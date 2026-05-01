2 день

Индустриальная мощь Саян

Завтрак. Выезд из отеля на комфортабельном авто.

Интерактивный Музей гидроэнергетики: Современный интерактивный центр в посёлке Черёмушки. Здесь клиенты смогут почувствовать себя инженерами: запустить цифровые макеты турбин, измерить силу тока и узнать, как укрощали реку Енисей.

Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС: Визит к самой мощной гидроэлектростанции России. Гостей ждет грандиозный вид на монументальную бетонную плотину высотой 242 метра, врезанную в скалы Саянского каньона;

Енисейский пирс: Прогулка на водном катере по реке Енисей. После водной прогулки — обед на уединенном пирсе с дегустацией блюд местной кухни (включая свежайшую местную форель).

Экстрим-парк «Мраморка»: Легкая прогулка у подножия самого большого мраморного массива в России. Это гигантская отвесная скала кремового цвета со смотровыми площадками и безопасными деревянными тропами.

Возвращение в отель «Гладенькая», свободное время для отдыха.

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 6 часов. Дорога асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям:

ветровка;

головной убор;

дождевик;

форма одежды удобная для прогулок;

репелленты от клеща.

В стоимость включен обед на пирсе с дегустацией таежных деликатесов и свежайшей енисейской форели.

