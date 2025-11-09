Мои заказы

Музей-заповедник Шушенское – экскурсии в Абакане

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей-заповедник Шушенское» в Абакане, цены от 16 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в загадочные Оглахты
На машине
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Абакану: древние сокровища и природные красоты
Погрузитесь в атмосферу древней Хакасии, прогуливаясь по тропам Оглахтов. Откройте для себя уникальные петроглифы и руины средневековой крепости
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
В гости к Саянам
На машине
7 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Саянам
Погрузитесь в мир Саян: чистый воздух, величие тайги и крупнейшая ГЭС. Идеально для отдыха от городской суеты
Начало: По согласованию
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
16 200 ₽18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии
На машине
11 часов
-
5%
71 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
26 389 ₽27 777 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
На машине
6 часов
20 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию с туристом
Завтра в 09:00
11 дек в 07:00
16 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    9 ноября 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Дорогая Надежда,

    Выражаем вам огромную благодарность за организацию нашего путешествия по Хакасии! Вы действительно профессионал своего дела, обладающий невероятными знаниями истории
    читать дальше

    региона, особенностями местности и вниманием к деталям.

    Благодаря вашей заботливой организации программы нам удалось посетить самые значимые места Хакасии: полюбоваться красотой Абакана и Минусинска, насладиться отдыхом на горнолыжном курорте «Ергаки», оценить величие Саяно-Шушенской ГЭС и уникальность парка «Мраморка», прикоснуться к древней культуре и мифологии, посетив знаменитый памятник природы Хуртуях Тас и другие места силы. А наша прогулка по Енисею стала настоящим украшением всей поездки.

    Мы остались довольны каждым моментом пребывания в Хакасии благодаря вашему профессионализму, вниманию и теплоте. Теперь Хакасия навсегда останется в наших сердцах, и мы уже мечтаем вернуться сюда снова.

    Спасибо огромное за ваше гостеприимство, профессионализм и искреннюю любовь к своему краю!

    От всего сердца желаем вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия!

    С уважением и благодарностью, Алёна и Валентин

    Дорогая Надежда
  • М
    Мария
    23 августа 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Надежда безумно приятный и заботливый экскурсовод, много знающий о регионе.

    Начну с бесконечной заботы - нас встретили в аэропорту с раннего
    читать дальше

    рейса с завтраком и чаем в термосе и мы были сразу покорены! Машина комфортная для длительных переездов, предусмотрен запас воды.

    По материалу - много полезной информации на планшете, рассказ сопровождается фото и наглядными материалами, Надежда готова ответить на миллион доп вопросов.

    Программа может быть дополнена или изменена по желанию туристов, что тоже очень удобно. Чувствуется, что Надежда очень переживает за результат и старается понять что нужно для каждого гостя.

    Отдельно хочу выделить коммуникабельность Надежды и огромный запас контактов на любой случай - через нее можно организовать что хотите - конфеты ручной работы с талганом, баню, шамана, концерт, мастер-класс игры на традиционных музыкальных инструментах, экскурсию в Туву или Ергаки + знание всех сувенирных магазинов, рекомендации по ресторанам… ну в общем все что придет в голову Надежда организует за 5 минут.

    Хакассия невероятный регион, про который мы, к сожалению, знали очень мало и даже интернет не помог нам при подготовке к поездке понять всю его необъятность. Благодаря Надежде мы влюбились в этот край! Спасибо большое! Очень рекомендую! И с удовольствием вернемся!

  • Т
    Татьяна
    5 августа 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Начну с того, что мой прилёт задержался и экскурсия началась позже. Успели всё что хотели и даже чуть больше того.
    читать дальше

    Это был очень насыщенный информационно и душевно день. Надежда рассказала все очень интересно, на любой мой вопрос получала очень много подробной и объемной информации. Очень приятная встреча, интересный маршрут, который при согласовании можно откорректировать, море эмоций, шикарных фото и завораживающих локаций. День прошел на одном дыхании. Хакасия с Надеждой открылась своей увлекательной историей, многогранностью хакасского народа, занимательными фактами и душевной поездкой. Отдельное спасибо водителю Ивану, комфортно, с ветерком, позитивом и улыбкой.

