Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг

Приглашаем вас на самую популярную экскурсию в Хакасии

Индивидуальная
Приглашаем вас на самую популярную экскурсию в Хакасии.

Попав в это место, вы поймёте, почему говорят, что «Кто не побывал на Салбыкском кургане — тот не бывал в Хакасии!»
Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг
Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг
Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг
Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг
Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг
Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг
Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг

Что вы можете увидеть 🤩

  • Большой Салбыкский курган
  • Долину царей
  • Гора Кунь-Таг (Куня)
  • Красноярское водохранилище
  • Гора Тепсей
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Большой Салбыкский курган

Курган расположенный в Долине Царей — это один из самых величественных и загадочных памятников Южной Сибири, своего рода апофеоз курганного строительства на территории Древней Хакасии. Археологами установлено, что курган был сооружен в III веке до нашей эры. Первые упоминания о Салбыкском Кургане сделаны в 1739 году известным ученым Миллером, который утверждал что Салбыкский курган — это доказательство могущества и богатства бывшего тагарского царства.

Кюнь-Таг — Гора Солнца

На левом берегу Красноярского водохранилища, неподалеку от посёлка Усть-Абакан, возвышается древняя и загадочная гора КунЯ. На вершине горы находится древняя крепость, откуда открывается потрясающий вид на долину Енисея. Гора Куня — грандиозный памятник наскальной живописи, находящийся в Хакасии. Кюнь-Таг — гора солнца, культовая гора поклонения божеству Солнца, она является священной для хакасов. Высота Горы Солнца составляет более 400 метров — это огромная естественная крепость. Древней крепостью пользовались на протяжении тысячелетий. Маленький, всего несколько десятков метров в длину, отрезок стены отсекает мыс с ровной ритуальной площадкой.

Подкунинская писаница

На скальных обрывах этого мыса находится знаменитая Подкунинская писаница. На древних рисунках писаницы изображены 323 фигуры: люди, олени, козы, лошади, верблюды, птицы, медведи. Рисунки датированы 2 тысячелетием до н. э. Некоторые наскальные рисунки расположены в труднодоступных места, экскурсия не подходит для людей с панической боязнью высоты

Хакасский пейзаж

С вершины горы Куня открывается красивейший вид на Красноярское Море и на природный комплекс «Енисейские Ворота», объединяющий 4 горы: Куню, Оглахты, Тепсей и Суханиху. Пейзаж истинно хакасский — ровные красивые степи, гладь водохранилища, лазурное небо, терпкий запах степных трав и песни вездесущего ветра. Много легенд сложено об этом живописном месте, и неслучайно древние считали эту гору культовой. Потрясающее ощущение свободы, и захватывающие панорамные виды Хакасских земель завораживают любого путника.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги экскурсовода
  • транспортное обслуживание
  • входные билеты
Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Завершение: Доставим откуда взяли
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09:00

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