В Владимир

Посетили три винодельни: Скалистый Берег, Шумринку и Гай-Кадзор. С нами была Наталья из команды Владимира Макарчука. Чувствовали себя, как в гостях у друзей. Все было тепло, интересно и познавательно. Организация на «Отлично»! Спасибо большое!