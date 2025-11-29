Многие слышали о легендарном заводе «Абрау-Дюрсо», но далеко не все знакомы с его современным воплощением — винодельней «Шато Дюрсо».
Это путешествие — уникальная возможность за один день исследовать две эпохи российского виноделия: от истоков в 19 веке к инновациям 21 столетия.
Это путешествие — уникальная возможность за один день исследовать две эпохи российского виноделия: от истоков в 19 веке к инновациям 21 столетия.
Описание экскурсии
К сердцу винодельческого края
По дороге в село Абрау-Дюрсо я расскажу, как развивалась эта отрасль в Краснодарском крае, и подробно остановлюсь на удивительной истории знаменитой винодельни.
По прибытии нас ждут:
- две обзорные площадки с панорамными видами на живописные окрестности
- визит на современную винодельню «Шато Дюрсо», где вы оцените передовые подходы к созданию вина
- прогулка по набережной озера Абрау с заходом на колоритную рыночную площадь, арт-базар и площадь Александра II
По желанию, вы можете дополнительно посетить экскурсию на исторической винодельне «Абрау-Дюрсо».
О чём вы услышите во время экскурсии
- Семь российских винных терруаров и место Краснодарского края в этой системе
- Пять ключевых терруаров Кубани — чем они уникальны и какие вина рождаются на их земле
- История и легенды озера Абрау — увлекательные рассказы, которые передаются из поколения в поколение
- Процесс становления российского игристого — как и благодаря кому в Российской империи, а позже и в СССР, развивалось производство шампанского
Организационные детали
В стоимость входит
- Трансфер из Геленджика или Кабардинки (кроме села Дивноморское)
- Экскурсионная программа гида
- Индивидуальная экскурсия на винодельне «Шато Дюрсо» с дегустацией 5 вин и пиццы из дровяной печи
Оплачивается отдельно
- Экскурсия на винодельню «Абрау-Дюрсо» (от 1 200 ₽)
- Дегустация игристых вин и портвейна (от 2 300 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Абрау-Дюрсо
Провели экскурсии для 195 туристов
Всем привет! Я тревел-гид с большим опытом организации туров, путешествий, индивидуальных эксклюзивных программ и экскурсий по Краснодарскому краю, России и Кавказу. С 2020 года наша команда организует авторские путешествия: экскурсионные,
Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо
Похожие экскурсии из Абрау-Дюрсо
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 13:00
30 ноя в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо и дегустация
Узнайте секреты производства игристых вин и насладитесь дегустацией в знаменитом Абрау-Дюрсо. Погрузитесь в атмосферу винодельни и откройте новые вкусы
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо»
Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека