Затем — рукотворный аттракцион: станете инженером в музее ГЭС и увидите 242-метровую плотину Саяно-Шушенской, а после —
Программа тура по дням
Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»
Встреча в аэропорту города Абакан.
Завтрак в уютном городском кафе.
Живописный трансфер: переезд в загородный отель (100 км, около 1,5 часов в пути). Дорога пролегает мимо бескрайних хакасских степей, постепенно переходящих в величественные Саянские горы.
Размещение в загородном эко-отеле «Гладенькая» 4*. Это уникальное деревянное шале премиум-класса, расположенное в уединенной долине Бабик в окружении вековой тайги.
Обед в отеле.
Свободное время для адаптации. Для гостей доступно бесплатное посещение роскошной аквазоны отеля (большой крытый бассейн, финский хамам и сауна).
Примечания: Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, частично гравийная на подьезде к отелю.
Стандартное время зеселение в отель Гладенькая с 15:00.
Рекомендации гостям:
- форма одежды комфортная;
- купальные принадлежности (в отеле работает аква-зона);
- репелленты от клеща.
Индустриальная мощь Саян
Завтрак. Выезд из отеля на комфортабельном авто.
Интерактивный Музей гидроэнергетики: Современный интерактивный центр в посёлке Черёмушки. Здесь клиенты смогут почувствовать себя инженерами: запустить цифровые макеты турбин, измерить силу тока и узнать, как укрощали реку Енисей.
Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС: Визит к самой мощной гидроэлектростанции России. Гостей ждет грандиозный вид на монументальную бетонную плотину высотой 242 метра, врезанную в скалы Саянского каньона;
Енисейский пирс: Прогулка на водном катере по реке Енисей. После водной прогулки — обед на уединенном пирсе с дегустацией блюд местной кухни (включая свежайшую местную форель).
Гастрономический обед на пирсе включен в стоимость.
Экстрим-парк «Мраморка»: Легкая прогулка у подножия самого большого мраморного массива в России. Это гигантская отвесная скала кремового цвета со смотровыми площадками и безопасными деревянными тропами.
Возвращение в отель «Гладенькая», свободное время для отдыха.
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 6 часов. Дорога асфальт, комфортная.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- головной убор;
- дождевик;
- форма одежды удобная для прогулок;
- репелленты от клеща.
В стоимость включен обед на пирсе с дегустацией таежных деликатесов и свежайшей енисейской форели.
Живописное Саянское море
Завтрак в ресторане отеля. Выезд на программу.
Канатная дорога «Черёмуховый лог»: Подъем на современном кресельном подъемнике над верхушками сибирских кедров. На вершине гостей ждет панорамная смотровая площадка с видом на горные хребты.
Саянское водохранилище: Длительная созерцательная экскурсия на катере по гигантскому рукотворному морю за гребнем ГЭС. Катер пройдет вдоль отвесных диких гор и нетронутых берегов Саяно-Шушенского заповедника. Ланч включен.
Возвращение в отель, ужин — самостятельно.
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 9 часов. Дорога к Саянскому морю горная грейдерованная.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- головной убор;
- дождевик;
- форма одежды спортивная, удобная для прогулок;
- репелленты от клеща;
- крем-защита от солнца.
Сибирская старина и завершение тура
Завтрак в отеле, освобождение номеров. Выезд на программу с вещами.
Музей-заповедник «Шушенское»: Путешествие во времени (80 км от отеля). Это настоящая сибирская деревня рубежа XIX–XX веков под открытым небом. Гости посетят старинные усадьбы, волостную тюрьму, заглянут в кабаки и лавки, полностью погрузившись в крестьянский быт.
Гастрономия: Традиционный сибирский обед в деревне. Включен в стоимость тура.
Прибытие в город Абакан.
17:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал (проводы гостей) либо заселение в выбранный городской отель.
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 8 часов. Дорога в одну сторону порядка 80 км., асфальт, комфортная.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- головной убор;
- дождевик;
- форма одежды удобная для прогулок;
- наличные на сувениры.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость одноместного размещения без ужинов: 57 000 рублей с человека.
Стоимость двухместного размещения без ужинов: 49 000 рублей с человека.
Варианты проживания
Гладенькая 4
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.
На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
- Проживание
- Экскурсии
- Входные билеты
- Катера на водохранилище, прогулки по Енисею
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Раннее заселение в отель Гладенькая в первый день тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.