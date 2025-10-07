Мои заказы

«Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+

Узнайте секреты производства игристых вин и насладитесь дегустацией в знаменитом Абрау-Дюрсо. Погрузитесь в атмосферу винодельни и откройте новые вкусы
Экскурсия в Абрау-Дюрсо предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и современными технологиями производства игристых вин. Участники посетят музей виноделия, старинные тоннели и современное производство. Кульминацией станет дегустация пяти образцов игристого и одного крепкого напитка. Это мероприятие станет незабываемым опытом для всех ценителей вин
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Уникальная экскурсия по винодельне
  • 🍷 Дегустация лучших образцов игристого
  • 🏛 Посещение музея виноделия
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным тоннелям
  • 🎥 Исторический кинофильм о винодельне
«Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+© Ксения

Что можно увидеть

  • Музей виноделия
  • Старинные тоннели
  • Современное производство
  • Галерея света Абрау

Описание экскурсии

  • Кинофильм познакомит вас с историей «Абрау-Дюрсо» и ключевыми моментами становления отечественного шампанского производства.
  • Музей виноделия — вы узнаете, как появилось российское игристое, почему Абрау-Дюрсо выбрали местом для винодельни и как изменились технологии за последние 100 лет.
  • Музей славы — выясните, кто стоял у истоков и развивал бренд: от князя Голицына до современных мастеров игристого.
  • Технологии производства — познакомитесь с двумя основными методами изготовления игристых вин: классическим и Charmat. И разберётесь, что означают «ремюаж» и «дегоржаж» и чем они важны для вкуса и качества напитка.
  • Старинные тоннели 19 века — прогуляетесь по подвалам с уникальным микроклиматом для выдержки вин.
  • Современное производство — увидите, как работают цеха сегодня и какой путь проходит виноград от сусла до бутылки с пробкой.
  • Дегустация 5 образцов игристого и одного крепкого напитка.
  • Арт-объект «Сердце Абрау» — вы услышите легенду об артефакте, найденном в глубине подвалов винного дома, и узнаете, как он стал символом винодельни.
  • Галерея света Абрау — арт-пространство, где вино стало источником вдохновением для художников.
  • Завершает экскурсию мультимедийное шоу в шатре на площади Александра II.

Организационные детали

  • Программа с дегустацией предназначена строго для путешественников 18+.
  • Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего предприятия.

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Александра II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 211 туристов
«Абрау-Дюрсо» стремится не только удивлять превосходным вкусом и качеством вин, но и подробно знакомить гостей с процессом их создания. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» прочно закрепился статус самой посещаемой отдельно стоящей винодельни в России.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 окт 2025
Отлично!
Е
Елена
8 авг 2025
Отличная экскурсия! И познавательная, и забавная, и интересная и поучительная!
Ну и приятный бонус в виде дегустации!
Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо

