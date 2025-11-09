читать дальше

рейса с завтраком и чаем в термосе и мы были сразу покорены! Машина комфортная для длительных переездов, предусмотрен запас воды.



По материалу - много полезной информации на планшете, рассказ сопровождается фото и наглядными материалами, Надежда готова ответить на миллион доп вопросов.



Программа может быть дополнена или изменена по желанию туристов, что тоже очень удобно. Чувствуется, что Надежда очень переживает за результат и старается понять что нужно для каждого гостя.



Отдельно хочу выделить коммуникабельность Надежды и огромный запас контактов на любой случай - через нее можно организовать что хотите - конфеты ручной работы с талганом, баню, шамана, концерт, мастер-класс игры на традиционных музыкальных инструментах, экскурсию в Туву или Ергаки + знание всех сувенирных магазинов, рекомендации по ресторанам… ну в общем все что придет в голову Надежда организует за 5 минут.



Хакассия невероятный регион, про который мы, к сожалению, знали очень мало и даже интернет не помог нам при подготовке к поездке понять всю его необъятность. Благодаря Надежде мы влюбились в этот край! Спасибо большое! Очень рекомендую! И с удовольствием вернемся!