Его воплощения – исторический центр города, замок Паласио Де Пена, усадьба Кинта дэ Регалейру – Вы и увидите на экскурсии.
Кроме этого, вы посетите Край Света (мыс Рока) и проедете через любимые курорты королевы Великобритании – Кашкайш и Эшторил.
Описание экскурсии
Королевский дворец Келуш: Португальский Версаль
Посещение королевского дворца Келуш, известного также как Португальский Версаль, станет незабываемым опытом. Построенный в 1747 году, этот великолепный дворец очаровывает своими масштабами и красотой окружающего сада, где можно увидеть изысканные скульптуры и впечатляющие фонтаны. С 1908 года дворец принадлежит государству, но многие детали интерьера сохранились, позволяя посетителям ощутить дух прошлых эпох. Здесь хранятся воспоминания о грандиозных балах, щедрых банкетах и романтичных музыкальных вечерах.
Обзорная экскурсия по Синтре
Синтра — это сказочный средневековый городок, который заслуженно носит звание «Жемчужины Португалии». Основанный в древние времена, он сменял своих владельцев, но всегда оставался любимым местом для королей Португалии, которые проводили здесь жаркие летние месяцы. Синтра известна своими романтическими ландшафтами, экзотическими парками, красивыми дворцами и загадочными замками.
Таинственная Усадьба Регалейра
Посещение усадьбы Регалейра — это погружение в мир загадок и тайн. В XIX веке её владельцем стал миллионер Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, который воплотил свою мечту, создав сад Эдем и философский дворец с витыми лестницами и тайными ходами. Архитектор Луиджи Манини помог ему в этом удивительном проекте. В парке разбросаны балконы, беседки, гроты и крошечные озерца, а многие экзотические растения были специально привезены из Бразилии. Уединенная часовня и пещеры с потайными ходами служили для обряда посвящения в масонскую ложу.
Мыс Рока: Западная точка Европы
Мыс Рока, считавшийся краем Земли в позднем Средневековье, привлекает множество посетителей. Здесь, в прошлом, известные мореплаватели отправлялись в свои путешествия, и существует легенда, что именно отсюда Христофор Колумб начал одно из своих плаваний. После открытия Америки, интерес к этому месту возрос, и оно стало визитной карточкой Португалии. Легенда о медведице, которая, отказавшись покинуть мыс, была превращена в скалы, добавляет этому месту особую магию.
Курортный городок Кашкайш
Кашкайш — это популярный туристический центр на Лиссабонской ривьере, известный своими шикарными песчаными пляжами. Этот город, когда-то небольшой рыбацкий поселок, стал резиденцией для отдыха королевской семьи в 1870-х годах. С тех пор он стремительно развивался, привлекая португальскую аристократию и иностранных гостей. Здесь можно насладиться величественной архитектурой XIX века, красивыми парками и бесплатными музеями.
По субботам в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Синтра
- Усадьба Кинта дэ Регалейру
- Мыс Рока
- Курорты Кашкайш и Эшторил
Что включено
- - Русскоговорящий гид
- - Комфортабельные транспорт с кондиционером
- - Радиогиды
- - Входные билеты (замок Келуш и Усадьба Регалейра)
- - Посещение объектов (дворцов и музеев) согласно программе
Что не входит в цену
- Всё личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В стоимость включено:
- Посещение объектов (дворцов и музеев) согласно программе
- Комфортабельные транспорт с кондиционером
- Русскоговорящий гид
- Радиогиды
- Входные билеты (замок Келуш и Усадьба Регалейра)