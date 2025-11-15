Мои заказы

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» (всё включено)

Уникальная экскурсия по винному дому «Абрау-Дюрсо» раскроет секреты виноделия и предложит дегустацию лучших образцов. Ощутите аромат истории
Индивидуальная экскурсия в Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» предлагает погружение в 150-летнюю историю виноделия. Участники узнают о влиянии терруара и технологии брожения на аромат вина.

В старинных тоннелях, где расположена аромакомната, можно научиться распознавать тонкие ноты напитков.

В программе: посещение залов с историческими экспозициями, современное производство и дегустация шести образцов тихих вин. В стоимость включены вина и фирменные сыры

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Погружение в историю виноделия
  • 🍷 Дегустация лучших вин
  • 🏛️ Посещение исторических залов
  • 🚶‍♂️ Прогулка по виноградным полям
  • 🎥 Фильм об истории предприятия
  • 🧀 Фирменные сыры в подарок
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» (всё включено)© Ксения
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» (всё включено)© Ксения
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» (всё включено)© Ксения

Что можно увидеть

  • Фонтан «Обезьянка»
  • Музейный зал «Императорский»
  • Кинозал
  • Зал советского периода
  • Экспозиция «Абрау-Дюрсо в литературе и кино»
  • Зал «Хвала вину из глубины веков»
  • Виноградное поле
  • Инсталляция «Дух Князя Голицына»
  • Тоннели 19 века
  • Аромакомната
  • Современное производство
  • Линии розлива и дегоржажа
  • Советские тоннели и цех ремюажа
  • Арт-объект - «Сердце Абрау»

Описание экскурсии

Вы узнаете, как на аромат вина влияет его «биография»: от терруара и способа брожения до выдержки и даже болезней лозы. Полную картину ароматов раскроет аромакомната, расположенная в старинных тоннелях «Абрау-Дюрсо». В этом атмосферном пространстве вы научитесь распознавать тонкие ноты вина.

Итак, в нашей программе:

  • Фонтан «Обезьянка» и зал «Рождение Абрау-Дюрсо»
  • Музейный зал «Императорский»
  • Кинозал с фильмом об истории предприятия
  • Зал советского периода
  • Экспозиция «Абрау-Дюрсо в литературе и кино»
  • Зал «Хвала вину из глубины веков» — об истоках виноделия
  • Виноградное поле
  • Инсталляция «Дух Князя Голицына»
  • Тоннели 19 века
  • Аромакомната с дегустацией вин «Каберне-Совиньон» и «Рислинг»
  • Современное производство
  • Линии розлива и дегоржажа
  • Советские тоннели и цех ремюажа
  • Дегустация шести образцов тихих вин «Абрау-Дюрсо» и «Винодельни Ведерниковъ»
  • Арт-объект — «Сердце Абрау»

Организационные детали

  • В стоимость входит дегустация вина и фирменных сыров
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашего предприятия

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 211 туристов
«Абрау-Дюрсо» стремится не только удивлять превосходным вкусом и качеством вин, но и подробно знакомить гостей с процессом их создания. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» прочно закрепился статус самой посещаемой отдельно стоящей винодельни в России.

Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо

Похожие экскурсии из Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
6.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)
Пешая
1 час
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо»
Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Абрау-Дюрсо. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Абрау-Дюрсо