Е Евгений

Отличное всеобъемлющее знание фактов, деталей и истории как Португалии в частности, так и глобально мира в целом. Обсудили периоды становления и вызовов страны в разные периоды; быт, политику, архитектуру. Отдельно подкупила папочка с картами разных эпох, где наглядно можно было посмотреть как мир видели викинги, а как папа римский во времена конкисты.