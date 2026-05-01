Сибирская Швейцария

Откройте Сибирь, какой вы её не знали: от единственного эко-шале в предгорьях Саян до загадочных курганов древних царей.

Испытаете восторг на берегу Енисея, покорите горные тропы и попробуете знаменитые минусинские помидоры.

Отправьтесь в путешествие сквозь время: от быта старой русской деревни до купеческих особняков и легендарной ГЭС.

Прикоснитесь к величию природы и истории в одном туре, который перевернет ваше представление о Сибири.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сибирь и таежный релакс

Встреча гостей в аэропорту Абакана персональным гидом и приветственный завтрак со специалитетами сибирской кухни в уютном городском кафе.

Трансфер в горы: Переезд в г. Саяногорск к Саянскому хребту (100 км). Самая красивая дорога в Сибири.

Размещение в эко-отеле «Гладенькая» 4*. Это уникальное деревянное шале, признанное жемчужиной юга Сибири.

Обед в ресторане отеля и свободное время для посещения закрытой аквазоны (большой крытый бассейн, финский хамам и сауна), доступной только для резидентов эко-курорта.

Примечания: Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, частично гравийная на подьезде к отелю.

Стандартное время зеселения в отель Гладенькая с 15:00.

Размещение уровня Luxury-эко: гости проводят в легендарном загородном отеле «Гладенькая» 4* — уникальном деревянном шале премиум-класса, скрытом в глухой тайге долины Бабик, с бесплатным доступом в роскошную аквазону (бассейн, хамам, сауна).

Рекомендации гостям:

  • форма одежды комфортная;
  • купальные принадлежности (в отеле работает аква-зона);
  • репелленты от клеща.
2 день

Индустриальная мощь Саян и интерактив

Завтрак в отеле.

Закрытая экскурсия в высокотехнологичный центр РусГидро в Черёмушках. Гости примерят на себя роль инженеров: проведут физические опыты с током и запустят цифровые макеты турбин.

Саяно-Шушенская ГЭС: Визит на панорамную смотровую площадку величайшей гидроэлектростанции России. Гостей ждет монументальный вид на гигантскую плотину высотой 242 метра, врезанную в отвесные скалы Саянского каньона.

Енисейский пирс: Гастрономический обед на уединенном пирсе с дегустацией свежайшей местной форели и приватный круиз на катере по мощному течению Енисея

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 5 часов. Дорога асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • форма одежды удобная для прогулок;
  • репелленты от клеща.

В стоимость включен обед на пирсе с дегустацией таежных деликатесов и свежайшей енисейской форели.

3 день

Живописное Саянское море

Канатная дорога «Черёмуховый лог»: Комфортный подъем на кресельном подъемнике над верхушками столетних кедров на панорамную вершину хребта откуда открывается потрясающий вид на горы и Енисей.

Саянское водохранилище: Частный круиз по Саянскому морю: Длительное созерцательное путешествие на катере по гигантскому водохранилищу за гребнем ГЭС. Маршрут пролегает вдоль диких отвесных скал и нетронутых берегов Саяно-Шушенского заповедника.

Примечания: Продолжительность экскурсии ок 9 часов. Дорога к Саянскому морю горная грейдерованная.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • форма одежды спортивная, удобная для прогулок;
  • репелленты от клеща;
  • крем-защита от солнца.
4 день

Погружение в сибирскую старину

Завтрак в отеле.

Музей-заповедник «Шушенское»: Путешествие во времени в одну из самых красивых исторических деревень России. Это эталон деревянного зодчества рубежа XIX–XX веков: посещение богатых купеческих усадеб, старинной лавки, волостной тюрьмы и мастерских.

Колоритный обед: Традиционная трапеза в сибирской деревне с блюдами из экологически чистых местных продуктов, приготовленными по старинным рецептам.

Возвращение в эко-шале «Гладенькая», отдых в спа-комплексе.

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 7 часов. Дорога в одну сторону порядка 80 км., асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • форма одежды удобная для прогулок;
  • наличные на сувениры.
5 день

Купеческий Минусинск и переезд в столицу

Завтрак в отеле. Сдача номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Город-памятник Минусинск: Экскурсия по старинному городу, полностью сохранившему уникальную каменную и деревянную архитектуру купеческой Сибири. Посещение музея им. Н. М. Мартьянова — старейшего краеведческого центра за Уралом с богатейшей археологической коллекцией.

