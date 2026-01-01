Программа тура по дням
Прибытие в Саяногорск
Встреча гостей. Завтрак в кафе города.
10:00 Выезд группы в г. Саяногорск — отель Гладенькая.
По прибытию — заселение в загородный отель «Гладенькая» — единственный на юге Сибири отель в стиле эко-шале, жемчужина в окружении Саянских гор.
Обед. Свободное время.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужин).
Примечания: Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, частично гравийная на подьезде к отелю.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- головной убор;
- купальные принадлежности (в отеле работает аква-зона);
- репелленты от клеща.
Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС. Гастрономия местной кухни. Экскурсия по Енисею
Завтрак в отеле.
11:00 Выезд на экскурсионную программу.
Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС (без посещения гребня станции). Прогулка по набережной Енисея.
Отдых на Енисейском пирсе. Гастрономия местной кухни. Экскурсия по Енисею.
Возвращение в отель. Свободное время.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужин).
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 5 часов. Дорога асфальт, комфортная.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- головной убор;
- дождевик;
- форма одежды удобная для прогулок;
- репелленты от клеща.
Шушенский бор. Поход в горы до смотровой «Борус»
Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсионную программу.
Прибытие в национальный парк "Шушенский бор". Шушенский бор — был образован 3 ноября 1995 года, став 31 по счету национальным парком в России.
Поход в горы до смотровой “Борус”.
Гора Борус — известная природная достопримечательность Саян. Подъем по тропе к многовековым кедрам и могучим елям. Живописные горные пейзажи;
Ланч на маршруте.
Возвращение в отель. Свободное время.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужин).
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 10 часов (время может меняться в зависимости от физической подготовленности группы и погодных условий).
Важно! Маршрут доступен для лиц с хорошей и средней физической подготовкой.
Продолжительность пешего маршрута ок. 6 км в одну сторону, перепад высоты 500 метров.
Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.
Рекомендации гостям:
- треккинговая обувь;
- спортивная одежда, головной убор;
- городской рюкзак для личных вещей в походе;
- индивидуальная аптечка;
- дождевик обязательно;
- репелленты от клеща.
Музей «Шушенское»
Завтрак в отеле.
Выезд на программу в пос. Шушенское.
Входит в ТОП самых красивых деревень и уголков России. Местом притяжения для туристов со всего мира является Историко-этнографический музей “Шушенское”, путешествие по которому это полное погружение в прошлое русского народа.
Возможность прикоснуться к его культуре, традициям, быту людей, какими они были сто лет назад и ненадолго стать жителем настоящей старой русской деревни.
Обед в деревне. Гастрономия местной кухни.
Возвращение в отель.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужин).
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 7 часов. Дорога в одну сторону порядка 80 км., асфальт, комфортная.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- головной убор;
- дождевик;
- форма одежды удобная для прогулок;
- наличные на сувениры;
- репелленты от клеща.
Экскурсия по г. Минусинску. Экскурсия в краеведческий музей ИМ.Н.М. Мартьянова
Завтрак в отеле. Сдача номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Экскурсия по г. Минусинску. Город славится купеческой историей и купеческими постройками, а также известен как место ссылки декабристов и их семей. В настоящее время Минусинск сохраняет исторический облик рубежа XIX-XX веков, является культурным центром и признан “музеем под открытым небом”.
Также Минусинск славится своими уникальными “Минусинскими помидорами” и является крупным производителем сладостей, что делает его городом для сладкоежек и ценителей даров природы.
Город также известен своим историческим наследием и архитектурой, старинной тюрьмой, упоминаемой в “Архипелаге ГУЛАГ”, а также старейшим в Сибири драматическим театром и краеведческим музеем им. Н. М. Мартьянова.
Экскурсия в краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.
Обед в городе Минусинске.
Выезд в Абакан.
По прибытию в г. Абакан проводы группы.
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 8 часов. Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, комфортная.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- дождевик;
- форма одежды удобная для прогулок;
- наличные на сувениры.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость одноместного размещения без ужинов — 128 000 рублей с человека.
Стоимость двухместного размещения без ужинов—119 000 рублей с человека.
Варианты проживания
Гладенькая 4
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.
На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале
- Услуги гида
- Питание полупансион
- Проживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины - 17 000 руб. на человека на все дни пребывания, включая гастрономический ужин
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Личные расходы
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветровка;
- дождевик на случай непогоды;
- непромокаемая облегченная куртка;
- головной убор от солнца;
- солнцезащитные крема;
- форма одежды комфортная для прогулок;
- форма одежды спортивная;
- треккинговая обувь (сменная обувь);
- удобная обувь;
- наличные деньги на покупку сувениров;
- средства защиты от насекомых (клещ, комар);
- небольшой рюкзак;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.