Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Погрузитесь в историю Абрау-Дюрсо, откройте для себя древние легенды и насладитесь уникальными пейзажами озера и виноградников
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
5600 ₽
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
