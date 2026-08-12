В Республике Хакасия, в горах Западного Саяна находится уникальное творение гидростроителей — знаменитая Саяно-Шушенская ГЭС, одна из крупнейших и мощнейших ГЭС на планете.
Описание экскурсииЭкскурсия к Саяно‑Шушенской ГЭС: маршрут и достопримечательности Предлагаем обзорный продуманный маршрут к одной из мощнейших гидроэлектростанций мира с возможностью дополнить программу природными, культурными и активными локациями. Основной маршрут (включён в базовую программу) Смотровая площадка Саяно‑Шушенской ГЭС панорамный вид на плотину и водохранилище; рассказ об истории строительства, технических характеристиках и роли ГЭС в энергосистеме страны; фотопауза у знаковых объектов. Набережная посёлка Черёмушки живописная прогулочная зона с видом на Енисей и горы; уютные зоны отдыха, скамейки, фотолокации; знакомство с атмосферой посёлка энергетиков. Дополнительные локации (по желанию) Форелевое хозяйство - покупка охлаждённой или копчёной рыбы в качестве сувенира. Храм в деревне Сизая: - православный храм в живописном месте на фоне гор; - спокойная атмосфера для размышлений и фотосъёмки; - знакомство с духовной жизнью региона. База отдыха «Тортуга» (билеты не входят в стоимость): - зона отдыха на природе с видами на горы и реку; - беседки, мангалы, зоны для пикника; - возможность отдохнуть после насыщенной программы. Экстрим‑парк «Мраморка» (билеты не входят в стоимость) - скалолазание на естественных скалах; - смотровая площадка на долину Енисея, хребет Борус; - адреналин и незабываемые впечатления. Черёмуховый лог (доступен только с пятницы по воскресенье, билеты не входят в стоимость) - кресельный подъемник; - обзорная точка на долину Енисея Гора Самохвал, мемориальный комплекс, смотровая на Абакан (по желанию) подъём на гору с оборудованной смотровой площадкой; вид на город Абакан и окрестности; мемориальный комплекс в память о воинах. Важная информация:
- Внимание! Групповые выезды осуществляются только в субботу. Индивидуальные — в любой день.
- В виду частых отказов туристов от экскурсий в последний момент организатором берется предоплата в размере 30% от стоимости экскурсии.
- Уважаемые друзья! Данная экскурсия не включает в себя посещение плотины.
Индивидуальные экскурсии ежедневно с 08:00 до 20.00. Групповые экскурсии только в субботу и воскресенье в 10.00. Индивидуальные экскурсии от 15000 за группу, групповые 3600₽/ чел.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саяно-Шушенская ГЭС
- Река Енисей
- Гора Самохвал
- Черемуховый лог
- Хребет Борус
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Посещение музея Шушенское - 5000 с группы
- Посещение музея Хуртуях-Тас - 6000 с группы
- Посещение музея Казановка - 6000 с группы
- Ергаки, смотровая, визит центр, небольшая прогулка - 10000 с группы
- Ергаки, Висячий камень, озеро Радужное - 14000 с группы
- Прогулка на катере: Саяно-Шушенское водохранилище до водопада катушка - 15000 с группы до 7 чел, - 20000 до 12 чел.
- Прогулка над облаками: подъем по скале в полной экипировке к вершине - 3000/чел. (уровень подготовки любой)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуальные экскурсии ежедневно с 08:00 до 20.00. Групповые экскурсии только в субботу и воскресенье в 10.00. Индивидуальные экскурсии от 15000 за группу, групповые 3600₽/ чел.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Внимание! Групповые выезды осуществляются только в субботу. Индивидуальные - в любой день
- В виду частых отказов туристов от экскурсий в последний момент организатором берется предоплата в размере 30% от стоимости экскурсии
- Уважаемые друзья! Данная экскурсия не включает в себя посещение плотины
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Ездили на Саяно-Шушенскую ГЭС в июле 2026. Экскурсия понравилась, много и интересно рассказывала историю Хакасии экскурсовод Антонина Степановна, отвечала на все наши вопросы. По пути заехали в Черёмушки- поздоровались с
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Д
Экскурсия понравилась, по дороге гид Ираида рассказывала про Хакасию. Заехали на скалу Мраморка, поднялись по лестнице наверх, полюбовались видом на Енисей. Дальше на ГЭС, посмотрели на памятник строителям, послушали историю
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Л
Прекрасная экскурсия с гидом Антониной Семеновной и водителем Марией! Началась около вокзала в 8 утра. По пути на Саяно-Шушенскую ГЭС мы прослушали информацию об истории Хакассии и народах, ее населяющих.
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А
Большое спасибо за экскурсию на СШГЭС! С нами был гид Евгений, который любезно нас встретил в удобное для нас время на вокзале и провёл отличную экскурсию по району ГЭС и
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С
Мы побывали на индивидуальной экскурсии на Саяно- Шушенскую ГЭС с гидом Алексеем. Посетили мраморную гору, храм святой Евдокии, Маинскую ГЭС, форелевое хозяйство, Черемуховый лог, смотровую г. Абакан, угостились таёжным чаем
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Д
Отлично провели день под чутким руководством Сергея, прекрасного гида и просто душевного человека, любящего свой край! Побывали в Шушенском, на Саяно-Шушенской ГЭС, дополнительно заехали на Думную гору и в Черемуховый
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