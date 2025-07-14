Групповая
до 20 чел.
«Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
Узнать, как рождается игристое вино, и приобрести навыки дегустатора
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация тихих вин (всё включено) 18+
Побывать в старинных тоннелях знаменитой винодельни и попробовать 5 сортов неигристого вина
Начало: Площадь Александра II
Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
«Нос вина»: экскурсия и дегустация в Абрау-Дюрсо
Откройте для себя тайны виноделия в Абрау-Дюрсо. Узнайте, как создаются ароматы вина, и насладитесь дегустацией трёх образцов в уникальной аромакомнате
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 13:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «В помещении»
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