Дайвинг — это путешествие в мир ярких красок, расширение границ и кругозора.
На расстоянии вытянутой руки перед вами будут проплывать стайки рыб, а внизу вы увидите разнообразных обитателей морского дна и полюбуетесь ландшафтом Черного моря. Новички получат увлекательный опыт, а опытные дайверы смогут проверить свои навыки.
На расстоянии вытянутой руки перед вами будут проплывать стайки рыб, а внизу вы увидите разнообразных обитателей морского дна и полюбуетесь ландшафтом Черного моря. Новички получат увлекательный опыт, а опытные дайверы смогут проверить свои навыки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чудеса на дне морскомПредлагаем познакомиться с естественным ландшафтом Черного моря, а также изобилием и разнообразием черноморских рыб и медуз во время дайвинга. На маршруте вы встретите доисторических рептилий, безобидную акулу Машу, прошлогоднего туриста Гогу Питерского, сундук «Дейви Джонса». Вас ждут разнообразные впечатления: во время погружения можно оценить красоту затонувшего судна, проплыть через минное поле, найти последнее пристанище пирата, ужасного Черноморского стража, и познакомиться с замечательным дельфиненком Флиппером.
Вам индивидуально подберут современное итальянское снаряжение, а профессиональные инструкторы подводного плавания проведут краткий курс обучения. Также вас постоянно будет сопровождать опытный инструктор.
Важно знать:• при погружении с берега глубина погружения составляет до 10 метров, продолжительность — 30 минут;
погружение зависит от погодных условий (если море сильно штормит, то погружение невозможно).
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на место погружения и обратно
- Индивидуальный подбор современного итальянского снаряжения
- Краткий курс обучения профессиональными инструкторами подводного плавания
- Постоянное сопровождение опытным инструктором
- Профессиональная водолазная страховка
- Обязательная обработка регуляторов после каждого погружения
- Что не входит
- Погружение в полнолицевой маске — 550 руб.
- Цифровое фото (10-15 кадров): 1 человек — 400 руб., 2 человека — 800 руб.
- Видеоролик (1 минута) — 100 руб.
- С сопровождающих лиц взимается плата за трансфер 250 руб.
- Сопровождающие на катере оплачивают 1000 руб
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Убедительная просьба в ответном письме прислать адрес, по которому Вы остановились, для того чтобы мы смогли определить ближайшую точку сбора.
- Просим обратить ваше внимание, что погружение зависит от погодных условий (если море сильно штормит, то погружение невозможно)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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