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благодаря экскурсоводу Марине. Ее рассказ об этом замечательном месте был непередаваемо ярким и объемным, нам очень понравилось. Кроме имеющихся у Марины глубоких знаний и красивой подачи материала, она еще и очень приятный человек и отличный собеседник. Спасибо большущее, Марина! Мы обязательно приедем еще.