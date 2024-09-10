Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Абрау: дольмены, тибетская чаша, домик виноградаря и еноты
Погружение в древность: дольмены, возраст которых около 5 тысяч лет, ждут вас в живописном лесу у реки
Начало: Место оговаривается отдельно
Завтра в 09:00
12 июл в 14:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные дороги Анапы: экскурсия по винодельням и заповедникам
Отправьтесь в увлекательное путешествие по винодельням Анапы, раскройте тайны виноделия и насладитесь красотой заповедника Большой Утриш
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
Расписание: В удобное для туристов время
14 июл в 09:00
15 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»
Уникальная экскурсия по винному дому «Абрау-Дюрсо» раскроет секреты виноделия и предложит дегустацию лучших образцов. Ощутите аромат истории
14 июл в 11:00
15 июл в 14:30
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 сентября 2024Спасибо гиду Елене! Интересная экскурсия, готовность ответить на самые неожиданные вопросы, умение быстро корректировать маршрут по желанию клиента.
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Необычные»
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