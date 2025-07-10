Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
22 июл в 08:00
26 июл в 08:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
Узнать, как рождается игристое вино, и приобрести навыки дегустатора
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
«Нос вина»: экскурсия и дегустация в Абрау-Дюрсо
Откройте для себя тайны виноделия в Абрау-Дюрсо. Узнайте, как создаются ароматы вина, и насладитесь дегустацией трёх образцов в уникальной аромакомнате
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 13:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав10 июля 2025Очень интересная экскурсия по местам и закоулкам старинного села!
- ААнна22 июня 2025Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Интернет или местный
- ИИрина7 мая 2025Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60 лет) Интересно было всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в июле 2025
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