Это путешествие — идеальный способ познакомиться с многогранным характером Черноморского побережья.
Вас ждёт путь от элегантных виноградников Абрау-Дюрсо через героический Новороссийск к солнечному и беззаботному Геленджику, где лазурное море встречается с отрогами Кавказских гор.
Описание экскурсии
Ключевые точки маршрута
- Абрау-Дюрсо: краткое знакомство с родиной российского игристого вина
- Новороссийск: посещение современной Форумной площади и осмотр легендарного крейсера «Кутузова»
- Памятник затопленным кораблям: величественный монумент и лучшая панорама Цемесской бухты
- Геленджик: прогулка по знаменитой набережной и встреча с её главным символом — трогательной скульптурой «Невесточка»
Что вы узнаете
На протяжении всего пути вас будут сопровождать увлекательные рассказы, которые откроют самые интересные страницы региона.
О природе и легендах
- Уникальная история озера Абрау: от древних мифов до научных гипотез о его происхождении
- Особенности местной экосистемы и микроклимата, идеального для виноделия
Об истории и героизме
- Становление винодельни «Абрау-Дюрсо» и её роль в развитии отечественного виноградарства
- Освоение побережья и трагические события Великой Отечественной войны, навсегда оставившие след на этой земле
- История памятника затопленным кораблям и события Гражданской войны
О современности
- Новороссийск как крупнейший морской порт России
- Почему Кабардинку часто называют Геленджиком в миниатюре
- История появления скульптуры «Невесточка» и секрет её популярности среди горожан и гостей курорта
Примерный план дня
9:00 — встреча в Абрау-Дюрсо
9:00 – 9:30 — переезд в Новороссийск
9:30 – 10:00 — посещение Форумной площади и осмотр крейсера «Кутузов»
10:00 – 10:30 — переезд к памятнику затопленным кораблям
10:30 – 10:40 — осмотр монумента и фотосъёмка на фоне открывающихся видов
10:40 – 11:30 — переезд в Геленджик
11:30 – 11:40 — остановка у храма Андрея Первозванного для обзора панорамы Геленджика
11:40 – 13:30 — прогулка по знаменитой набережной, свободное время для обеда или купания
13:30 – 15:00 — возвращение в Абрау-Дюрсо
Организационные детали
- Экскурсия проводится на минивэне Тойота
- Экскурсию проведу я сам или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Абрау-Дюрсо
Провели экскурсии для 2400 туристов
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
