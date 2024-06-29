3 часа
Индивидуальная
Дайвинг с берега в Адлере
Начало: КПП отеля или ближайшая остановка
Расписание: 9:00,11:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 699₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Дайвинг в Чёрном море
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
«Дайвинг Мы заберем вас из отеля и отвезем к месту погружения»
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 350₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Дайвинг в Черном море
Начало: Адлерский район, по договоренности
«Предлагаем познакомиться с естественным ландшафтом Черного моря, а также изобилием и разнообразием черноморских рыб и медуз во время дайвинга»
Расписание: Ежедневно 11-00, 13-00, 15-00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna29 июня 2024Дайвинг в море, это не забываемые эмоции! Инструктор, Владимир, ему отдельное огромное спасибо за великолепное моё первое погружение. Сначала был инструктаж
- ВВладислав7 сентября 2023Было здорово, но к фотографиям в карточке услуги никакого отношения не имеет. Погружение до 10м, маршрут по подготовленным каменным скульптурам на дне. Вода мутная, фотки соответственно тоже. Но для первого раза все равно впечатлений гора
- ККсения30 августа 2023Дайвинг с берега в АдлереВсе прошло хорошо, погружение было захватывающим, интересным)
- ННикита27 августа 2023Дайвинг с берега в АдлереВсе очень понравилось, забрали из дома, привезли домой
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Подводное плавание»
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