Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Авторский тур в Абакане

Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой

С комфортом поживём в труднодоступном месте, близко к природе и за 7 активных дней увидим лучшие локации парка «Ергаки». Выпьем травяной чай с видом на снежные пики и озёра с льдинами. Каменные стражи пропустят нас в город с башнями среди неприступных скал. Спящий Саян покажет свои сокровища с панорамной площадки. Полюбуемся водопадами и рододендронами, удивимся устойчивости и балансу Висячего камня. Треккинг идеально подойдёт тем, кто любит много гулять, но не покорять вершины.
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
7
июл
14
июл
21
июл
28
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет53 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 14 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, тёплую куртку и штаны на вечер, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В природном парке «Ергаки» на базе отдыха «Ергаки» в 2-3-местных номерах с удобствами в номере. Полотенца выдают. Кулер есть в коридоре. Фен можно попросить у администратора. Wi-Fi нет.

Питание. Включено 2-разовое питание. Завтраки со 2-го дня подаются в гостинице по комплексному меню. Обеды организуются во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье, горячий чай. Просьба сообщить инструктору минимум за 3 дня до похода об особенностях питания, аллергии, вегетарианстве. Дополнительно оплачивается обед в 1-й день в кафе по пути и все ужины.

Дети. Берём детей от 14 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для активных людей, регулярно занимающихся спортом, и детей от 14 лет.
Перепад высот в день от 240 до 480 м — это как подъем на 80-160 этажей.
Общий километраж — 78,6 км.

Связь и интернет. Только «Теле2» ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга мобильная связь отсутствует. Wi-Fi нет, в гостинице возможно купить сим-карту «Теле2».

Программа тура по дням

1 день

Абакан - Ергаки и озеро Ойское

Встречаемся в 11:00 в аэропорту Абакана, в 11:30 — на ж. -д. вокзале. Время указано местное. Переезжаем около 3,5-4 часов на микроавтобусе в природный парк «Ергаки». По дороге остановимся на обед в кафе.

Заселимся на базу отдыха в номера с удобствами, где будем жить на протяжении всего путешествия. Прогуляемся по территории, полюбуемся озером Ойское и поужинаем в ресторане гостиницы.

Абакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро ОйскоеАбакан - Ергаки и озеро Ойское
2 день

Висячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроны

После завтрака отправляемся в 8-9-часовой треккинг на 19,8 км. Сегодня увидим множество локаций: популярный Висячий камень над пропастью, озёра Радужное и Каровое. В конце июня – начале июля застанем здесь льдинки. Возможно повезёт попасть на цветение золотистого рододендрона. Остановимся на обед-пикник, а после дойдём до перевала Художников, откуда насладимся видом на долину, пик Птица, скалу Парабола и озеро Художников.

К ужину вернёмся на базу. Перепад высот за день не более 500 м.

Висячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроныВисячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроны
3 день

Панорамы на Ергаки с Ойского перевала

Проснёмся, улыбнёмся, позавтракаем и отправимся гулять по Ойскому перевалу на высоте 1790 метров над уровнем моря.

Увидим тёмно-синее озеро Ойское и восхитимся панорамой со смотровой площадки на весь парк. Разглядим Спящего Саяна, снежные пики Звёздный и Птица, скалу Орешек. А теперь представьте, что с такими видами мы сегодня ещё и пообедаем! Ведь если верить слухам, все туристы поднимаются повыше именно для того, чтобы выпить травяной чай и съесть самый вкусный на свете бутерброд в компании гор.

Спустя 6-7 часов вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём. Пройдём за день 14,2 км и наберём 350 м высоты.

Панорамы на Ергаки с Ойского перевалаПанорамы на Ергаки с Ойского перевалаПанорамы на Ергаки с Ойского перевалаПанорамы на Ергаки с Ойского перевалаПанорамы на Ергаки с Ойского перевалаПанорамы на Ергаки с Ойского перевалаПанорамы на Ергаки с Ойского перевалаПанорамы на Ергаки с Ойского перевалаПанорамы на Ергаки с Ойского перевалаПанорамы на Ергаки с Ойского перевала
4 день

Каменный город со стражами

Сегодня для нас откроются врата Каменного города в сердце тайги. У входа поздороваемся с тремя суровыми стражами, охраняющими могущественное племя Саян. Инструктор приоткроет завесу тайн мест и расскажет историю о том, почему процветающие горожане много лет назад перебрались повыше к скалам. Осмотрим каменные башни и горницы, сделаем эффектные фотографии.

