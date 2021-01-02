Как добраться до Терсейры на самолёте
В Терсейре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lajes Field» вам не избежать
Список аэропортов Терсейры
- Терсейра TERLajes Field
Самые дешёвые билеты в Терсейру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.01.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 179
|2ч 40м
|18.01.2021
|из 🇵🇹Порту
|2 179
|2ч 40м
|31.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|3 724
|7ч 10м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|4 688
|13ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|4 724
|25ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇵🇹Орты
|5 685
|7ч 50м (⇵1)
|15.06.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|6 974
|8ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|8 278
|37ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|15 605
|43ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|21 845
|36ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Терсейры
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Терсейры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Лиссабон
- 25.12.202027.12.2020
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