Столица Хакасии: Обед в городе и размещение в респектабельном отеле «Абакан» 4* в самом центре столицы. Свободный вечер для вечернего променада и посещения ресторанов города.

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 8 часов. Дорога в одну сторону порядка 100 км., асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • дождевик;
  • форма одежды удобная для прогулок;
  • наличные на сувениры.
6 день

Долина Царей

Завтрак в отеле.

Зал каменных изваяний: Экскурсия в Национальный краеведческий музей в Абакане. Приватный осмотр окутанных легендами древних хакасских менгиров и культовых плит эпохи неолита.

Салбыкский курган: Поездка в мистическую Долину Царей к самому величественному археологическому памятнику Сибири.

Это грандиозный курган скифской знати, окруженный циклопическими каменными монолитами весом до 50 тонн

Обед на маршруте либо в городе.

Возвращение в Абакан, время для покупки аутентичных сибирских сувениров и сибирского гастрономического ужина.

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 6 часов. Дорога в одну сторону порядка 75 км., асфальт, частично полевая.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • дождевик;
  • головной убор;
  • форма одежды удобная для прогулок, спортивная;
  • наличные на сувениры.
7 день

Отъезд

Завтрак в отеле, освобождение номеров.

Индивидуальный трансфер: Комфортный организованный переезд группы в аэропорт или на ж/д вокзал Абакана.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость одноместного размещения без ужинов:

  • загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Азия"4* — 150 000 рублей с человека;
  • загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Абакан"4*— 139 750 рублей с человека;
  • загородный отель "Гладенькая"4* + отель «AZIMUT» 3*— 135 700 рублей с человека;
  • загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Персона"3*— 135 000 рублей с человека.

Стоимость двухместного размещения без ужинов:

  • загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Азия"4* — 135 000 рублей с человека;
  • загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Абакан"4*— 121 950 рублей с человека;
  • загородный отель "Гладенькая"4* + отель «AZIMUT»3* — 119 000 рублей с человека;
  • загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Персона"3*— 120 000 рублей с человека.

Варианты проживания

Гладенькая 4

4 ночи

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.

На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.

Отель «Абакан»

2 ночи

Отель «Абакан» расположен в одноименном городе. Высококвалифицированный персонал всегда готов помочь в решении вопросов, возникших во время проживания. Постояльцам предлагается воспользоваться массой услуг, для того, чтобы отдых прошел на высоком уровне.

Капитальный ремонт в отеле был произведен в 2023 году. Номерной фонд составляли так, чтобы любой путешественник мог подобрать идеальный вариант как для себя, так для компании друзей или же семьи. Заселиться гости смогут в двухместные и одноместные номера, апартаменты, люксы и студио.

Завтрак включен в стоимость, поэтому каждое утро гостей будут ожидать сытные и вкусные блюда.

Для тех, кто привык много работать или необходимо провести конференцию, имеется вместительный конференц-зал, встречи в которых пройдут с успехом, благодаря современной технике.

Поблизости находится театр драмы имени Лермонтова, а также краеведческий музей им. Кызласова. До остальных достопримечательностей легко добраться на общественном транспорте, так как отель находится всего в 0,3 км от центра города.

Гостиница «Персона»

2 ночи

В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.

Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.

В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.

Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.

Бизнес-отель «Азия»

2 ночи

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.

Отель «Азимут»

2 ночи

Современный отель, расположенный в самом сердце Республики Хакасия, станет идеальной отправной точкой для незабываемых путешествий по живописному краю. Здесь гармонично сочетаются уют и современный комфорт: для гостей предусмотрены стильные, полностью оборудованные номера, где каждая деталь продумана до мелочей. Широкий спектр услуг и теплая атмосфера сделают ваше пребывание по-настоящему приятным и наполненным заботой, будь то деловая поездка или отдых.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале
  • Услуги гида
  • Питание полупансион, включая гастрономический обед на Енисее
  • Проживание
  • Катер на водохранилище
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины, гастрономический ужин в последний день - 3500 рублей
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветровка;
  • дождевик на случай непогоды;
  • непромокаемая облегченная куртка;
  • головной убор от солнца;
  • солнцезащитные крема;
  • форма одежды комфортная для прогулок;
  • форма одежды спортивная;
  • треккинговая обувь (сменная обувь);
  • удобная обувь;
  • наличные деньги на покупку сувениров;
  • средства защиты от насекомых (клещ, комар);
  • небольшой рюкзак;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

