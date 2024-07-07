Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
июл
июл
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 400 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 14 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, тёплую куртку и штаны на вечер, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В природном парке «Ергаки» на базе отдыха «Ергаки» в 2-3-местных номерах с удобствами в номере. Полотенца выдают. Кулер есть в коридоре. Фен можно попросить у администратора. Wi-Fi нет.
Питание. Включено 2-разовое питание. Завтраки со 2-го дня подаются в гостинице по комплексному меню. Обеды организуются во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье, горячий чай. Просьба сообщить инструктору минимум за 3 дня до похода об особенностях питания, аллергии, вегетарианстве. Дополнительно оплачивается обед в 1-й день в кафе по пути и все ужины.
Дети. Берём детей от 14 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для активных людей, регулярно занимающихся спортом, и детей от 14 лет.
Перепад высот в день от 240 до 480 м — это как подъем на 80-160 этажей.
Общий километраж — 78,6 км.
Связь и интернет. Только «Теле2» ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга мобильная связь отсутствует. Wi-Fi нет, в гостинице возможно купить сим-карту «Теле2».
Программа тура по дням
Абакан - Ергаки и озеро Ойское
Встречаемся в 11:00 в аэропорту Абакана, в 11:30 — на ж. -д. вокзале. Время указано местное. Переезжаем около 3,5-4 часов на микроавтобусе в природный парк «Ергаки». По дороге остановимся на обед в кафе.
Заселимся на базу отдыха в номера с удобствами, где будем жить на протяжении всего путешествия. Прогуляемся по территории, полюбуемся озером Ойское и поужинаем в ресторане гостиницы.
Висячий камень, озёра, скалы, перевал Художников и рододендроны
После завтрака отправляемся в 8-9-часовой треккинг на 19,8 км. Сегодня увидим множество локаций: популярный Висячий камень над пропастью, озёра Радужное и Каровое. В конце июня – начале июля застанем здесь льдинки. Возможно повезёт попасть на цветение золотистого рододендрона. Остановимся на обед-пикник, а после дойдём до перевала Художников, откуда насладимся видом на долину, пик Птица, скалу Парабола и озеро Художников.
К ужину вернёмся на базу. Перепад высот за день не более 500 м.
Панорамы на Ергаки с Ойского перевала
Проснёмся, улыбнёмся, позавтракаем и отправимся гулять по Ойскому перевалу на высоте 1790 метров над уровнем моря.
Увидим тёмно-синее озеро Ойское и восхитимся панорамой со смотровой площадки на весь парк. Разглядим Спящего Саяна, снежные пики Звёздный и Птица, скалу Орешек. А теперь представьте, что с такими видами мы сегодня ещё и пообедаем! Ведь если верить слухам, все туристы поднимаются повыше именно для того, чтобы выпить травяной чай и съесть самый вкусный на свете бутерброд в компании гор.
Спустя 6-7 часов вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём. Пройдём за день 14,2 км и наберём 350 м высоты.
Каменный город со стражами
Сегодня для нас откроются врата Каменного города в сердце тайги. У входа поздороваемся с тремя суровыми стражами, охраняющими могущественное племя Саян. Инструктор приоткроет завесу тайн мест и расскажет историю о том, почему процветающие горожане много лет назад перебрались повыше к скалам. Осмотрим каменные башни и горницы, сделаем эффектные фотографии.
Пройдём 5,8 км с небольшим перепадом высоты. После ужина каждый день будет свободное время. Рекомендуем сходить в баню на турбазе, о которой нужно договориться заранее.
Сокровища Спящего Саяна
После завтрака вновь отправляемся в треккинг. Пройдём почти 18 км за 7-8 часов.
Увидим каскадный водопад Жемчужина Саян, озеро Радужное и Висячий камень с нового ракурса. Узнаем уже знакомую скалу Орешек и по каменной тропе выйдем на плато, которая приведёт нас к сокровищам Спящего Саяна. Огромная горная гряда похожа на лежачего мужчину со сложенными на груди руками и каменными волосами. Знакомьтесь — добрый и мудрый богатырь Спящий Саян. На деле он всегда бдит и охраняет свой родной край Ергаки. Нас же пропустит полюбоваться сокровищами со смотровой площадки: Каменным замком, скалой Кит, Лазурным озером в окружении кедров. Отсюда хорошо видно и Мать Саяна.
К ужину возвращаемся на базу отдыха.
2-километровое озеро с кедровым лесом и высшая точка Ергак
На сегодня запланировано посещение одного из главных сокровищ Ергак — озера Светлое. Вы увидите 2 км чистейшего водоёма с отражающимися вершинами среди кедрового леса. С таким видом устроим обед с горячим чаем, рассмотрим пики с говорящими названиями — Птица и Звёздный. На что похож первый — очевидно. Второй является высшей точкой Ергак и устремляется к Кассиопеи. Высота достигает 2265 м.
За день нагуляем 16,5 км с набором 410 м высоты.
Возвращение в Абакан
Наслаждаемся последним горным завтраком в нашем путешествии, собираем вещи и выезжаем в Абакан по знакомому пути. К 13:00 прибудем в аэропорт. В 14:00 — на ж. -д. вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе
- Проживание
- 2-разовое питание
- Экологические сборы и входные билеты
- Прокат группового снаряжения: котлов, горелок, газа, поварёшек, тента, аптечки и всего необходимого для полевой жизни
- Сопровождение инструктором-проводником
- Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
- Билеты до Абакана и обратно
- Обед в 1-й день в дороге и все ужины
- Доплата за одноместное размещение - 13 000 рублей за весь тур
- Страховка
- Личные расходы и сувениры