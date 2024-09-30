Программа тура по дням
Приезд. Салбыкский курган
Встреча гостей в аэропорту города.
Заселение в отель.
Завтрак.
Выезд на экскурсию из отеля в 10:00, встреча с гидом в холле отеля.
Обзорная экскурсия по городу.
Посещение Республиканского музея — экскурсия по залу каменных изваяний.
Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории. Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Ужин в кафе города.
Общее время на данном маршруте около 7 часов, включая дорогу.
Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.
Саяно-Шушенская ГЭС
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу.
Экскурсия на площадку Саяно-Шушенской ГЭС – крупнейшей электростанции России.
Канатная дорога Черемухового лога.
Обед в ресторане.
Заселение в отель «Гладенькая».
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Продолжительность экскурсии 6-7 часов. Дорога в одну сторону порядка 120 км., асфальт, комфортно.
Рекомендации гостям: ветровка, головной убор, форма одежды комфортная для прогулок, репелленты от клеща, для гостей, которые желают воспользоваться услугами СПА в отеле Гладенькая, рекомендуем взять купальные принадлежности с собой.
Село Шушенское
Завтрак.
Выезд на экскурсию.
Экскурсия в Шушенское – старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.
Обед в духе русской деревенской кухни.
Блюда русской кухни.
Здесь гости попробуют настоящие соленые грибы и малосольные деревенские огурчики, домашнее жаркое на сметане и знаменитые Шушенские пироги и блины.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов, включая дорогу.
Рекомендации гостям: куртка, дождевик, шапки, перчатки, теплая обувь.
Республика Тува. Национальный музей Тувы. Обзорная экскурсия по городу
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на программу в Туву.
Республика Тува – кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире.
Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».
Национальный музей Тувы – достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана.
Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.
Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея.
Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков.
Площадь Арата, где находится символ города – Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.
Размещение в отеле.
Ужин.
Общее время на данном маршруте около 11 часов, включая дорогу.
Рекомендации гостям: теплые куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки, для гостей которые желают воспользоваться услугами СПА в отеле Гранд отель (Кызыл), рекомендуем купальные принадлежности с собой.
Буддийский храм. Музыка хоомей
Завтрак в отеле.
Экскурсия в крупнейший буддийский монастырь России – Тубтен Шедруб Линг.
Уникальные сувениры с буддийской символикой, мантрами и оберегами.
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения – «хоомей».
Возвращение в отель.
Общее время на данном маршруте около 7 часов.
Рекомендации гостям: теплые куртки, утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки, наличные деньги для покупки сувениров.
Возвращение в Абакан. Национальный ужин
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд в Абакан.
Прибытие в г. Абакан.
Размещение в отеле.
Ужин в кафе.
Национальные блюда региона.
Общее время на данном маршруте около 6часов.
Рекомендации гостям: теплые куртки, утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.
Отъезд
Завтрак.
Проводы группы, групповой трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту: загородный отель «Гладенькая», отель «Гранд Кызыл и СПА»5* (г. Кызыл), отель в г. Абакан (система фортуна отель Азия 4* / Абакан 4*).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- Одноместное размещение – 110 000 рублей.
- Двухместное размещение – 95 000 рублей.
Внимание: В отеле Гранд отель нет размещения с раздельными кроватями, все размещение двухспальные кровати. Гости, которые желают проживать в номерах с раздельными кроватями должны при бронировании повышать категорию номера (кровать+диван). Доплата составит от 5 000 рублей за номер.
Варианты проживания
Отель «Азия» 4* в г. Абакан
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.
Отель «Абакан» 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер.
Загородный отель «Гладенькая»
Загородный отель «Гладенькая» расположился в Урочище Бабик. Это прекрасный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться прекрасными видами и свежим воздухом. В числе удобств уличная парковка, бесплатный высокоскоростной интернет, прачечная. За дополнительную плату можно заказать трансфер.
Поклонники активного отдыха по достоинству оценят этот комплекс. Здесь можно арендовать велосипеды, организовать прогулку на лошадях.
На территории работает современный SPA-центр с бассейном, массажным кабинетом и сауной.
Для маленьких постояльцев обустроена детская площадка на улице, есть игровая комната с разнообразными игрушками и настольными играми. Анимационный персонал проводит интересные конкурсы и мастер-классы.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории. Все варианты размещения укомплектованы функциональной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен стандартным набором сантехники и гигиеническими принадлежностями.
В отеле имеется ресторан в изысканном европейском стиле на 100 посадочных мест, а также лобби-бар с камином и зоной для курящих. На территории расположены беседки для отдыха и мангальные площадки, где можно собраться большой компанией и приготовить блюда на открытом огне.
Для проведения деловых мероприятий есть вместительный конференц-зал с новейшим мультимедийным оборудованием. По желанию гостей, сотрудники организуют кофе-брейки и фуршеты.
Расстояние до аэропорта Абакан составит около 85 км.
Отель Гранд Кызыл и СПА (Тува)
Отель «КЫЗЫЛ Гранд отель и СПА» располагается в центре столицы Тывы, городе Кызыл, недалеко от берега «Реки Енисей».
Отель имеет в своем составе большое количество номеров разного уровня. Все номера предлагают к использованию: кондиционер, гардероб, письменный стол и ванную комнату с душевой кабиной и индивидуальными средствами личной гигиены.
«Шведский стол» подается для постояльцев в ресторане «Енисей». В остальное время ресторан предлагает гостям лучшие блюда европейской и родной тувинской кухни.
Непосредственно в отеле есть возможность воспользоваться конференц-залами с целью проведения бизнес-встреч. Каждый из них оборудован новейшей мебелью и современной техникой.
Постояльцы, при желании отдохнуть, могут расслабиться и побывать в турецкой бане, бассейне и хаммаме. В качестве развлечения можно посетить «Сквер Центр Азии» и «Музей им. Алдан-Маадыра». Расстояние до железнодорожного вокзала «Абакан» составляет 299,9 км, а до аэропорта - 6,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Питание (завтраки, обеды и ужины)
- Входные билеты
- Встреча и проводы в аэропорту или ж/д вокзале
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Дополнительные услуги и развлечения
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые ветрозащитные куртки;
- непромокаемая утепленная обувь;
- дождевики;
- шапки и перчатки;
- небольшой городской рюкзак;
- дождевик;
- индивидуальные аптечки;
- герметичная упаковка для телефонов и фотоаппаратуры;
- документы, наличные деньги, т. к в некоторых сувенирных лавках затруднена оплата банковскими картами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть рекомендации для туристов в этом туре?
В отеле «Отель Гранд Кызыл и СПА» (Тува) только одна двухместная кровать. Гости, которых не устраивает данное размещение должны рассмотреть повышение категории номера со стандартного до улучшенного с доп местом – отдельный диван. Доплата составит от 5000 рублей за номер.
Туры сборные, в турах участвуют максимально 7-14 человек.
Сезон осень-зима в Хакасии, Туве – резко континентальный климат с часто меняющейся погодой: сильные степные ветры, дожди и понижение температур.
Необходима одежда с учетом данных особенностей. Непромокаемые куртки, дождевики и ветрозащитная одежда, шапки, шарфы и перчатки.
Удобная утепленная обувь, которая подойдет для длительных прогулок на природе.
Гостям можно рекомендовать прибывать за сутки до начала тура для акклиматизации.
Возрастных ограничений нет.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.