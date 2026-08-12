Когда: Индивидуальные экскурсии ежедневно с 08:00 до 20.00. Групповые экскурсии только в субботу и воскресенье в 10.00. Индивидуальные экскурсии от 15000 за группу, групповые 3600₽/ чел.

Экскурсия длится около 6 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала