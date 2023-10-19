1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Начало: Краснодар. По договоренности
Расписание: По запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 октября 202315 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
- ННадежда22 сентября 2023Отличная экскурсия
- ААнна22 августа 2023Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в июне 2024
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