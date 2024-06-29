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на берегу, все доступно объяснили. Потом подобрали гидрокостюм и ласты. Я как новичок взяла себе полную маску и не пожалела. Жилет с балоном одели перед посадкой в катер. Вышли в море и началось подводное путешествие. Так как маска у меня была полностью на лицо, то думать о том как правильно дышать мне не пришлось. Комфортно спустились под воду и если на поверхности ещё было волнение, то увидев море "внутри" стало спокойно и очень интересно. Правда меня постоянно морюшко пыталось перевернуть))) дизорентация в пространстве (у меня) почти полная.))) Владимир, как в ясельках взял за руку и повёл навстречу морским обитателям. Нам дали малюска и приплыла стайка рыбок, как будто они ждали за рифом, когда даже мы будем их угощать. Проплывая вдоль дна видно как колышатся водоросли, а из их зарослей выныривают то там то здесь рыбки, любопытные подплывали поближе здороваюсь, другие спешили по своим делам, не обращая на нас. Знакомство с крабом прошло на высоком уровне!!!! Мы даже поздоровались с ним. Рукопожатие у крабика сильное мой наложенный ноготок не выдержал и дал трещину))))) но я не в обиде))) он очень милый!!! 30 минут путешествия пролетели как одно мгновение. Сказать я в восторге?! Я испытала невероятные эмоции!!!!! Инструктора, парни профессионалы с большой буквы!!! Теперь я люблю дайвинг!!!