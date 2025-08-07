Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с индивидуальной фотопрогулкой. Уникальные локации и душевные снимки ждут вас! Забронируйте своё путешествие
«Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии»
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Проникнуться духом курорта и создать душевные воспоминания о путешествии
«Абрау-Дюрсо идеально подходит для фотопрогулки»
Завтра в 13:00
12 сен в 13:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопутешествие из Абрау-Дюрсо в Кабардинку
Погрузитесь в атмосферу Кабардинки: скалы, море и уникальные фото на память. Увлекательная прогулка и душевные снимки ждут вас
Завтра в 09:00
12 сен в 13:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ММария7 августа 2025Фотоэкскурсия превзошла все ожидания!
С гидом Катериной, мы побывали в самых живописных и увлекательных местах Абрау-Дюрсо, сделали потрясающие фотографии, зарядились позитивом и получили море незабываемых эмоций. От всей души благодарим Катерину за этот чудесный опыт!
