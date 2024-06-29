Дайвинг и купание с маской в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводное плавание» в Адлере, цены от 2 699 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дайвинг с берега в Адлере
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Дайвинг с берега в Адлере
Начало: КПП отеля или ближайшая остановка
Расписание: 9:00,11:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 699 за человека
Дайвинг в Чёрном море
15 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Дайвинг в Чёрном море
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
«Дайвинг Мы заберем вас из отеля и отвезем к месту погружения»
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 350 за человека
Дайвинг в Черном море
3 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Дайвинг в Черном море
Начало: Адлерский район, по договоренности
«Предлагаем познакомиться с естественным ландшафтом Черного моря, а также изобилием и разнообразием черноморских рыб и медуз во время дайвинга»
Расписание: Ежедневно 11-00, 13-00, 15-00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    29 июня 2024
    Дайвинг в Чёрном море
    Дайвинг в море, это не забываемые эмоции! Инструктор, Владимир, ему отдельное огромное спасибо за великолепное моё первое погружение. Сначала был инструктаж
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    на берегу, все доступно объяснили. Потом подобрали гидрокостюм и ласты. Я как новичок взяла себе полную маску и не пожалела. Жилет с балоном одели перед посадкой в катер. Вышли в море и началось подводное путешествие. Так как маска у меня была полностью на лицо, то думать о том как правильно дышать мне не пришлось. Комфортно спустились под воду и если на поверхности ещё было волнение, то увидев море "внутри" стало спокойно и очень интересно. Правда меня постоянно морюшко пыталось перевернуть))) дизорентация в пространстве (у меня) почти полная.))) Владимир, как в ясельках взял за руку и повёл навстречу морским обитателям. Нам дали малюска и приплыла стайка рыбок, как будто они ждали за рифом, когда даже мы будем их угощать. Проплывая вдоль дна видно как колышатся водоросли, а из их зарослей выныривают то там то здесь рыбки, любопытные подплывали поближе здороваюсь, другие спешили по своим делам, не обращая на нас. Знакомство с крабом прошло на высоком уровне!!!! Мы даже поздоровались с ним. Рукопожатие у крабика сильное мой наложенный ноготок не выдержал и дал трещину))))) но я не в обиде))) он очень милый!!! 30 минут путешествия пролетели как одно мгновение. Сказать я в восторге?! Я испытала невероятные эмоции!!!!! Инструктора, парни профессионалы с большой буквы!!! Теперь я люблю дайвинг!!!

  • В
    Владислав
    7 сентября 2023
    Дайвинг в Черном море
    Было здорово, но к фотографиям в карточке услуги никакого отношения не имеет. Погружение до 10м, маршрут по подготовленным каменным скульптурам на дне. Вода мутная, фотки соответственно тоже. Но для первого раза все равно впечатлений гора
  • К
    Ксения
    30 августа 2023
    Дайвинг с берега в Адлере
    Все прошло хорошо, погружение было захватывающим, интересным)
  • Н
    Никита
    27 августа 2023
    Дайвинг с берега в Адлере
    Все очень понравилось, забрали из дома, привезли домой

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Подводное плавание»

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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 2 699 до 3 350. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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