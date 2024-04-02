1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
Расписание: Дл 15 января 2023 года начало экскурсий: все дни недели с 8-30 до 15-00.
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Промышленная, 50, Абрау-Дюрсо
Расписание: По договоренности
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винные дороги Анапы
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
Расписание: В удобное для туристов время
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 апреля 2024Очень интересно рассказывает экскурсовод Марина. Спасибо большое за такую теплую прогулку
- ННина8 сентября 2023Были на экскурсии по Абрау 31 августа 2023 г. и просто влюбились в это место, экскурсия получилась содержательная и интересная
- ООксана18 августа 2023Марина, провела очень интересную и познавательн экскурсию!
- ССуханова12 августа 2023Шикарный парк Абрау-Дюрсо. Экскурсия с гидом оставляет огромные положительные впечатления! Все расскажут исторические фото покажут, каждое здание имеют свои истории. Оценка 10 из 10.
- ССыроижко4 июля 2023Очень интересно, познавательно. Гид великолепна!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Завод Абрау-Дюрсо»
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