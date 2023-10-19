Экскурсии на 1 день в Абрау-Дюрсо

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Абрау-Дюрсо, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
6 отзывов
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Начало: Краснодар. По договоренности
Расписание: По запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500 за всё до 5 чел.
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
Индивидуальная
9 часов
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
  2. Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
  3. Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Абрау
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в июне 2024
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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