«Золотое кольцо Абхазии»: Гагры, озеро Рица, дача Сталина, Новый Афон

4.8
8 отзывов
Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Абхазия или «страна души» — так называют местные свою Родину.

Это уникальное место с длинной историей 📖, которое стоит обязательно посетить.

Абхазия находится совсем недалеко от Сочи.

За день можно совершить путешествие по республике и вернуться обратно.

Предлагаю присоединиться к моей экскурсии 🧭 по Абхазии.

Вы увидите самые красивые 🤩 места — Новый Афон, Пицунда, озеро Рица и Юпшарский каньон.
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Экскурсия

1 800 ₽ за человека

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«Золотое кольцо Абхазии»: Гагры, озеро Рица, дача Сталина, Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии»: Гагры, озеро Рица, дача Сталина, Новый Афон

Что вы увидите

  • Смотровая площадка в г. Гагры
  • Знаменитый на весь мир ресторан Гагрипш
  • Колоннада в Гагре
  • Город Гагра
  • Пицунда
  • Абхазский национальный парк
  • Пасека с мёдом
  • Дегустация напитков и сыра
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Водопад влюблённых
  • Юпшарский каньон (знаменитый каменный мешок)
  • Популярное озеро Рица
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Парк в Новом Афоне
  • Храм Симона Кананита или Храм Лыхны храм (VIII – X вв) (зависит от ситуации) по желанию
  • Рукотворный водопад
Рекомендуем посетить самый яркий тур по самой шикарной стране рядом с РФ - Абхазии!
За один день Вы сможете увидеть самые исторические и красивые места, насладиться уникальной красотой гор ⛰️ и водоемов.
Можно посетить одно из самых знаменитых важных православных мест в Европе - 19 века.
Новоафонский монастырь, великолепный памятник архитектуры века и величественно сияющий золотыми куполами на зеленом склоне гор ⛰️.
Затем вы направляетесь в пещеры Нового Афона, комплекс из 9 древних пещер в глубине горы ⛰️, где вы прокатитесь на специальном поезде вглубины горы ⛰️ (там прохладно, предоставляются пледы), но вам все равно нужно одеваться теплее, потому что внутри пещер температура составляет около 10 градусов, а время пребывания там составляет более часа.
После Нового Афона тур перенесется в курорт Пицунда, где можно полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы, поплавать и позагорать (не зимой только), а также увидеть множество архитектурных памятников. Затем вы отправитесь в самые старые храмы на территории Абхазии – храм Лахны, он был посажен в столетии и помнит много исторических периодов и войн.
Затем группа движется к следующему важному месту-озеру Рица, которое высоко в горах ⛰️, но весь путь к нему настолько увлекателен, что вы даже будете кайфовать под шум горных рек, вы увидите обилие растительности и красивые заснеженные вершины гор ⛰️.
По пути к озеру наша группа пересечет величественный Юпшарский каньон - знаменитый каменный мешок, выодопады Девичьи слезы, Мужские слезы и Молочные водопады. Особое внимание заслуживает Голубое озеро-ярко-голубая кристально чистая вода с павлинами и лебедями, что придает этому озеру особую тайну.
Во время тура наши профессиональные гиды расскажут вам о самых известных легендах этих удивительных мест, о наших гидах туристы часто оставляют восторженные отзывы, а кто ранее ездил на другие экскурсии 🧭 дает отличную оценку качества именно нашей компании, как говорится все познается в сравнении.
Вообщем такая увлекательная поездка никого не оставит равнодушным и останется в памяти каждого туриста на долгие годы!

Немного интересных фактов:

    На языке местного населения « Абхазия» звучит как «Апсни " - в переводе означает "Страна Души»
    В районе Старой Гагры стоит ресторан «Гагрипш", построенный без единого гвоздя
    Репруа (длина 18 метров) - самая короткая река в мире Город Новый Афон считается самым маленьким городом в мире и имеет метро (если его можно назвать), есть железная дорога, проходящая через пещеры.
    В абхазских горах ⛰️ находятся две самые глубокие пещеры в мире-Пещера Крубера (2197 метров) и пещера им. Веревкина (2212 метров)
    Абхазское побережье-самое чистое в Черном море
    Абхазские знаменитые мандарины не такие абхазские привезли их сюда из Японии
    В Абхазии насчитывается 3500 видов растений, в том числе 100 эндемичных видов, которых больше нигде в мире нет
    Финальная сцена битвы Шерлока и Мориарти была снята в горах ⛰️ Абхазии возле водопада Гегский
    И в 70-х годах появился первый в мире памятник обезьяне
    -------------
    1. Только граждане РФ, с Российским паспортом
    2. Нет судимостей
    3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
    3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
    4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
    5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ)
    Если будет машина из центрального Сочи то забираем оттуда от ЖД вокзала или по курортному проспекту, +200р с человека, с Поляны +500 или обычно туристы добираются до Адлера самостоятельно (+25км) на автобусе 🚌, каршеринге, ласточке, такси 🚕,
    в зависимости от этого мы отправляем гео точку в ватцап где выходить, накануне вечером с вами связывается водитель 🚗 и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс номер с машиной которая приедет за вами, мы с вами в ватцапе до окончания тура.
    Наш менеджер с вами свяжется в ватцапе ближе к дате тура
    В Адлере забираем с разных точек и у каждой точки свой время, плюс могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывайте всегда, у отелей крупных забираем от КПП, в остальных случаях от остановок по главным улицам, накануне вечером это вам сообщается.
    +Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • трансфер по Адлеру
    • экологический сбор (350 руб. с человека)
    • дегустации напитков
    • сыра
    • копченостей
    Что не входит
    • По желанию:
    • Дача Сталина + 200 руб. /чел.
    • Ново-Афонская Пещера + 500 руб. /чел.
    • Внимание на график работы пещеры! :
    • График работы Новоафонской пещеры:
    • В начале мая (1. 05–10. 05) пещера открыта ежедневно с 10:00 до 18:00
    • Во второй половине мая и июне пещера открыта по особому графику.
    • С 11 мая по 14 июня вы можете попасть на экскурсию в любой день, кроме понедельника и пятницы с 10 до 18 часов.
    • С 15 июня и до конца месяца пещера доступна ежедневно с 9 до 19 часов, выходных дней в этот период нет
    • Как будет работать дальше - информацию потом обновим.
    • Храм Лыхны храм (VIII – X вв) 200 руб. /чел.
    • Обед 250-400 руб.
    • Тарзанка - 500 руб. /чел.
    • по пн. храм не работает
    • Трансфер с Красной Поляны - 500 р\чел. (сбор по главной улице в Поляне начиная от от Розы)
    • Из центрального Сочи - 200 р\чел. (сбор от ЖД вокзала Сочи или по курортному проспекту от остановок)
    • или самостоятельно приезжаем в Адлер
    Начало и место завершения
    🚩 Адлер, Сочи, Красная Поляна
    «Золотое кольцо Абхазии»: Гагры, озеро Рица, дача Сталина, Новый Афон
    «Золотое кольцо Абхазии»: Гагры, озеро Рица, дача Сталина, Новый Афон
    «Золотое кольцо Абхазии»: Гагры, озеро Рица, дача Сталина, Новый Афон
    «Золотое кольцо Абхазии»: Гагры, озеро Рица, дача Сталина, Новый Афон

    Экскурсия проводится Около 7:00 из Адлера; около 6:00 из Сочи и Красной Поляны

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Юлия П.
    Юлия П.
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    НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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