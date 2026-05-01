1 день

Прибытие в Сибирь и таежный релакс

Встреча гостей в аэропорту Абакана персональным гидом и приветственный завтрак со специалитетами сибирской кухни в уютном городском кафе.

Трансфер в горы: Переезд в г. Саяногорск к Саянскому хребту (100 км). Самая красивая дорога в Сибири.

Размещение в эко-отеле «Гладенькая» 4*. Это уникальное деревянное шале, признанное жемчужиной юга Сибири.

Обед в ресторане отеля и свободное время для посещения закрытой аквазоны (большой крытый бассейн, финский хамам и сауна), доступной только для резидентов эко-курорта.

Примечания: Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, частично гравийная на подьезде к отелю.

Стандартное время зеселения в отель Гладенькая с 15:00.

Рекомендации гостям:

форма одежды комфортная;

купальные принадлежности (в отеле работает аква-зона);

репелленты от клеща.

