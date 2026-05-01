5 день

Экскурсия по г. Минусинску. Экскурсия в краеведческий музей ИМ.Н.М. Мартьянова

Завтрак в отеле. Сдача номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Экскурсия по г. Минусинску. Город славится купеческой историей и купеческими постройками, а также известен как место ссылки декабристов и их семей. В настоящее время Минусинск сохраняет исторический облик рубежа XIX-XX веков, является культурным центром и признан “музеем под открытым небом”.

Также Минусинск славится своими уникальными “Минусинскими помидорами” и является крупным производителем сладостей, что делает его городом для сладкоежек и ценителей даров природы.

Город также известен своим историческим наследием и архитектурой, старинной тюрьмой, упоминаемой в “Архипелаге ГУЛАГ”, а также старейшим в Сибири драматическим театром и краеведческим музеем им. Н. М. Мартьянова.

Экскурсия в краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.

Обед в городе Минусинске.

По прибытию в г. Абакан проводы группы.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужин).

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 8 часов. Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям:

ветровка;

дождевик;

форма одежды удобная для прогулок;

наличные на сувениры.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160