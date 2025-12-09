Описание Фото Ответы на вопросы Мы проведем время в живописном царстве 33 водопадов в долине реки Шахе.



Вас ждет энергичная и захватывающая переправа с ветерком через реку Шахе на внедорожниках, дегустация сыра, местного вина, ароматного меда, веселье, музыка, танцы и положительные эмоции.

Описание экскурсии Проведите время в невероятно живописном царстве 33 водопадов в долине реки Шахе. Каскад расположен в живописной долине, неподалеку от поселка Головинка. Воды потока, падая с огромной высоты, создают впечатляющую природную архитектуру, формируя 33 отдельных водопада. Вся эта композиция напоминает гигантскую каменную лестницу, по ступеням которой струится кристально чистая горная вода. Вас ждет увлекательное путешествие, в котором можно будет загадать самое сокровенное желание, и оно точно сбудется! Мы подготовили для вас энергичную и захватывающую программу, в которой будут переправа с ветерком через реку Шахе на внедорожниках, дегустация сыра, местного вина и ароматного меда. А после вас ждет веселье, музыка, танцы и положительные эмоции на Кавказском застолье (проходит не во все дни). Мы вместе окунемся в загадочную историю края, узнаем о традициях и обычаях местных народов и прогуляемся по Колхидскому лесу.

