Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока

Край света и курорты королевы Великобритании: экскурсия в Синтру из Лиссабона
Городок Синтра, всего в 25 километрах от Лиссабона, – это редкое сочетание готической, романтической и мавританской архитектуры.

Его воплощения – исторический центр города, замок Паласио Де Пена, усадьба Кинта дэ Регалейру – Вы и увидите на экскурсии.

Кроме этого, вы посетите Край Света (мыс Рока) и проедете через любимые курорты королевы Великобритании – Кашкайш и Эшторил.
4.27
15 отзывов
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Ближайшие даты:
6
апр12
апр20
апр26
апр2
мая4
мая10
мая
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Королевский дворец Келуш: Португальский Версаль

Посещение королевского дворца Келуш, известного также как Португальский Версаль, станет незабываемым опытом. Построенный в 1747 году, этот великолепный дворец очаровывает своими масштабами и красотой окружающего сада, где можно увидеть изысканные скульптуры и впечатляющие фонтаны. С 1908 года дворец принадлежит государству, но многие детали интерьера сохранились, позволяя посетителям ощутить дух прошлых эпох. Здесь хранятся воспоминания о грандиозных балах, щедрых банкетах и романтичных музыкальных вечерах.

Обзорная экскурсия по Синтре

Синтра — это сказочный средневековый городок, который заслуженно носит звание «Жемчужины Португалии». Основанный в древние времена, он сменял своих владельцев, но всегда оставался любимым местом для королей Португалии, которые проводили здесь жаркие летние месяцы. Синтра известна своими романтическими ландшафтами, экзотическими парками, красивыми дворцами и загадочными замками.

Таинственная Усадьба Регалейра

Посещение усадьбы Регалейра — это погружение в мир загадок и тайн. В XIX веке её владельцем стал миллионер Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, который воплотил свою мечту, создав сад Эдем и философский дворец с витыми лестницами и тайными ходами. Архитектор Луиджи Манини помог ему в этом удивительном проекте. В парке разбросаны балконы, беседки, гроты и крошечные озерца, а многие экзотические растения были специально привезены из Бразилии. Уединенная часовня и пещеры с потайными ходами служили для обряда посвящения в масонскую ложу.

Мыс Рока: Западная точка Европы

Мыс Рока, считавшийся краем Земли в позднем Средневековье, привлекает множество посетителей. Здесь, в прошлом, известные мореплаватели отправлялись в свои путешествия, и существует легенда, что именно отсюда Христофор Колумб начал одно из своих плаваний. После открытия Америки, интерес к этому месту возрос, и оно стало визитной карточкой Португалии. Легенда о медведице, которая, отказавшись покинуть мыс, была превращена в скалы, добавляет этому месту особую магию.

Курортный городок Кашкайш

Кашкайш — это популярный туристический центр на Лиссабонской ривьере, известный своими шикарными песчаными пляжами. Этот город, когда-то небольшой рыбацкий поселок, стал резиденцией для отдыха королевской семьи в 1870-х годах. С тех пор он стремительно развивался, привлекая португальскую аристократию и иностранных гостей. Здесь можно насладиться величественной архитектурой XIX века, красивыми парками и бесплатными музеями.

По субботам в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Синтра
  • Усадьба Кинта дэ Регалейру
  • Мыс Рока
  • Курорты Кашкайш и Эшторил
Что включено
  • - Русскоговорящий гид
  • - Комфортабельные транспорт с кондиционером
  • - Радиогиды
  • - Входные билеты (замок Келуш и Усадьба Регалейра)
  • - Посещение объектов (дворцов и музеев) согласно программе
Что не входит в цену
  • Всё личные расходы
Место начала и завершения?
В Лиссабоне - уточняется при бронировании
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • В стоимость включено:
  • Посещение объектов (дворцов и музеев) согласно программе
  • Комфортабельные транспорт с кондиционером
  • Русскоговорящий гид
  • Радиогиды
  • Входные билеты (замок Келуш и Усадьба Регалейра)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
3
2
2
1
1
Г
27 янв 2025
Прекрасный тур и прекрасная, грамотная и очень харизматичная гид Валерия! Изначально я сомневалась по поводу бронирования этого тура с этой компанией, потому как отзывы почему- то оставляли желать лучшего, но
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моя интуиция меня не подвела и все превзошло мои ожидания. Выехали вовремя,все время в дороге Валерия усердно рассказывала о стране, а пункте назначения, об особенностях португальской культуры. Больше всего осталась под впечатление от Мыса Року- действительно стоит приехать и посмотреть на океан с этого мыса, ощущение что тебя сейчас подхватит ветром и унесет.
Еще раз спасибо за прекрасный тур, очень жаль что не удалось с вами побывать в Порто, но надеюсь что в следующий раз обязательно!
Галина

V
23 окт 2024
Г
23 окт 2024
Организация слабая, обещали экскурсию в минигруппе, по факту получили автобус на 40 человек. Нужно пересмотреть время нахождения в разных локациях, так во дворце мы провели неоправданно много времени, а на
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чудесном мысе Рока - 15 минут, что странно и не логично. Экскурсия рассчитана на 9 часов, думаю, можно правильно распределить время, чтобы все были довольны) гид Валерия чудесная и позитивная, скрасила экскурсию

R
15 июл 2024
Хороший экскурсовод и ему 5 баллов, не понравилось что поменялись планы экскурсии по вине самой компании и считайте что вы уже без обеденного нормального перерыва
I
3 июл 2024
M
13 мар 2024
V
26 окт 2023
M
25 сен 2023
Желательно писать цену и что включено. Экскурсия на иврите стоит 65€, и включает всё. Естественно, хотелось на русском, и это стоит 80€. На месте ещё предлагают заплатить за аудиогид 15€
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(а без него остётся только смотреть, иногда не понимая на что), в итоге экскурсия начинает стоить 95€, и это уже начинает походить на развод фраеров. Сугубо моё личное мнение, каждый пусть решает за себя, как этому отнестись.
О качестве экскурсии - так себе.

О
29 июл 2023
Экскурсовод Александр первые 15 минут поездки в машине не обращал на нас никакого внимания, болтая с водителем. Он нам представился только,когда я спросила, не мешаем ли мы с мужем их
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беседе. Зато напомнить мне, что я должна буду ему отдать деньги, он не забыл. Экскурсию вел без огонька, всем видом показывая,что у него есть дела поважнее. Основные места показал, но особого энтузиазма не было.

K
8 июн 2023
Экскурсия очень понравилась, была четко структуирована, все достопримечательности в соответствии с рекламой этого тура были показаны. Огромное спасибо экскурсоводу Саше за интересную нескучную подачу материала, профессионализм, самоотдачу и любовь к своему делу. Было очень интересно и познавательно.
S
3 июн 2023
Экскурсия очень понравилась, организация отличная, а гид Александр выше всяких похвал, глубокие познания истории, интересный рассказчик. Советую всем
Г
23 апр 2023
Понравилось как организована экскурсия
А
8 янв 2023
Отличная экскурсия, прекрасный, знающий гид и внимательный водитель. Спасибо за массу впечатлений!!!
Ш
27 авг 2021
Спасибо, все замечательно
A
18 июн 2021

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