Многие слышали о легендарном заводе «Абрау-Дюрсо», но далеко не все знакомы с его современным воплощением — винодельней «Шато Дюрсо». Это путешествие — уникальная возможность за один день исследовать две эпохи российского виноделия: от истоков в 19 веке к инновациям 21 столетия.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

К сердцу винодельческого края

По дороге в село Абрау-Дюрсо я расскажу, как развивалась эта отрасль в Краснодарском крае, и подробно остановлюсь на удивительной истории знаменитой винодельни.

По прибытии нас ждут:

две обзорные площадки с панорамными видами на живописные окрестности

визит на современную винодельню «Шато Дюрсо», где вы оцените передовые подходы к созданию вина

прогулка по набережной озера Абрау с заходом на колоритную рыночную площадь, арт-базар и площадь Александра II

По желанию, вы можете дополнительно посетить экскурсию на исторической винодельне «Абрау-Дюрсо».

О чём вы услышите во время экскурсии

Семь российских винных терруаров и место Краснодарского края в этой системе

Пять ключевых терруаров Кубани — чем они уникальны и какие вина рождаются на их земле

История и легенды озера Абрау — увлекательные рассказы, которые передаются из поколения в поколение

Процесс становления российского игристого — как и благодаря кому в Российской империи, а позже и в СССР, развивалось производство шампанского

Организационные детали

В стоимость входит

Трансфер из Геленджика или Кабардинки (кроме села Дивноморское)

Экскурсионная программа гида

Индивидуальная экскурсия на винодельне «Шато Дюрсо» с дегустацией 5 вин и пиццы из дровяной печи

Оплачивается отдельно