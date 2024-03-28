Обзорные и познавательные экскурсии Абрау-Дюрсо

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Абрау-Дюрсо, цены от 3 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Узнать, как озеро Абрау связано с амазонками и адыгами, и выучить французско-винные слова
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
«Познакомитесь с древней легендой, сказкой и тремя современными теориями возникновения озера — и сами выберете, какой вариант вам по душе»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
40003 400 за всё до 8 чел.
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
6 отзывов
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Начало: У памятника Ленину
«Абрау-Дюрсо — не только один из главных брендов Краснодарского края, но и идеальное место для знакомства с российским виноделием»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Промышленная, 50, Абрау-Дюрсо
Расписание: По договоренности
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Нам всё очень понравилось,время пролетело незаметно и интересно… Спасибо!!!
  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    15 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
  • Н
    Надежда
    22 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Отличная экскурсия
  • Н
    Нина
    8 сентября 2023
    Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Были на экскурсии по Абрау 31 августа 2023 г. и просто влюбились в это место, экскурсия получилась содержательная и интересная
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    благодаря экскурсоводу Марине. Ее рассказ об этом замечательном месте был непередаваемо ярким и объемным, нам очень понравилось. Кроме имеющихся у Марины глубоких знаний и красивой подачи материала, она еще и очень приятный человек и отличный собеседник. Спасибо большущее, Марина! Мы обязательно приедем еще.

  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
  • С
    Суханова
    12 августа 2023
    Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Шикарный парк Абрау-Дюрсо. Экскурсия с гидом оставляет огромные положительные впечатления! Все расскажут исторические фото покажут, каждое здание имеют свои истории. Оценка 10 из 10.
  • С
    Сыроижко
    4 июля 2023
    Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Очень интересно, познавательно. Гид великолепна!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в июне 2024
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 9 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Изучение достопримечательностей города Абрау-Дюрсо нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Абрау-Дюрсо много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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