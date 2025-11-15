Индивидуальная экскурсия в Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» предлагает погружение в 150-летнюю историю виноделия. Участники узнают о влиянии терруара и технологии брожения на аромат вина.
В старинных тоннелях, где расположена аромакомната, можно научиться распознавать тонкие ноты напитков.
В программе: посещение залов с историческими экспозициями, современное производство и дегустация шести образцов тихих вин. В стоимость включены вина и фирменные сыры
В старинных тоннелях, где расположена аромакомната, можно научиться распознавать тонкие ноты напитков.
В программе: посещение залов с историческими экспозициями, современное производство и дегустация шести образцов тихих вин. В стоимость включены вина и фирменные сыры
6 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Погружение в историю виноделия
- 🍷 Дегустация лучших вин
- 🏛️ Посещение исторических залов
- 🚶♂️ Прогулка по виноградным полям
- 🎥 Фильм об истории предприятия
- 🧀 Фирменные сыры в подарок
Что можно увидеть
- Фонтан «Обезьянка»
- Музейный зал «Императорский»
- Кинозал
- Зал советского периода
- Экспозиция «Абрау-Дюрсо в литературе и кино»
- Зал «Хвала вину из глубины веков»
- Виноградное поле
- Инсталляция «Дух Князя Голицына»
- Тоннели 19 века
- Аромакомната
- Современное производство
- Линии розлива и дегоржажа
- Советские тоннели и цех ремюажа
- Арт-объект - «Сердце Абрау»
Описание экскурсии
Вы узнаете, как на аромат вина влияет его «биография»: от терруара и способа брожения до выдержки и даже болезней лозы. Полную картину ароматов раскроет аромакомната, расположенная в старинных тоннелях «Абрау-Дюрсо». В этом атмосферном пространстве вы научитесь распознавать тонкие ноты вина.
Итак, в нашей программе:
- Фонтан «Обезьянка» и зал «Рождение Абрау-Дюрсо»
- Музейный зал «Императорский»
- Кинозал с фильмом об истории предприятия
- Зал советского периода
- Экспозиция «Абрау-Дюрсо в литературе и кино»
- Зал «Хвала вину из глубины веков» — об истоках виноделия
- Виноградное поле
- Инсталляция «Дух Князя Голицына»
- Тоннели 19 века
- Аромакомната с дегустацией вин «Каберне-Совиньон» и «Рислинг»
- Современное производство
- Линии розлива и дегоржажа
- Советские тоннели и цех ремюажа
- Дегустация шести образцов тихих вин «Абрау-Дюрсо» и «Винодельни Ведерниковъ»
- Арт-объект — «Сердце Абрау»
Организационные детали
- В стоимость входит дегустация вина и фирменных сыров
- Экскурсию проведёт один из гидов нашего предприятия
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 211 туристов
«Абрау-Дюрсо» стремится не только удивлять превосходным вкусом и качеством вин, но и подробно знакомить гостей с процессом их создания. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» прочно закрепился статус самой посещаемой отдельно стоящей винодельни в России.
Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо
Похожие экскурсии из Абрау-Дюрсо
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо»
Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека