1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
50004 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Билеты
2.5 часа
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
60005 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Узнать, как озеро Абрау связано с амазонками и адыгами, и выучить французско-винные слова
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
40003 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
Расписание: Дл 15 января 2023 года начало экскурсий: все дни недели с 8-30 до 15-00.
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Промышленная, 50, Абрау-Дюрсо
Расписание: По договоренности
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадочный Абрау
Начало: Место оговаривается отдельно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла2 июня 2024Александра очень приятная девушка, весёлая и коммуникабельная. Интересная подача истории, грамотная речь. Время пролетело незаметно. В конце экскурсии сходила с нами в магазин, показала интересные экземпляры игристых. Вообщем, рекомендую!
- ЕЕлена21 мая 2024Добрый день. Хотим поблагодарить Александру за познавательное время в Абра-Дюрсо. Экскурсия была не очень продолжительной, но достаточно емкой, прошли и
- ААлексей20 мая 2024На майские праздники решили съездить с супругой на экскурсию. И тут нам повезло с экскурсоводом Александрой, рассказ о поселке был
- ООльга14 мая 2024Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
- ЮЮрий6 мая 2024Шикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человек любит место в котором живёт. Информация очень разнообразная и не занудная… рекомендую 100%.
- ВВалентина5 мая 2024Прекрасная прогулка! Спасибо огромное Марине за интересную и познавательную экскурсию! Прогулялись, посмотрели Абрау-Дюрсо не только с туристической стороны! Поезжайте не пожалеете
- ООльга2 апреля 2024Очень интересно рассказывает экскурсовод Марина. Спасибо большое за такую теплую прогулку
- ООльга28 марта 2024Нам всё очень понравилось,время пролетело незаметно и интересно… Спасибо!!!
- ННина8 сентября 2023Были на экскурсии по Абрау 31 августа 2023 г. и просто влюбились в это место, экскурсия получилась содержательная и интересная
- ООксана18 августа 2023Марина, провела очень интересную и познавательн экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Пешеходные»
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