    Начну с того, что мой прилёт задержался и экскурсия началась позже. Успели всё что хотели и
  • А
    Алексей
    3 августа 2025
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Грандиозное сооружение, просто невозможно представить как такое вообще можно было построить. Всем советую когда-нибудь побывать на Саяно-Шушенской ГЭС. Ребёнку 10 очень понравилось, запомнится на всю жизнь.
  • Н
    Надежда
    3 августа 2025
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Грандиозное сооружение, просто невозможно представить как такое вообще можно было построить. Всем советую когда-нибудь побывать на Саяно-Шушенской ГЭС. Ребёнку 10 очень понравилось, запомнится на всю жизнь.
  • К
    Коропец
    3 августа 2025
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Грандиозное сооружение, просто невозможно представить как такое вообще можно было построить. Всем советую когда-нибудь побывать на Саяно-Шушенской ГЭС. Ребёнку 10 очень понравилось, запомнится на всю жизнь.
  • Д
    Дарья
    2 августа 2025
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Экскурсия понравилась, по дороге гид Ираида рассказывала про Хакасию. Заехали на скалу Мраморка, поднялись по лестнице наверх, полюбовались видом на
    читать дальше

    Енисей. Дальше на ГЭС, посмотрели на памятник строителям, послушали историю постройки. На обратной пути поднялись на канатной дороге Черемуховый лог, посмотрели еще видовую площадку. Заехали на форелевую ферму, кто хотел, купил рыбу.

    Еще понравилось, что меня не бросили (на час с лишним задержали рейс, только прилетела ко времени встречи), все встречались на вокзале, заехали за мной в аэропорт, как раз только успела получить багаж, уже встречают.

  • В
    Владимир
    31 июля 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Совершенно замечательный маршрут. Интересный, увлекательный, познавательный, охватывающий немало локаций и материала и, в то же время, абсолютно не утомительный, несмотря
    читать дальше

    на длительное время в пути и преодолеваемые расстояния. Замечательный гид Надежда. Обладает огромным запасом знаний и материала по маршруту экскурсии и не только, вполне сравнимых с энциклопедическими. Довольно интересный рассказчик, комфортна в общении и, что немаловажно, весьма корректна. Приятный собеседник. К подаче материала относится творчески, подготовлена к ответам на вопросы, отзывчива к просьбам показать и рассказать что-либо в ходе поездки. К мнению и пожеланиям экскурсантов относится доброжелательно и с уважением.
    Комфортабельный автомобиль на маршруте. Подготовленный водитель-профессионал Иван также приложил все усилия, чтобы сделать нашу поездку приятной и запоминающейся.
    Можем смело рекомендовать как саму экскурсию, так и замечательный тандем её осуществляющий всем отправляющимся в Абакан. Спасибо!

  • У
    Ульяна
    1 июля 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Очень, нет, ОЧЕНЬ много интересной информации! Надежда рассказывает очень много и увлекательно. Показывает максимум возможного и даже больше. Уже рекомендовала друзьям! После экскурсии поняли, что надо ехать в Хакасиию ещё.
  • Т
    Тайра
    1 июля 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Добрый день!
    Я хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Золотому кольцу Хакасии с Надеждой.
    Я давно мечтала о такой обзорной экскурсии. Надежда
    читать дальше

    покорила моё сердце с первых минут. Она рассказала столько много интересной и полезной информации о местах, которые мы посетили. Надежда - бескрайний источник знаний и экскурсовод высокого класса!
    Очень рекомендую и планирую новую экскурсию с Надеждой на следующий год!
    Очень приятно общаться с такими экспертами, от которых сам вдохновляешься и дальше начинаешь самостоятельно изучать историю и край наших родных земель ❤️

    Добрый день!
  • В
    Владислав
    30 июня 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Надежда настоящий профессионал, который отдает душу своему делу. Знайте она и ее команда сделает ваш отдых по настоящему полным, познавательным
    читать дальше

    и увлекательным. Путешествуя вместе с ней, вы точно не упустите никакие детали. Вы увидите самые красивые и редчайшие места, узнаете их историю и научитесь понимать местный колорит.

