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Экскурсии Абрау-Дюрсо об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Абрау-Дюрсо, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Пешая
2.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
22 июл в 08:00
26 июл в 08:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
«Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
Узнать, как рождается игристое вино, и приобрести навыки дегустатора
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
"Нос вина": экскурсия, дегустация и аромакомната "Абрау-Дюрсо" (всё включено) 18+
1 час
Групповая
до 20 чел.
«Нос вина»: экскурсия и дегустация в Абрау-Дюрсо
Откройте для себя тайны виноделия в Абрау-Дюрсо. Узнайте, как создаются ароматы вина, и насладитесь дегустацией трёх образцов в уникальной аромакомнате
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 13:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    10 июля 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Очень интересная экскурсия по местам и закоулкам старинного села!
  • А
    Анна
    22 июня 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Интернет или местный
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    житель не могут заменить опыт и знания профессионала. Марина тот самый профессионал с любовью рассказывающая о прекрасном месте, в котором живёт! Благодарю!

    Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не
  • И
    Ирина
    7 мая 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60 лет) Интересно было всем!
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    Сын (15 лет) сказал, что это первая экскурсия, которая ему была интересна! Абсолютно всем понравилось, все задавали вопросы. Маршрут отличный, рассказ Марины в основном подкреплён ещё и фото. Просто вау, 100% буду рекомендовать всем!!!

    Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «История и архитектура»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
  2. «Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
  3. "Нос вина": экскурсия, дегустация и аромакомната "Абрау-Дюрсо" (всё включено) 18+
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Абрау
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в июле 2025
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 5500. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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