Пройдём 5,8 км с небольшим перепадом высоты. После ужина каждый день будет свободное время. Рекомендуем сходить в баню на турбазе, о которой нужно договориться заранее.

Каменный город со стражамиКаменный город со стражамиКаменный город со стражамиКаменный город со стражамиКаменный город со стражамиКаменный город со стражамиКаменный город со стражамиКаменный город со стражамиКаменный город со стражамиКаменный город со стражами
5 день

Сокровища Спящего Саяна

После завтрака вновь отправляемся в треккинг. Пройдём почти 18 км за 7-8 часов.

Увидим каскадный водопад Жемчужина Саян, озеро Радужное и Висячий камень с нового ракурса. Узнаем уже знакомую скалу Орешек и по каменной тропе выйдем на плато, которая приведёт нас к сокровищам Спящего Саяна. Огромная горная гряда похожа на лежачего мужчину со сложенными на груди руками и каменными волосами. Знакомьтесь — добрый и мудрый богатырь Спящий Саян. На деле он всегда бдит и охраняет свой родной край Ергаки. Нас же пропустит полюбоваться сокровищами со смотровой площадки: Каменным замком, скалой Кит, Лазурным озером в окружении кедров. Отсюда хорошо видно и Мать Саяна.

К ужину возвращаемся на базу отдыха.

Сокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего СаянаСокровища Спящего Саяна
6 день

2-километровое озеро с кедровым лесом и высшая точка Ергак

На сегодня запланировано посещение одного из главных сокровищ Ергак — озера Светлое. Вы увидите 2 км чистейшего водоёма с отражающимися вершинами среди кедрового леса. С таким видом устроим обед с горячим чаем, рассмотрим пики с говорящими названиями — Птица и Звёздный. На что похож первый — очевидно. Второй является высшей точкой Ергак и устремляется к Кассиопеи. Высота достигает 2265 м.

За день нагуляем 16,5 км с набором 410 м высоты.

2-километровое озеро с кедровым лесом и высшая точка Ергак2-километровое озеро с кедровым лесом и высшая точка Ергак2-километровое озеро с кедровым лесом и высшая точка Ергак2-километровое озеро с кедровым лесом и высшая точка Ергак2-километровое озеро с кедровым лесом и высшая точка Ергак2-километровое озеро с кедровым лесом и высшая точка Ергак2-километровое озеро с кедровым лесом и высшая точка Ергак2-километровое озеро с кедровым лесом и высшая точка Ергак
7 день

Возвращение в Абакан

Наслаждаемся последним горным завтраком в нашем путешествии, собираем вещи и выезжаем в Абакан по знакомому пути. К 13:00 прибудем в аэропорт. В 14:00 — на ж. -д. вокзал.

Возвращение в АбаканВозвращение в АбаканВозвращение в АбаканВозвращение в Абакан

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе
  • Проживание
  • 2-разовое питание
  • Экологические сборы и входные билеты
  • Прокат группового снаряжения: котлов, горелок, газа, поварёшек, тента, аптечки и всего необходимого для полевой жизни
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
  • Билеты до Абакана и обратно
  • Обед в 1-й день в дороге и все ужины
  • Доплата за одноместное размещение - 13 000 рублей за весь тур
  • Страховка
  • Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
Завершение: Абакан, аэропорт 13:00 и ж. - д. вокзал 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Абакана

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыПаркиТреккинг и походы

Похожие туры из Абакана

Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня
11 июля
25 июля
8 авг
от 37 000 за человека
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
🚶 Пешая
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Республика Хакасия, Абакан
7 июля
14 июля
21 июля
28 июля
5340050 730 за человека
Ергаки. Жемчужина Саян
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ергаки. Жемчужина Саян
г. Абакан
1 июля
35 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Абакане
Все туры из Абакана
All Airlines
ХорошоТам