира вОтличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира вОтличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира вОтличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира вОтличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира вОтличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира в
С
Софья
28 мар 2025
Денис произвел отличное впечатление. Его глубокие знания истории Синтры и Португалии в целом сделали экскурсию очень увлекательной. Точно бы посоветовала друзьям и знакомым:)

Входит в следующие категории Синтры

Похожие экскурсии из Синтры

Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Пешая
4.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€160 за всё до 5 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Синтра времён Средневековья
Пешая
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Синтре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Синтре