Мои заказы

Саянская мозаика. Тур на 5 дней

Представьте: вы просыпаетесь в единственном на юге Сибири эко-шале «Гладенькая» среди зубчатых Саянских хребтов.

Дальше вас ждет панорама исполинской Саяно-Шушенской ГЭС, прогулка по енисейской набережной, отдых на пирсе и дегустация сибирской
читать дальшеуменьшить

кухни под шум великой реки. Отправитесь в поход в заповедный «Шушенский бор» и взойдете на гору Борус сквозь вековые кедры.

А затем — машина времени: живая русская деревня XIX века в музее «Шушенское» и купеческий Минусинск с его пряничными особняками, старейшим театром Сибири и легендарными помидорами.

Саянская мозаика. Тур на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Саянская мозаика. Тур на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Саянская мозаика. Тур на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Саяногорск

Встреча гостей. Завтрак в кафе города.

10:00 Выезд группы в г. Саяногорск — отель Гладенькая.

По прибытию — заселение в загородный отель «Гладенькая» — единственный на юге Сибири отель в стиле эко-шале, жемчужина в окружении Саянских гор.

Обед. Свободное время.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужин).

Примечания: Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, частично гравийная на подьезде к отелю.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • головной убор;
  • купальные принадлежности (в отеле работает аква-зона);
  • репелленты от клеща.
Прибытие в СаяногорскПрибытие в СаяногорскПрибытие в Саяногорск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС. Гастрономия местной кухни. Экскурсия по Енисею

Завтрак в отеле.

11:00 Выезд на экскурсионную программу.

Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС (без посещения гребня станции). Прогулка по набережной Енисея.

Отдых на Енисейском пирсе. Гастрономия местной кухни. Экскурсия по Енисею.

Возвращение в отель. Свободное время.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужин).

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 5 часов. Дорога асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • форма одежды удобная для прогулок;
  • репелленты от клеща.
Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС. Гастрономия местной кухни. Экскурсия по ЕнисеюСмотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС. Гастрономия местной кухни. Экскурсия по ЕнисеюСмотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС. Гастрономия местной кухни. Экскурсия по ЕнисеюСмотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС. Гастрономия местной кухни. Экскурсия по Енисею
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Шушенский бор. Поход в горы до смотровой «Борус»

Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на экскурсионную программу.

Прибытие в национальный парк "Шушенский бор". Шушенский бор — был образован 3 ноября 1995 года, став 31 по счету национальным парком в России.

Поход в горы до смотровой “Борус”.

Гора Борус — известная природная достопримечательность Саян. Подъем по тропе к многовековым кедрам и могучим елям. Живописные горные пейзажи;

Ланч на маршруте.

Возвращение в отель. Свободное время.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужин).

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 10 часов (время может меняться в зависимости от физической подготовленности группы и погодных условий).

Важно! Маршрут доступен для лиц с хорошей и средней физической подготовкой.

Продолжительность пешего маршрута ок. 6 км в одну сторону, перепад высоты 500 метров.

Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.

Рекомендации гостям:

  • треккинговая обувь;
  • спортивная одежда, головной убор;
  • городской рюкзак для личных вещей в походе;
  • индивидуальная аптечка;
  • дождевик обязательно;
  • репелленты от клеща.
4 день

Музей «Шушенское»

Завтрак в отеле.

Выезд на программу в пос. Шушенское.

Входит в ТОП самых красивых деревень и уголков России. Местом притяжения для туристов со всего мира является Историко-этнографический музей “Шушенское”, путешествие по которому это полное погружение в прошлое русского народа.

Возможность прикоснуться к его культуре, традициям, быту людей, какими они были сто лет назад и ненадолго стать жителем настоящей старой русской деревни.

Обед в деревне. Гастрономия местной кухни.

Возвращение в отель.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужин).

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 7 часов. Дорога в одну сторону порядка 80 км., асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • форма одежды удобная для прогулок;
  • наличные на сувениры;
  • репелленты от клеща.
Музей «Шушенское»Музей «Шушенское»Музей «Шушенское»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Экскурсия по г. Минусинску. Экскурсия в краеведческий музей ИМ.Н.М. Мартьянова

Завтрак в отеле. Сдача номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Экскурсия по г. Минусинску. Город славится купеческой историей и купеческими постройками, а также известен как место ссылки декабристов и их семей. В настоящее время Минусинск сохраняет исторический облик рубежа XIX-XX веков, является культурным центром и признан “музеем под открытым небом”.

Также Минусинск славится своими уникальными “Минусинскими помидорами” и является крупным производителем сладостей, что делает его городом для сладкоежек и ценителей даров природы.

Город также известен своим историческим наследием и архитектурой, старинной тюрьмой, упоминаемой в “Архипелаге ГУЛАГ”, а также старейшим в Сибири драматическим театром и краеведческим музеем им. Н. М. Мартьянова.

Экскурсия в краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.

Обед в городе Минусинске.

По прибытию в г. Абакан проводы группы.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужин).

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 8 часов. Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • дождевик;
  • форма одежды удобная для прогулок;
  • наличные на сувениры.
Экскурсия по г. Минусинску. Экскурсия в краеведческий музей ИМ.Н.М. МартьяноваЭкскурсия по г. Минусинску. Экскурсия в краеведческий музей ИМ.Н.М. МартьяноваЭкскурсия по г. Минусинску. Экскурсия в краеведческий музей ИМ.Н.М. Мартьянова
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Одноместное размещение отель Гладенькая 4* — 112 000 рублей с человека.

Двухместное размещение отель Гладенькая 4* — 101 000 рублей с человека.

Варианты проживания

Гладенькая 4

4 ночи

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.

На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.

Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале
  • Услуги гида
  • Питание полупансион
  • Проживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины - 13 000 руб. на человека на все дни пребывания
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Абакана

Похожие туры на «Саянская мозаика. Тур на 5 дней»

Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Пешая
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Начало: Республика Хакасия, Абакан
12 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 68 800 ₽ за человека
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 135 000 ₽ за человека
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
На автобусе
10 дней
3 отзыва
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
Начало: Г. Красноярск
2 июл в 10:00
23 июл в 10:00
200 000 ₽ за человека
Ивановские озера. Тур в Хакасию на 8 дней
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Ивановские озера. Тур в Хакасию на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
25 июн в 10:00
9 июл в 10:00
от 136 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Абакане
Все туры из Абакана
от 101 000 ₽ за человека