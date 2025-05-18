Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
«Если же мы окажемся в Абрау вечером, то насладимся игрой воды, огня, света и звука на шоу фонтанов»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Абрау-Дюрсо, где вас ждут живописные виды, история виноделия и незабываемое шоу фонтанов
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
«А завершение экскурсии будет под стать «игристой» теме — вы увидите вечернее феерическое шоу поющих фонтанов, спроектированных ведущими российскими инженерами, которые строили объекты Олимпийского Сочи»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Прогулка по Абрау-Дюрсо: узнайте тайны озера, историю винодельни и насладитесь потрясающими видами. Это незабываемое путешествие в мир легенд и шампанского
Начало: Улица Промышленная, 50, Абрау-Дюрсо
«Откуда лучше всего смотреть на поющие фонтаны»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
5 июл в 08:00
4000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 мая 2025Сегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашего проживания,дорога до завода прошла
- ЕЕлена8 ноября 2024Первый раз была в Краснодарском крае, был план увидеть максимум за 9 дней! Абрау- Дюрсо знаковое место, и Александра помогла нам увидеть и узнать максимум о нём. Воспоминания об этом дне, месте, и проводнике будут с нами жить долго. Спасибо, рекомендуем!
- ККоробова31 октября 2024Благодарю Александру за чудесную экскурсию по Набережной озера и поездку на виноградники с фотосопровождением. Рассказ об истории создания виноделия в
- ААнна28 октября 2024Михаил очень интересно и грамотно рассказывает про свой край, который любит. Приехал за нами в отель в намеченное время. Накануне предварительно позвонил. Спасибо ему за экскурсию.
- ААнастасия26 октября 2024Прекрасные виды, прекрасная Александра - все показала, рассказала, поделилась своей любовью к Абрау! Очень приятная и познавательная экскурсия
- пполина15 сентября 2024Большое спасибо Дмитрию! Ни разу не пожалели, что взяли именно экскурсию, а не поехали сами. За сутки Дмитрий связался с
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Поющие фонтаны»
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