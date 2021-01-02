  1. Португалия

Летим в Терсейру

Как добраться до Терсейры на самолёте

В Терсейре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lajes Field» вам не избежать

Список аэропортов Терсейры

  1. Терсейра TER
    Lajes Field

Самые дешёвые билеты в Терсейру из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.01.2021из 🇵🇹Лиссабона2 1792ч 40м
18.01.2021из 🇵🇹Порту2 1792ч 40м
31.10.2020из 🇮🇪Дублина3 7247ч 10м (⇵1)
06.11.2020из 🇨🇭Женевы4 68813ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇱🇺Люксембурга4 72425ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇵🇹Орты5 6857ч 50м (⇵1)
15.06.2021из 🇳🇱Амстердама6 9748ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇵🇹Фару8 27837ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇪Стокгольм15 60543ч (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Москвы21 84536ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Терсейры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Лиссабон

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону