Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Авторский тур в Абакане

Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал

Отправимся поближе к природе и подальше от людей — в природный парк «Ергаки».

Отключим связь и насладимся хвойными ароматами, освежающими брызгами водопадов, тишиной и звёздным небом. Встретим красочный закат в горах.

Заберёмся повыше, чтобы охватить взглядом сибирские просторы и налюбоваться скалами в окружении изумрудной растительности. Увидим 35-метровый Мраморный водопад, Висячий камень и перевал Художников. Устроим пикник на поляне с живописным видом.
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Ближайшие даты:
29
июн
27
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный. Зима — продолжительная и морозная. Лишь в конце мая среднесуточная температура становится положительной, начинается интенсивное таяние снега. Лето короткое и нежаркое. Походы без снега возможны только в летнее время. Отсюда следует, что обязательно стоит посмотреть погоду перед сбором вещей, взять тёплую куртку и штаны, даже если обещают каждый день солнце.

Обязательно нужно взять треккинговую разношенную обувь, тапочки для лагеря, головной убор, тёплый комплект для сна с шерстяными носками, туристический рюкзак объёмом не менее 70 литров, спальник с температурой комфорта на 0 градусов, каремат, набор личной посуды, непромокаемую накидку на рюкзак и надёжный дождевик. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.

В июне — красочная пора цветения жарков и тепла.
Июль — самый тёплый месяц года.
Август — время ягод и кедровых орехов.
В конце августа-начале сентября вершины окрашиваются в багровые тона.

Проживание. В туристических 2-3-местных палатках.

Питание. 3-разовое походное. Завтраки и ужины готовим в лагере. Обеды организуются во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье, горячий чай. Просьба сообщить инструктору минимум за 3 дня до похода об особенностях питания, аллергии, вегетарианстве.

Уровень сложности. Треккинги в горы без рюкзаков с перепадом высот за день около 700 м. В 1-й и последний дни необходимо пройти 5 км с рюкзаком до стоянки. Максимально в день проходим 15 км. Живём в полевых условиях. Поход подходит для новичков. Будьте готовы много ходить, подниматься в горы. Обязательно взять с собой треккинговую разношенную обувь и, желательно, треккинговые палки. Берём активных детей от 14 лет. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Связь и интернет. Хорошо ловит только «Теле2». Местами связи не будет.

Программа тура по дням

1 день

Абакан - «Ергаки» - Висячий камень и перевал Художников

Встречаемся в 08:00 на ж. -д. вокзале Абакана. Едем на микроавтобусе около 3,5-4 часов до природного парка «Ергаки». По дороге остановимся на обед в кафе.

После регистрации в визит-центре парка пройдём 5 км с рюкзаками до туристической стоянки, где разобьём лагерь. Когда палатки будут поставлены, отправимся в радиалку налегке на 3 км до Висячего камня и перевала Художников. Нагулявшись, вернёмся в лагерь, приготовим горячий ужин на газовых горелках, познакомимся и порассматриваем звёздное небо.

Абакан - «Ергаки» - Висячий камень и перевал ХудожниковАбакан - «Ергаки» - Висячий камень и перевал ХудожниковАбакан - «Ергаки» - Висячий камень и перевал ХудожниковАбакан - «Ергаки» - Висячий камень и перевал ХудожниковАбакан - «Ергаки» - Висячий камень и перевал ХудожниковАбакан - «Ергаки» - Висячий камень и перевал ХудожниковАбакан - «Ергаки» - Висячий камень и перевал ХудожниковАбакан - «Ергаки» - Висячий камень и перевал Художников
2 день

Треккинг на Мраморный водопад

Проснёмся на свежем воздухе, сытно позавтракаем и отправимся в треккинг на весь день до Мраморного водопада. Пройдём 15 км за 6 часов с перепадом высот не более 900 м.

Мраморный водопад, или Тушканчик, является одним из самых крупных в «Ергаках». Полюбуемся на 35-метровый поток воды в окружении изумрудных кустарников. Путь к нему лежит мимо кедров, пихт и елей. Сегодня увидим таёжную природу во всей красе и многообразии. Без рюкзаков наше путешествие гораздо приятнее. Больше сил остаётся на фотографии и созерцание. Устроим пикник с живописным видом и вернёмся к вечеру в лагерь, где приготовим горячий ужин.

Треккинг на Мраморный водопадТреккинг на Мраморный водопадТреккинг на Мраморный водопадТреккинг на Мраморный водопадТреккинг на Мраморный водопад
3 день

Водопад Жемчужный - Абакан

Встречаем медленное утро в горах с кружечкой ароматного чая.

После завтрака собираем вещи, палатки, проходим тот же небольшой участок под рюкзаками. По дороге заглянем на водопад Жемчужный. Умоемся освежающей водичкой и продолжим путь до микроавтобуса. На вокзал приедем к 16:00.

Водопад Жемчужный - АбаканВодопад Жемчужный - АбаканВодопад Жемчужный - АбаканВодопад Жемчужный - Абакан

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Абакан - Ергаки - Абакан
  • 3-разовое походное питание
  • Аренда группового снаряжения: котлов, горелок, газа, поварёшек, тента
  • Прокат палаток
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
  • Билеты до Абакана и обратно
  • Обед в кафе в 1-й день
  • Личное снаряжение - спальник, коврик для сна, треккинговые палки
  • Страховка
  • Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
Завершение: г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Абакана

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыГорыВодопадыПаркиТреккинг и походы

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