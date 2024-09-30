Загородный отель «Гладенькая» расположился в Урочище Бабик. Это прекрасный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться прекрасными видами и свежим воздухом. В числе удобств уличная парковка, бесплатный высокоскоростной интернет, прачечная. За дополнительную плату можно заказать трансфер.

Поклонники активного отдыха по достоинству оценят этот комплекс. Здесь можно арендовать велосипеды, организовать прогулку на лошадях.

На территории работает современный SPA-центр с бассейном, массажным кабинетом и сауной.

Для маленьких постояльцев обустроена детская площадка на улице, есть игровая комната с разнообразными игрушками и настольными играми. Анимационный персонал проводит интересные конкурсы и мастер-классы.

Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории. Все варианты размещения укомплектованы функциональной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен стандартным набором сантехники и гигиеническими принадлежностями.

В отеле имеется ресторан в изысканном европейском стиле на 100 посадочных мест, а также лобби-бар с камином и зоной для курящих. На территории расположены беседки для отдыха и мангальные площадки, где можно собраться большой компанией и приготовить блюда на открытом огне.

Для проведения деловых мероприятий есть вместительный конференц-зал с новейшим мультимедийным оборудованием. По желанию гостей, сотрудники организуют кофе-брейки и фуршеты.

Расстояние до аэропорта Абакан составит около 85 км.