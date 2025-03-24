Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
Отправьтесь на встречу с Атлантическим океаном! Закат на мысе Рока, бокал зеленого вина и легенды Португалии ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Главная цель путешествия — легендарный мыс Рока, где вы представите, как много лет мореплаватели покидали Европу, отправляясь к дальним берегам»
Сегодня в 18:30
Завтра в 15:00
от €150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Погрузитесь в атмосферу Синтры, исследуйте дворцы и замки, насладитесь видами на мыс Рока. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
«Посещение западной точки Европы – Мыс Рока»
Расписание: По субботам в 9:00
21 июн в 09:00
29 июн в 09:00
€95 за человека
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы
Сделать яркие снимки - и навсегда запомнить этот день в Португалии
Начало: По договорённости с организатором
«Мы начнём на мысе Рока и пройдёмся по тропинке к пляжу Медеведицы»
Завтра в 15:00
16 июн в 08:00
€279
€310 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина24 марта 2025Транспорт до мыса Рока, можно договориться до дороге заехать в другие интересные места. Поездка была комфортной
- ГГалина27 января 2025Прекрасный тур и прекрасная, грамотная и очень харизматичная гид Валерия! Изначально я сомневалась по поводу бронирования этого тура с этой
- ЕЕлена30 августа 2023Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Мыс Рока»
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