Вас ждут удивительные панорамы и средневековые улочки Синтры. Опытный историк расскажет о наслоении культур и эпох, которые привлекают исследователей.
Вы увидите смотровую площадку в саду Коррентеза, Дворец Синтра и мэрию, прогуляетесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Удивительные панорамы
- 🏰 Роскошные дворцы
- 🗺 Средневековые улочки
- 🕵️♂️ Тайны и легенды
- 🎭 Мистические места
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Смотровая площадка в саду Коррентеза
- Дворец Синтра
- Кинта да Регалейра
- Дворец Бистер
- Дворец Тиволи Сетеайс
Описание экскурсии
- Смотровая площадка в саду Коррентеза (Jardim Romantico do Vale), где вы узнаете историю мавров
- Дворец Синтра (Palácio Nacional de Sintra) и мэрия — рассмотрите архитектурные жемчужины центра
- Улочки средневекового города и тропы, по которым гулял лорд Байрон
- Кинта да Регалейра (Regaleira) и дворец Бистер (Biester) — самые мистические места Синтры
- Дворец Тиволи Сетеайс (Palacio de Seteais) — со смотровой площадки открывается вид на сады, величественные секвойи и Palácio Nacional da Pena
А ещё вы:
- узнаете, как скандинавы пытались отвоевать Синтру в неизвестном крестовом походе
- обсудите легенду о пропавшем короле, а также сложную судьбу одной из главных достопримечательностей
- выясните, имеют ли масонские символы отношение к тамплиерам
Организационные детали
Все локации мы осматриваем снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Jardim Correnteza
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Синтре
Провёл экскурсии для 467 туристов
Привет путникам на краю света! Я Денис — историк, путешественник, житель и фанат Лиссабона. Я разработал авторские маршруты, отразив в нём свою страсть к истории и любовь к этому городу. Они помогут вам составить полное впечатление о столице Португалии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Варвара
9 окт 2025
Все было здорово и познавательно! Мы насладились прогулкой.
Е
Евгений
15 июн 2025
Отличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира в целом. Обсудили периоды становления и вызовов страны в разные периоды; быт, политику, архитектуру. Отдельно подкупила папочка с картами разных эпох, где наглядно можно было посмотреть как мир видели викинги, а как папа римский во времена конкисты.
С
Софья
28 мар 2025
Денис произвел отличное впечатление. Его глубокие знания истории Синтры и Португалии в целом сделали экскурсию очень увлекательной. Точно бы посоветовала друзьям и знакомым:)
