1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Фотопрогулка до 3 чел. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с индивидуальной фотопрогулкой. Уникальные локации и душевные снимки ждут вас! Забронируйте своё путешествие «Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии» 8500 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 2 часа Фотопрогулка до 3 чел. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре» Проникнуться духом курорта и создать душевные воспоминания о путешествии «Абрау-Дюрсо идеально подходит для фотопрогулки» 8000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 5 часов Фотопрогулка до 3 чел. Фотопутешествие из Абрау-Дюрсо в Кабардинку Погрузитесь в атмосферу Кабардинки: скалы, море и уникальные фото на память. Увлекательная прогулка и душевные снимки ждут вас 14 000 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Абрау-Дюрсо Последние отзывы на экскурсии М Мария Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо Фотоэкскурсия превзошла все ожидания!

С гидом Катериной, мы побывали в самых живописных и увлекательных местах Абрау-Дюрсо, сделали потрясающие фотографии, зарядились позитивом и получили море незабываемых эмоций. От всей души благодарим Катерину за этот чудесный опыт!

Купите фотосессию с прогулкой по улицам Абрау-Дюрсо, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025