Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Абакану: древние сокровища и природные красоты
Погрузитесь в атмосферу древней Хакасии, прогуливаясь по тропам Оглахтов. Откройте для себя уникальные петроглифы и руины средневековой крепости
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Саянам
Погрузитесь в мир Саян: чистый воздух, величие тайги и крупнейшая ГЭС. Идеально для отдыха от городской суеты
Начало: По согласованию
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
26 389 ₽
27 777 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию с туристом
Завтра в 09:00
11 дек в 07:00
16 000 ₽ за человека
- ААлёна9 ноября 2025Дорогая Надежда,
Выражаем вам огромную благодарность за организацию нашего путешествия по Хакасии! Вы действительно профессионал своего дела, обладающий невероятными знаниями истории
- ММария23 августа 2025Надежда безумно приятный и заботливый экскурсовод, много знающий о регионе.
Начну с бесконечной заботы - нас встретили в аэропорту с раннего
- ТТатьяна5 августа 2025Начну с того, что мой прилёт задержался и экскурсия началась позже. Успели всё что хотели и даже чуть больше того.
- ААлексей3 августа 2025Грандиозное сооружение, просто невозможно представить как такое вообще можно было построить. Всем советую когда-нибудь побывать на Саяно-Шушенской ГЭС. Ребёнку 10 очень понравилось, запомнится на всю жизнь.
- ННадежда3 августа 2025Грандиозное сооружение, просто невозможно представить как такое вообще можно было построить. Всем советую когда-нибудь побывать на Саяно-Шушенской ГЭС. Ребёнку 10 очень понравилось, запомнится на всю жизнь.
- ККоропец3 августа 2025Грандиозное сооружение, просто невозможно представить как такое вообще можно было построить. Всем советую когда-нибудь побывать на Саяно-Шушенской ГЭС. Ребёнку 10 очень понравилось, запомнится на всю жизнь.
- ДДарья2 августа 2025Экскурсия понравилась, по дороге гид Ираида рассказывала про Хакасию. Заехали на скалу Мраморка, поднялись по лестнице наверх, полюбовались видом на
- ВВладимир31 июля 2025Совершенно замечательный маршрут. Интересный, увлекательный, познавательный, охватывающий немало локаций и материала и, в то же время, абсолютно не утомительный, несмотря
- УУльяна1 июля 2025Очень, нет, ОЧЕНЬ много интересной информации! Надежда рассказывает очень много и увлекательно. Показывает максимум возможного и даже больше. Уже рекомендовала друзьям! После экскурсии поняли, что надо ехать в Хакасиию ещё.
- ТТайра1 июля 2025Добрый день!
Я хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Золотому кольцу Хакасии с Надеждой.
Я давно мечтала о такой обзорной экскурсии. Надежда
- ВВладислав30 июня 2025Надежда настоящий профессионал, который отдает душу своему делу. Знайте она и ее команда сделает ваш отдых по настоящему полным, познавательным
- ЕЕлена10 июня 2025Отличная экскурсия. Продуманный маршрут, интересные локации. Как бонус - видовые площадки, известные только местным.
Сергея и его команду гидов рекомендую от
- ВВячеслав19 мая 202503.05.2025 были на экскурсии Золотое кольцо Хакасии с экскурсоводом Надеждой. Экскурсия получилась очень интересная и разноплановая. Надежда отличный рассказчик, умеет
- ММария14 мая 2025Спасибо, понравилось, было интересно и я еще, наверное, вернусь в эти места. Очень красивые цветы и везде запах черемухи.
- ННаталья3 мая 2025Надежда высокий профессонал своего дела. Вернёмся, к ней ещё не раз, рекомендую всё будет организовано на высоте.
- ССергей14 марта 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду Надежде за прекрасно проведенную экскурсию. Заранее согласовали маршрут, нас встретили рано утром в аэропорту, и
- ООксана30 ноября 2024Нам так повезло, мы познакомились с замечательным гидом, да просто с чудесным человеком!!!
Надежда- ты, профессионал своего дела, с большой буквы,
- ДДаша19 октября 2024Шикарная экскурсия с выбранными мной локациями, ГЭС фундаментальное сооружение, Надежда отличный организатор и заботливый человек, время в экскурсии пролетает незаметно, определённо рекомендую данную экскурсию к посещению.
