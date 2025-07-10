читать дальше Сын (15 лет) сказал, что это первая экскурсия, которая ему была интересна! Абсолютно всем понравилось, все задавали вопросы. Маршрут отличный, рассказ Марины в основном подкреплён ещё и фото. Просто вау, 100% буду рекомендовать всем!!!

Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60 лет) Интересно было всем!