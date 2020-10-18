Как добраться до Понты-Делгады на самолёте
В Понте-Делгаде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Joao Paulo II Airport» вам не избежать
Список аэропортов Понты-Делгады
- Нордела PDLJoao Paulo II Airport
Самые дешёвые билеты в Понту-Делгаду из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 192
|2ч 25м
|23.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 227
|2ч 25м
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|3 641
|9ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|3 678
|32ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|3 992
|30ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|4 024
|28ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇵🇹Фару
|4 075
|25ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 488
|23ч 45м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|4 625
|16ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|4 716
|9ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 920
|15ч 25м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 267
|28ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇵🇹Терсейры
|5 426
|16ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|5 516
|37ч (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 898
|49ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇵🇹Острова Грасиозы
|6 163
|18ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇹Флориша
|6 433
|36ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇹Мадейры
|6 887
|6ч 40м (⇵1)
|20.06.2021
|из 🇵🇹Орты
|6 888
|24ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇵🇹Острова Сан-Жоржи
|7 040
|25ч 15м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 566
|16ч 20м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|8 744
|43ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|9 085
|47ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|10 621
|50ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|10 630
|27ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|11 105
|22ч 45м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|13 045
|30ч 10м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Саратова
|16 687
|17ч (⇵2)
|02.03.2021
|из 🇷🇺Сочи
|16 797
|37ч 50м (⇵2)
|17.06.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|17 317
|48ч 10м (⇵2)
|19.02.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|17 614
|33ч 10м (⇵2)
|06.03.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|19 490
|44ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Бразилиа
|21 835
|29ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|26 314
|40ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|29 824
|19ч 58м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇦Галифакса
|30 779
|30ч 55м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|32 874
|16ч 55м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|35 128
|48ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|35 510
|37ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|47 982
|37ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Понты-Делгады
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Понты-Делгады, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Гавана, Гонконг и Лиссабон
- 20.10.202023.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону