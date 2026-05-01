Испытаете восторг на берегу Енисея, покорите горные тропы и попробуете знаменитые минусинские помидоры.
Отправьтесь в путешествие сквозь время: от быта старой русской деревни до купеческих особняков и легендарной ГЭС.
Прикоснитесь к величию природы и истории в одном туре, который перевернет ваше представление о Сибири.
Программа тура по дням
Прибытие в Сибирь и таежный релакс
Встреча гостей в аэропорту Абакана персональным гидом и приветственный завтрак со специалитетами сибирской кухни в уютном городском кафе.
Трансфер в горы: Переезд в г. Саяногорск к Саянскому хребту (100 км). Самая красивая дорога в Сибири.
Размещение в эко-отеле «Гладенькая» 4*. Это уникальное деревянное шале, признанное жемчужиной юга Сибири.
Обед в ресторане отеля и свободное время для посещения закрытой аквазоны (большой крытый бассейн, финский хамам и сауна), доступной только для резидентов эко-курорта.
Примечания: Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, частично гравийная на подьезде к отелю.
Стандартное время зеселения в отель Гладенькая с 15:00.
Рекомендации гостям:
- форма одежды комфортная;
- купальные принадлежности (в отеле работает аква-зона);
- репелленты от клеща.
Индустриальная мощь Саян и интерактив
Завтрак в отеле.
Закрытая экскурсия в высокотехнологичный центр РусГидро в Черёмушках. Гости примерят на себя роль инженеров: проведут физические опыты с током и запустят цифровые макеты турбин.
Саяно-Шушенская ГЭС: Визит на панорамную смотровую площадку величайшей гидроэлектростанции России. Гостей ждет монументальный вид на гигантскую плотину высотой 242 метра, врезанную в отвесные скалы Саянского каньона.
Енисейский пирс: Гастрономический обед на уединенном пирсе с дегустацией свежайшей местной форели и приватный круиз на катере по мощному течению Енисея
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 5 часов. Дорога асфальт, комфортная.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- головной убор;
- дождевик;
- форма одежды удобная для прогулок;
- репелленты от клеща.
В стоимость включен обед на пирсе с дегустацией таежных деликатесов и свежайшей енисейской форели.
Живописное Саянское море
Канатная дорога «Черёмуховый лог»: Комфортный подъем на кресельном подъемнике над верхушками столетних кедров на панорамную вершину хребта откуда открывается потрясающий вид на горы и Енисей.
Саянское водохранилище: Частный круиз по Саянскому морю: Длительное созерцательное путешествие на катере по гигантскому водохранилищу за гребнем ГЭС. Маршрут пролегает вдоль диких отвесных скал и нетронутых берегов Саяно-Шушенского заповедника.
Примечания: Продолжительность экскурсии ок 9 часов. Дорога к Саянскому морю горная грейдерованная.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- головной убор;
- дождевик;
- форма одежды спортивная, удобная для прогулок;
- репелленты от клеща;
- крем-защита от солнца.
Погружение в сибирскую старину
Завтрак в отеле.
Музей-заповедник «Шушенское»: Путешествие во времени в одну из самых красивых исторических деревень России. Это эталон деревянного зодчества рубежа XIX–XX веков: посещение богатых купеческих усадеб, старинной лавки, волостной тюрьмы и мастерских.
Колоритный обед: Традиционная трапеза в сибирской деревне с блюдами из экологически чистых местных продуктов, приготовленными по старинным рецептам.
Возвращение в эко-шале «Гладенькая», отдых в спа-комплексе.
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 7 часов. Дорога в одну сторону порядка 80 км., асфальт, комфортная.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- головной убор;
- дождевик;
- форма одежды удобная для прогулок;
- наличные на сувениры.
Купеческий Минусинск и переезд в столицу
Завтрак в отеле. Сдача номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Город-памятник Минусинск: Экскурсия по старинному городу, полностью сохранившему уникальную каменную и деревянную архитектуру купеческой Сибири. Посещение музея им. Н. М. Мартьянова — старейшего краеведческого центра за Уралом с богатейшей археологической коллекцией.
