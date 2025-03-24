Экскурсии на Мыс Рока из Синтры

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Рока» в Синтре на русском языке, цены от €95, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Мыс Рока - вечер на краю мира
На машине
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
Отправьтесь на встречу с Атлантическим океаном! Закат на мысе Рока, бокал зеленого вина и легенды Португалии ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Главная цель путешествия — легендарный мыс Рока, где вы представите, как много лет мореплаватели покидали Европу, отправляясь к дальним берегам»
Сегодня в 18:30
Завтра в 15:00
от €150 за всё до 3 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
9 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Погрузитесь в атмосферу Синтры, исследуйте дворцы и замки, насладитесь видами на мыс Рока. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
«Посещение западной точки Европы – Мыс Рока»
Расписание: По субботам в 9:00
21 июн в 09:00
29 июн в 09:00
€95 за человека
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы
Пешая
3 часа
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы
Сделать яркие снимки - и навсегда запомнить этот день в Португалии
Начало: По договорённости с организатором
«Мы начнём на мысе Рока и пройдёмся по тропинке к пляжу Медеведицы»
Завтра в 15:00
16 июн в 08:00
€279€310 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    24 марта 2025
    Мыс Рока - вечер на краю мира
    Транспорт до мыса Рока, можно договориться до дороге заехать в другие интересные места. Поездка была комфортной
  • Г
    Галина
    27 января 2025
    Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
    Прекрасный тур и прекрасная, грамотная и очень харизматичная гид Валерия! Изначально я сомневалась по поводу бронирования этого тура с этой
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    компанией, потому как отзывы почему- то оставляли желать лучшего, но моя интуиция меня не подвела и все превзошло мои ожидания. Выехали вовремя,все время в дороге Валерия усердно рассказывала о стране, а пункте назначения, об особенностях португальской культуры. Больше всего осталась под впечатление от Мыса Року- действительно стоит приехать и посмотреть на океан с этого мыса, ощущение что тебя сейчас подхватит ветром и унесет. Еще раз спасибо за прекрасный тур, очень жаль что не удалось с вами побывать в Порто, но надеюсь что в следующий раз обязательно! Галина

  • Е
    Елена
    30 августа 2023
    Мыс Рока - вечер на краю мира
    Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Мыс Рока»

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Сколько стоит экскурсия по Синтре в июне 2025
Сейчас в Синтре в категории "Мыс Рока" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 279 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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