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Летим в Понту-Делгаду

Как добраться до Понты-Делгады на самолёте

В Понте-Делгаде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Joao Paulo II Airport» вам не избежать

Список аэропортов Понты-Делгады

  1. Нордела PDL
    Joao Paulo II Airport

Самые дешёвые билеты в Понту-Делгаду из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.10.2020из 🇵🇹Лиссабона1 1922ч 25м
23.10.2020из 🇵🇹Порту2 2272ч 25м
09.11.2020из 🇬🇧Лондона3 6419ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇧🇪Брюсселя3 67832ч 30м (⇵2)
02.11.2020из 🇵🇱Кракова3 99230ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇱🇻Риги4 02428ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇵🇹Фару4 07525ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇵🇱Варшавы4 48823ч 45м (⇵1)
20.11.2020из 🇪🇸Барселоны4 62516ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇭Женевы4 7169ч 15м (⇵1)
02.11.2020из 🇺🇦Киева4 92015ч 25м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 26728ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇵🇹Терсейры5 42616ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива5 51637ч (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Москвы5 89849ч (⇵2)
08.11.2020из 🇵🇹Острова Грасиозы6 16318ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇵🇹Флориша6 43336ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇹Мадейры6 8876ч 40м (⇵1)
20.06.2021из 🇵🇹Орты6 88824ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇵🇹Острова Сан-Жоржи7 04025ч 15м (⇵1)
14.12.2020из 🇹🇷Стамбула7 56616ч 20м (⇵2)
01.06.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне8 74443ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇦Львова9 08547ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇱Познани10 62150ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇪Стокгольм10 63027ч 20м (⇵2)
14.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа11 10522ч 45м (⇵1)
24.12.2020из 🇱🇹Вильнюса13 04530ч 10м (⇵2)
15.01.2021из 🇷🇺Саратова16 68717ч (⇵2)
02.03.2021из 🇷🇺Сочи16 79737ч 50м (⇵2)
17.06.2021из 🇷🇺Краснодара17 31748ч 10м (⇵2)
19.02.2021из 🇷🇺Нижневартовска17 61433ч 10м (⇵2)
06.03.2021из 🇷🇺Красноярска19 49044ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇷Бразилиа21 83529ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Запорожье26 31440ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇦Торонто29 82419ч 58м (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇦Галифакса30 77930ч 55м (⇵1)
01.06.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)32 87416ч 55м (⇵2)
09.12.2020из 🇰🇿Алматы35 12848ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Владивостока35 51037ч (⇵2)
10.12.2020из 🇺🇿Ташкента47 98237ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Понты-Делгады