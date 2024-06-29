Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Отключим связь и насладимся хвойными ароматами, освежающими брызгами водопадов, тишиной и звёздным небом. Встретим красочный закат в горах.
Заберёмся повыше, чтобы охватить взглядом сибирские просторы и налюбоваться скалами в окружении изумрудной растительности. Увидим 35-метровый Мраморный водопад, Висячий камень и перевал Художников. Устроим пикник на поляне с живописным видом.
июн
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 500 ₽
Описание
Организационные детали
Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный. Зима — продолжительная и морозная. Лишь в конце мая среднесуточная температура становится положительной, начинается интенсивное таяние снега. Лето короткое и нежаркое. Походы без снега возможны только в летнее время. Отсюда следует, что обязательно стоит посмотреть погоду перед сбором вещей, взять тёплую куртку и штаны, даже если обещают каждый день солнце.
Обязательно нужно взять треккинговую разношенную обувь, тапочки для лагеря, головной убор, тёплый комплект для сна с шерстяными носками, туристический рюкзак объёмом не менее 70 литров, спальник с температурой комфорта на 0 градусов, каремат, набор личной посуды, непромокаемую накидку на рюкзак и надёжный дождевик. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.
В июне — красочная пора цветения жарков и тепла.
Июль — самый тёплый месяц года.
Август — время ягод и кедровых орехов.
В конце августа-начале сентября вершины окрашиваются в багровые тона.
Проживание. В туристических 2-3-местных палатках.
Питание. 3-разовое походное. Завтраки и ужины готовим в лагере. Обеды организуются во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье, горячий чай. Просьба сообщить инструктору минимум за 3 дня до похода об особенностях питания, аллергии, вегетарианстве.
Уровень сложности. Треккинги в горы без рюкзаков с перепадом высот за день около 700 м. В 1-й и последний дни необходимо пройти 5 км с рюкзаком до стоянки. Максимально в день проходим 15 км. Живём в полевых условиях. Поход подходит для новичков. Будьте готовы много ходить, подниматься в горы. Обязательно взять с собой треккинговую разношенную обувь и, желательно, треккинговые палки. Берём активных детей от 14 лет. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Связь и интернет. Хорошо ловит только «Теле2». Местами связи не будет.
Программа тура по дням
Абакан - «Ергаки» - Висячий камень и перевал Художников
Встречаемся в 08:00 на ж. -д. вокзале Абакана. Едем на микроавтобусе около 3,5-4 часов до природного парка «Ергаки». По дороге остановимся на обед в кафе.
После регистрации в визит-центре парка пройдём 5 км с рюкзаками до туристической стоянки, где разобьём лагерь. Когда палатки будут поставлены, отправимся в радиалку налегке на 3 км до Висячего камня и перевала Художников. Нагулявшись, вернёмся в лагерь, приготовим горячий ужин на газовых горелках, познакомимся и порассматриваем звёздное небо.
Треккинг на Мраморный водопад
Проснёмся на свежем воздухе, сытно позавтракаем и отправимся в треккинг на весь день до Мраморного водопада. Пройдём 15 км за 6 часов с перепадом высот не более 900 м.
Мраморный водопад, или Тушканчик, является одним из самых крупных в «Ергаках». Полюбуемся на 35-метровый поток воды в окружении изумрудных кустарников. Путь к нему лежит мимо кедров, пихт и елей. Сегодня увидим таёжную природу во всей красе и многообразии. Без рюкзаков наше путешествие гораздо приятнее. Больше сил остаётся на фотографии и созерцание. Устроим пикник с живописным видом и вернёмся к вечеру в лагерь, где приготовим горячий ужин.
Водопад Жемчужный - Абакан
Встречаем медленное утро в горах с кружечкой ароматного чая.
После завтрака собираем вещи, палатки, проходим тот же небольшой участок под рюкзаками. По дороге заглянем на водопад Жемчужный. Умоемся освежающей водичкой и продолжим путь до микроавтобуса. На вокзал приедем к 16:00.
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Что включено
- Трансфер Абакан - Ергаки - Абакан
- 3-разовое походное питание
- Аренда группового снаряжения: котлов, горелок, газа, поварёшек, тента
- Прокат палаток
- Сопровождение инструктором-проводником
- Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
- Билеты до Абакана и обратно
- Обед в кафе в 1-й день
- Личное снаряжение - спальник, коврик для сна, треккинговые палки
- Страховка
- Личные расходы и сувениры