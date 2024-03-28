1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Узнать, как озеро Абрау связано с амазонками и адыгами, и выучить французско-винные слова
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
«Познакомитесь с древней легендой, сказкой и тремя современными теориями возникновения озера — и сами выберете, какой вариант вам по душе»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
40003 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Начало: У памятника Ленину
«Абрау-Дюрсо — не только один из главных брендов Краснодарского края, но и идеальное место для знакомства с российским виноделием»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Промышленная, 50, Абрау-Дюрсо
Расписание: По договоренности
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 400₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 марта 2024Нам всё очень понравилось,время пролетело незаметно и интересно… Спасибо!!!
- ТТатьяна19 октября 202315 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
- ННадежда22 сентября 2023Отличная экскурсия
- ННина8 сентября 2023Были на экскурсии по Абрау 31 августа 2023 г. и просто влюбились в это место, экскурсия получилась содержательная и интересная
- ААнна22 августа 2023Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
- ССуханова12 августа 2023Шикарный парк Абрау-Дюрсо. Экскурсия с гидом оставляет огромные положительные впечатления! Все расскажут исторические фото покажут, каждое здание имеют свои истории. Оценка 10 из 10.
- ССыроижко4 июля 2023Очень интересно, познавательно. Гид великолепна!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в июне 2024
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 9 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Изучение достопримечательностей города Абрау-Дюрсо нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Абрау-Дюрсо много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024