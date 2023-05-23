Дайвинг

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Ответы на вопросы
Дайвинг — это путешествие в мир ярких красок, расширение границ и кругозора.

На расстоянии вытянутой руки перед вами будут проплывать стайки рыб, а внизу вы увидите разнообразных обитателей морского дна и полюбуетесь ландшафтом Черного моря. Новички получат увлекательный опыт, а опытные дайверы смогут проверить свои навыки.
Дайвинг
Дайвинг
Дайвинг
Дайвинг
Дайвинг
Дайвинг
Ближайшие даты:
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Описание

Чудеса на дне морскомПредлагаем познакомиться с естественным ландшафтом Черного моря, а также изобилием и разнообразием черноморских рыб и медуз во время дайвинга. На маршруте вы встретите доисторических рептилий, безобидную акулу Машу, прошлогоднего туриста Гогу Питерского, сундук «Дейви Джонса». Вас ждут разнообразные впечатления: во время погружения можно оценить красоту затонувшего судна, проплыть через минное поле, найти последнее пристанище пирата, ужасного Черноморского стража, и познакомиться с замечательным дельфиненком Флиппером.
Вам индивидуально подберут современное итальянское снаряжение, а профессиональные инструкторы подводного плавания проведут краткий курс обучения. Также вас постоянно будет сопровождать опытный инструктор.
Важно знать:• при погружении с берега глубина погружения составляет до 10 метров, продолжительность — 30 минут;
погружение зависит от погодных условий (если море сильно штормит, то погружение невозможно).

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на место погружения и обратно
  • Индивидуальный подбор современного итальянского снаряжения
  • Краткий курс обучения профессиональными инструкторами подводного плавания
  • Постоянное сопровождение опытным инструктором
  • Профессиональная водолазная страховка
  • Обязательная обработка регуляторов после каждого погружения
Что не входит
  • Погружение в полнолицевой маске — 550 руб.
  • Цифровое фото (10-15 кадров): 1 человек — 400 руб., 2 человека — 800 руб.
  • Видеоролик (1 минута) — 100 руб.
  • С сопровождающих лиц взимается плата за трансфер 250 руб.
  • Сопровождающие на катере оплачивают 1000 руб
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Убедительная просьба в ответном письме прислать адрес, по которому Вы остановились, для того чтобы мы смогли определить ближайшую точку сбора.
  • Просим обратить ваше внимание, что погружение зависит от погодных условий (если море сильно штормит, то погружение невозможно)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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