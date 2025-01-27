Городок Синтра, всего в 25 километрах от Лиссабона, – это редкое сочетание готической, романтической и мавританской архитектуры. Его воплощения – исторический центр города, замок Паласио Де Пена, усадьба Кинта дэ Регалейру – Вы и увидите на экскурсии. Кроме этого, вы посетите Край Света (мыс Рока) и проедете через любимые курорты королевы Великобритании – Кашкайш и Эшторил.

Описание экскурсии

Королевский дворец Келуш: Португальский Версаль

Посещение королевского дворца Келуш, известного также как Португальский Версаль, станет незабываемым опытом. Построенный в 1747 году, этот великолепный дворец очаровывает своими масштабами и красотой окружающего сада, где можно увидеть изысканные скульптуры и впечатляющие фонтаны. С 1908 года дворец принадлежит государству, но многие детали интерьера сохранились, позволяя посетителям ощутить дух прошлых эпох. Здесь хранятся воспоминания о грандиозных балах, щедрых банкетах и романтичных музыкальных вечерах.

Обзорная экскурсия по Синтре

Синтра — это сказочный средневековый городок, который заслуженно носит звание «Жемчужины Португалии». Основанный в древние времена, он сменял своих владельцев, но всегда оставался любимым местом для королей Португалии, которые проводили здесь жаркие летние месяцы. Синтра известна своими романтическими ландшафтами, экзотическими парками, красивыми дворцами и загадочными замками.

Таинственная Усадьба Регалейра

Посещение усадьбы Регалейра — это погружение в мир загадок и тайн. В XIX веке её владельцем стал миллионер Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, который воплотил свою мечту, создав сад Эдем и философский дворец с витыми лестницами и тайными ходами. Архитектор Луиджи Манини помог ему в этом удивительном проекте. В парке разбросаны балконы, беседки, гроты и крошечные озерца, а многие экзотические растения были специально привезены из Бразилии. Уединенная часовня и пещеры с потайными ходами служили для обряда посвящения в масонскую ложу.

Мыс Рока: Западная точка Европы

Мыс Рока, считавшийся краем Земли в позднем Средневековье, привлекает множество посетителей. Здесь, в прошлом, известные мореплаватели отправлялись в свои путешествия, и существует легенда, что именно отсюда Христофор Колумб начал одно из своих плаваний. После открытия Америки, интерес к этому месту возрос, и оно стало визитной карточкой Португалии. Легенда о медведице, которая, отказавшись покинуть мыс, была превращена в скалы, добавляет этому месту особую магию.

Курортный городок Кашкайш

Кашкайш — это популярный туристический центр на Лиссабонской ривьере, известный своими шикарными песчаными пляжами. Этот город, когда-то небольшой рыбацкий поселок, стал резиденцией для отдыха королевской семьи в 1870-х годах. С тех пор он стремительно развивался, привлекая португальскую аристократию и иностранных гостей. Здесь можно насладиться величественной архитектурой XIX века, красивыми парками и бесплатными музеями.