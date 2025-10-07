Экскурсия в Абрау-Дюрсо предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и современными технологиями производства игристых вин. Участники посетят музей виноделия, старинные тоннели и современное производство. Кульминацией станет дегустация пяти образцов игристого и одного крепкого напитка. Это мероприятие станет незабываемым опытом для всех ценителей вин
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Уникальная экскурсия по винодельне
- 🍷 Дегустация лучших образцов игристого
- 🏛 Посещение музея виноделия
- 🚶♂️ Прогулка по старинным тоннелям
- 🎥 Исторический кинофильм о винодельне
Что можно увидеть
- Музей виноделия
- Старинные тоннели
- Современное производство
- Галерея света Абрау
Описание экскурсии
- Кинофильм познакомит вас с историей «Абрау-Дюрсо» и ключевыми моментами становления отечественного шампанского производства.
- Музей виноделия — вы узнаете, как появилось российское игристое, почему Абрау-Дюрсо выбрали местом для винодельни и как изменились технологии за последние 100 лет.
- Музей славы — выясните, кто стоял у истоков и развивал бренд: от князя Голицына до современных мастеров игристого.
- Технологии производства — познакомитесь с двумя основными методами изготовления игристых вин: классическим и Charmat. И разберётесь, что означают «ремюаж» и «дегоржаж» и чем они важны для вкуса и качества напитка.
- Старинные тоннели 19 века — прогуляетесь по подвалам с уникальным микроклиматом для выдержки вин.
- Современное производство — увидите, как работают цеха сегодня и какой путь проходит виноград от сусла до бутылки с пробкой.
- Дегустация 5 образцов игристого и одного крепкого напитка.
- Арт-объект «Сердце Абрау» — вы услышите легенду об артефакте, найденном в глубине подвалов винного дома, и узнаете, как он стал символом винодельни.
- Галерея света Абрау — арт-пространство, где вино стало источником вдохновением для художников.
- Завершает экскурсию мультимедийное шоу в шатре на площади Александра II.
Организационные детали
- Программа с дегустацией предназначена строго для путешественников 18+.
- Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего предприятия.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Александра II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ксения — Организатор в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 211 туристов
«Абрау-Дюрсо» стремится не только удивлять превосходным вкусом и качеством вин, но и подробно знакомить гостей с процессом их создания. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» прочно закрепился статус самой посещаемой отдельно стоящей винодельни в России.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 окт 2025
Отлично!
Е
Елена
8 авг 2025
Отличная экскурсия! И познавательная, и забавная, и интересная и поучительная!
Ну и приятный бонус в виде дегустации!