Столица Хакасии: Обед в городе и размещение в респектабельном отеле «Абакан» 4* в самом центре столицы. Свободный вечер для вечернего променада и посещения ресторанов города.
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 8 часов. Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, комфортная.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- дождевик;
- форма одежды удобная для прогулок;
- наличные на сувениры.
Долина Царей
Завтрак в отеле.
Зал каменных изваяний: Экскурсия в Национальный краеведческий музей в Абакане. Приватный осмотр окутанных легендами древних хакасских менгиров и культовых плит эпохи неолита.
Салбыкский курган: Поездка в мистическую Долину Царей к самому величественному археологическому памятнику Сибири.
Это грандиозный курган скифской знати, окруженный циклопическими каменными монолитами весом до 50 тонн
Обед на маршруте либо в городе.
Возвращение в Абакан, время для покупки аутентичных сибирских сувениров и сибирского гастрономического ужина.
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 6 часов. Дорога в одну сторону порядка 75 км., асфальт, частично полевая.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- дождевик;
- головной убор;
- форма одежды удобная для прогулок, спортивная;
- наличные на сувениры.
Отъезд
Завтрак в отеле, освобождение номеров.
Индивидуальный трансфер: Комфортный организованный переезд группы в аэропорт или на ж/д вокзал Абакана.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость одноместного размещения без ужинов:
- загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Азия"4* — 150 000 рублей с человека;
- загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Абакан"4*— 139 750 рублей с человека;
- загородный отель "Гладенькая"4* + отель «AZIMUT» 3*— 135 700 рублей с человека;
- загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Персона"3*— 135 000 рублей с человека.
Стоимость двухместного размещения без ужинов:
- загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Азия"4* — 135 000 рублей с человека;
- загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Абакан"4*— 121 950 рублей с человека;
- загородный отель "Гладенькая"4* + отель «AZIMUT»3* — 119 000 рублей с человека;
- загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Персона"3*— 120 000 рублей с человека.
Варианты проживания
Гладенькая 4
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.
На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.
Отель «Абакан»
Отель «Абакан» расположен в одноименном городе. Высококвалифицированный персонал всегда готов помочь в решении вопросов, возникших во время проживания. Постояльцам предлагается воспользоваться массой услуг, для того, чтобы отдых прошел на высоком уровне.
Капитальный ремонт в отеле был произведен в 2023 году. Номерной фонд составляли так, чтобы любой путешественник мог подобрать идеальный вариант как для себя, так для компании друзей или же семьи. Заселиться гости смогут в двухместные и одноместные номера, апартаменты, люксы и студио.
Завтрак включен в стоимость, поэтому каждое утро гостей будут ожидать сытные и вкусные блюда.
Для тех, кто привык много работать или необходимо провести конференцию, имеется вместительный конференц-зал, встречи в которых пройдут с успехом, благодаря современной технике.
Поблизости находится театр драмы имени Лермонтова, а также краеведческий музей им. Кызласова. До остальных достопримечательностей легко добраться на общественном транспорте, так как отель находится всего в 0,3 км от центра города.
Гостиница «Персона»
В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.
Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.
В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.
Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.
Бизнес-отель «Азия»
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
Отель «Азимут»
Современный отель, расположенный в самом сердце Республики Хакасия, станет идеальной отправной точкой для незабываемых путешествий по живописному краю. Здесь гармонично сочетаются уют и современный комфорт: для гостей предусмотрены стильные, полностью оборудованные номера, где каждая деталь продумана до мелочей. Широкий спектр услуг и теплая атмосфера сделают ваше пребывание по-настоящему приятным и наполненным заботой, будь то деловая поездка или отдых.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале
- Услуги гида
- Питание полупансион, включая гастрономический обед на Енисее
- Проживание
- Катер на водохранилище
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины, гастрономический ужин в последний день - 3500 рублей
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветровка;
- дождевик на случай непогоды;
- непромокаемая облегченная куртка;
- головной убор от солнца;
- солнцезащитные крема;
- форма одежды комфортная для прогулок;
- форма одежды спортивная;
- треккинговая обувь (сменная обувь);
- удобная обувь;
- наличные деньги на покупку сувениров;
- средства защиты от насекомых (клещ, комар);
- небольшой рюкзак;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.