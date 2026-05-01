Саянское шале: Комфорт посреди дикой тайги

Прокатитесь сквозь хакасские степи в горы, где вас ждёт эко-шале с бассейном и сауной.

Затем — рукотворный аттракцион: станете инженером в музее ГЭС и увидите 242-метровую плотину Саяно-Шушенской, а после —
будете рассекать Енисей на катере под свежайшую форель на уединённом пирсе.

На третий день — кресельный подъём над кронами сибирских кедров к панораме гор и длительная медитация на катере по рукотворному Саянскому морю среди диких скал. Финал — живая машина времени: деревня «Шушенское» с кабаками, лавками и крестьянским обедом.

Программа тура по дням

1 день

Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»

Встреча в аэропорту города Абакан.

Завтрак в уютном городском кафе.

Живописный трансфер: переезд в загородный отель (100 км, около 1,5 часов в пути). Дорога пролегает мимо бескрайних хакасских степей, постепенно переходящих в величественные Саянские горы.

Размещение в загородном эко-отеле «Гладенькая» 4*. Это уникальное деревянное шале премиум-класса, расположенное в уединенной долине Бабик в окружении вековой тайги.

Обед в отеле.

Свободное время для адаптации. Для гостей доступно бесплатное посещение роскошной аквазоны отеля (большой крытый бассейн, финский хамам и сауна).

Примечания: Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, частично гравийная на подьезде к отелю.

Стандартное время зеселение в отель Гладенькая с 15:00.

Рекомендации гостям:

  • форма одежды комфортная;
  • купальные принадлежности (в отеле работает аква-зона);
  • репелленты от клеща.
2 день

Индустриальная мощь Саян

Завтрак. Выезд из отеля на комфортабельном авто.

Интерактивный Музей гидроэнергетики: Современный интерактивный центр в посёлке Черёмушки. Здесь клиенты смогут почувствовать себя инженерами: запустить цифровые макеты турбин, измерить силу тока и узнать, как укрощали реку Енисей.

Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС: Визит к самой мощной гидроэлектростанции России. Гостей ждет грандиозный вид на монументальную бетонную плотину высотой 242 метра, врезанную в скалы Саянского каньона;

Енисейский пирс: Прогулка на водном катере по реке Енисей. После водной прогулки — обед на уединенном пирсе с дегустацией блюд местной кухни (включая свежайшую местную форель).

Гастрономический обед на пирсе включен в стоимость.

Экстрим-парк «Мраморка»: Легкая прогулка у подножия самого большого мраморного массива в России. Это гигантская отвесная скала кремового цвета со смотровыми площадками и безопасными деревянными тропами.

Возвращение в отель «Гладенькая», свободное время для отдыха.

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 6 часов. Дорога асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • форма одежды удобная для прогулок;
  • репелленты от клеща.

В стоимость включен обед на пирсе с дегустацией таежных деликатесов и свежайшей енисейской форели.

3 день

Живописное Саянское море

Завтрак в ресторане отеля. Выезд на программу.

Канатная дорога «Черёмуховый лог»: Подъем на современном кресельном подъемнике над верхушками сибирских кедров. На вершине гостей ждет панорамная смотровая площадка с видом на горные хребты.

Саянское водохранилище: Длительная созерцательная экскурсия на катере по гигантскому рукотворному морю за гребнем ГЭС. Катер пройдет вдоль отвесных диких гор и нетронутых берегов Саяно-Шушенского заповедника. Ланч включен.

Возвращение в отель, ужин — самостятельно.

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 9 часов. Дорога к Саянскому морю горная грейдерованная.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • форма одежды спортивная, удобная для прогулок;
  • репелленты от клеща;
  • крем-защита от солнца.
4 день

Сибирская старина и завершение тура

Завтрак в отеле, освобождение номеров. Выезд на программу с вещами.

Музей-заповедник «Шушенское»: Путешествие во времени (80 км от отеля). Это настоящая сибирская деревня рубежа XIX–XX веков под открытым небом. Гости посетят старинные усадьбы, волостную тюрьму, заглянут в кабаки и лавки, полностью погрузившись в крестьянский быт.

Гастрономия: Традиционный сибирский обед в деревне. Включен в стоимость тура.

Прибытие в город Абакан.

17:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал (проводы гостей) либо заселение в выбранный городской отель.

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 8 часов. Дорога в одну сторону порядка 80 км., асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • форма одежды удобная для прогулок;
  • наличные на сувениры.
Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость одноместного размещения без ужинов: 57 000 рублей с человека.

Стоимость двухместного размещения без ужинов: 49 000 рублей с человека.

Варианты проживания

Гладенькая 4

3 ночи

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.

На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
  • Проживание
  • Экскурсии
  • Входные билеты
  • Катера на водохранилище, прогулки по Енисею
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Раннее заселение в отель Гладенькая в первый день тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

