Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
5 мая в 09:00
6 мая в 09:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопутешествие из Абрау-Дюрсо в Кабардинку
Погрузитесь в атмосферу Кабардинки: скалы, море и уникальные фото на память. Увлекательная прогулка и душевные снимки ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абрау-Дюрсо во всей красе: виноградники и пикник
Откройте для себя сердце Абрау-Дюрсо - виноградники, где рождается легендарное игристое. Прокатитесь на кроссовере и насладитесь пикником на природе
4 мая в 09:00
16 июн в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 октября 2024Михаил очень интересно и грамотно рассказывает про свой край, который любит. Приехал за нами в отель в намеченное время. Накануне предварительно позвонил. Спасибо ему за экскурсию.
- пполина15 сентября 2024Большое спасибо Дмитрию! Ни разу не пожалели, что взяли именно экскурсию, а не поехали сами. За сутки Дмитрий связался с
- ТТатьяна19 октября 202315 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в мае 2025
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