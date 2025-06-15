Индивидуальная
до 8 чел.
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
Погрузитесь в мир виноделия Таманского полуострова, где каждый глоток вина расскажет свою историю. Насладитесь красотой и вкусом южных вин
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
11 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
Открыть для себя винный терруар, места воинской славы и лучшие курортные локации у моря
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопутешествие из Абрау-Дюрсо в Кабардинку
Погрузитесь в атмосферу Кабардинки: скалы, море и уникальные фото на память. Увлекательная прогулка и душевные снимки ждут вас
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир15 июня 2025Посетили три винодельни: Скалистый Берег, Шумринку и Гай-Кадзор. С нами была Наталья из команды Владимира Макарчука. Чувствовали себя, как в гостях у друзей. Все было тепло, интересно и познавательно. Организация на «Отлично»! Спасибо большое!
