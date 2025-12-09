Мы проведем время в живописном царстве 33 водопадов в долине реки Шахе.
Описание экскурсииПроведите время в невероятно живописном царстве 33 водопадов в долине реки Шахе. Каскад расположен в живописной долине, неподалеку от поселка Головинка. Воды потока, падая с огромной высоты, создают впечатляющую природную архитектуру, формируя 33 отдельных водопада. Вся эта композиция напоминает гигантскую каменную лестницу, по ступеням которой струится кристально чистая горная вода. Вас ждет увлекательное путешествие, в котором можно будет загадать самое сокровенное желание, и оно точно сбудется! Мы подготовили для вас энергичную и захватывающую программу, в которой будут переправа с ветерком через реку Шахе на внедорожниках, дегустация сыра, местного вина и ароматного меда. А после вас ждет веселье, музыка, танцы и положительные эмоции на Кавказском застолье (проходит не во все дни). Мы вместе окунемся в загадочную историю края, узнаем о традициях и обычаях местных народов и прогуляемся по Колхидскому лесу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красивейшие места долины реки Шахе
- Тюльпановое дерево
- Волконский дольмен
- Река Джегош
- 33 водопада
- Кавказское застолье (инсценировка адыгейской свадьбы)
Что включено
- Трансфер из Адлера и Сириуса
- Дегустация вина, меда
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Страховка
Что не входит в цену
- Переправа на военных ГАЗ-66: 700 руб. /чел.
- Кавказское застолье (среда, суббота, воскресенье): 700 руб. /чел.
- Посещение национального парка: 300 руб. /взрослые, дети до 10 лет - бесплатно
- Обед / Ужин (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер. Заберем вас от места проживания
Завершение: Вернем вас на место встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