    Наша поездка была очень насыщенной. Программу согласовывали с Надеждой заранее. На этапе согласования Надежда была всегда на связи, делилась опытом и подсказывала как правильно подготовится к путешествию.

    Как итог: поездка прошла идеально. Надежда грамотно выстроила логистику нашего путешествия, что позволило нам увидеть максимальное количество красот за наш короткий отпуск. Мы остались очень довольны работой этого гида и ее команды. Путешествовать вместе с ними было очень комфортно и безопасно. Поэтому можете смело обращаться к Надежде!

    Надежда настоящий профессионал, который отдает душу своему делу. Знайте она и ее команда сделает ваш отдых
  • Е
    Елена
    10 июня 2025
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Отличная экскурсия. Продуманный маршрут, интересные локации. Как бонус - видовые площадки, известные только местным.
    Сергея и его команду гидов рекомендую от
    читать дальше

    всей души. Они профессионалы своего дела, интерессные рассказчики и просто душевные ребята. Постоянно на связи. На экскурсиях выкладываются на все 100, учитывают все пожелания туристов. Просто 5+!

  • В
    Вячеслав
    19 мая 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    03.05.2025 были на экскурсии Золотое кольцо Хакасии с экскурсоводом Надеждой. Экскурсия получилась очень интересная и разноплановая. Надежда отличный рассказчик, умеет
    читать дальше

    увлечь и заинтересовать. Отвечала на все наш вопросы, знает материал очень глубоко. Если приедем еще раз в Хакасию, то обязательно запланируем экскурсию у Надежды.

  • М
    Мария
    14 мая 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Спасибо, понравилось, было интересно и я еще, наверное, вернусь в эти места. Очень красивые цветы и везде запах черемухи.
  • Н
    Наталья
    3 мая 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Надежда высокий профессонал своего дела. Вернёмся, к ней ещё не раз, рекомендую всё будет организовано на высоте.
    Надежда высокий профессонал своего дела. Вернёмся, к ней ещё не раз, рекомендую всё будет организовано на высоте.
  • С
    Сергей
    14 марта 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Надежде за прекрасно проведенную экскурсию. Заранее согласовали маршрут, нас встретили рано утром в аэропорту, и
    читать дальше

    мы отправились в путешествие по Хакасии. Описывать локации не имеет смысла, можно прочитать в предыдущих отзывах, все очень понравилось. Надежда проявила себя, как знаток во многих областях. Несомненно, она великолепный рассказчик. В конце нас отвезли на ж. д. вокзал на наш вечерний поезд. Спасибо большое! Рекомендую.

  • О
    Оксана
    30 ноября 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Нам так повезло, мы познакомились с замечательным гидом, да просто с чудесным человеком!!!
    Надежда- ты, профессионал своего дела, с большой буквы,
    читать дальше

    ты- действительно влюбила нас в Хакасию!
    Твое знание местной культуры, истории просто впечатляет, ты- кладезь знаний!!!!
    Программа нашего путешествия была так организована, что мы за короткое время нашего пребывания успели посетить максимум ключевых точек!
    Боже!!!!, а какая была атмосфера- дружелюбие и непринужденность, как будто мы знакомы много лет!)
    Эта поездка была незабываемой, надеюсь, да уверенна, что мы обязательно вернемся!!!!)))))
    Рекомендуем ли мы, Надежду?!?!????? - однозначно- ДА!!!!! 🙌🏻❤️🌹❤️🌹

    Нам так повезло, мы познакомились с замечательным гидом, да просто с чудесным человеком!!!
  • Д
    Даша
    19 октября 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Шикарная экскурсия с выбранными мной локациями, ГЭС фундаментальное сооружение, Надежда отличный организатор и заботливый человек, время в экскурсии пролетает незаметно, определённо рекомендую данную экскурсию к посещению.

