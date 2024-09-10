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Необычные экскурсии по Абрау-Дюрсо

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Абрау-Дюрсо, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Загадочный Абрау
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Абрау: дольмены, тибетская чаша, домик виноградаря и еноты
Погружение в древность: дольмены, возраст которых около 5 тысяч лет, ждут вас в живописном лесу у реки
Начало: Место оговаривается отдельно
Завтра в 09:00
12 июл в 14:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Винные дороги Анапы
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные дороги Анапы: экскурсия по винодельням и заповедникам
Отправьтесь в увлекательное путешествие по винодельням Анапы, раскройте тайны виноделия и насладитесь красотой заповедника Большой Утриш
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
Расписание: В удобное для туристов время
14 июл в 09:00
15 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» (всё включено)
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»
Уникальная экскурсия по винному дому «Абрау-Дюрсо» раскроет секреты виноделия и предложит дегустацию лучших образцов. Ощутите аромат истории
14 июл в 11:00
15 июл в 14:30
30 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    10 сентября 2024
    Загадочный Абрау
    Спасибо гиду Елене! Интересная экскурсия, готовность ответить на самые неожиданные вопросы, умение быстро корректировать маршрут по желанию клиента.

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Необычные»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Абрау
  2. Самое главное
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в июле 2025
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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