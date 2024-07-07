С комфортом поживём в труднодоступном месте, близко к природе и за 7 активных дней увидим лучшие локации парка «Ергаки». Выпьем травяной чай с видом на снежные пики и озёра с льдинами. Каменные стражи пропустят нас в город с башнями среди неприступных скал. Спящий Саян покажет свои сокровища с панорамной площадки. Полюбуемся водопадами и рододендронами, удивимся устойчивости и балансу Висячего камня. Треккинг идеально подойдёт тем, кто любит много гулять, но не покорять вершины.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 14 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, тёплую куртку и штаны на вечер, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)