Что вы можете увидеть 🤩

Большой Салбыкский курган

Курган расположенный в Долине Царей — это один из самых величественных и загадочных памятников Южной Сибири, своего рода апофеоз курганного строительства на территории Древней Хакасии. Археологами установлено, что курган был сооружен в III веке до нашей эры. Первые упоминания о Салбыкском Кургане сделаны в 1739 году известным ученым Миллером, который утверждал что Салбыкский курган — это доказательство могущества и богатства бывшего тагарского царства.

Кюнь-Таг — Гора Солнца

На левом берегу Красноярского водохранилища, неподалеку от посёлка Усть-Абакан, возвышается древняя и загадочная гора КунЯ. На вершине горы находится древняя крепость, откуда открывается потрясающий вид на долину Енисея. Гора Куня — грандиозный памятник наскальной живописи, находящийся в Хакасии. Кюнь-Таг — гора солнца, культовая гора поклонения божеству Солнца, она является священной для хакасов. Высота Горы Солнца составляет более 400 метров — это огромная естественная крепость. Древней крепостью пользовались на протяжении тысячелетий. Маленький, всего несколько десятков метров в длину, отрезок стены отсекает мыс с ровной ритуальной площадкой.

Подкунинская писаница

На скальных обрывах этого мыса находится знаменитая Подкунинская писаница. На древних рисунках писаницы изображены 323 фигуры: люди, олени, козы, лошади, верблюды, птицы, медведи. Рисунки датированы 2 тысячелетием до н. э. Некоторые наскальные рисунки расположены в труднодоступных места, экскурсия не подходит для людей с панической боязнью высоты

Хакасский пейзаж

С вершины горы Куня открывается красивейший вид на Красноярское Море и на природный комплекс «Енисейские Ворота», объединяющий 4 горы: Куню, Оглахты, Тепсей и Суханиху. Пейзаж истинно хакасский — ровные красивые степи, гладь водохранилища, лазурное небо, терпкий запах степных трав и песни вездесущего ветра. Много легенд сложено об этом живописном месте, и неслучайно древние считали эту гору культовой. Потрясающее ощущение свободы, и захватывающие панорамные виды Хакасских земель завораживают любого путника.