Насладитесь романтикой открытого вечернего моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа.
С воды вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи, в летнее время сможете искупаться в открытом море и даже встретить дельфинов в естественной среде обитания. Прочувствуйте расслабляющую атмосферу, спокойствие и умиротворение.
С воды вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи, в летнее время сможете искупаться в открытом море и даже встретить дельфинов в естественной среде обитания. Прочувствуйте расслабляющую атмосферу, спокойствие и умиротворение.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном. Устав от шума курортного города, многолюдности и суеты, мы выйдем в спокойные воды вечернего моря. Умеренный ветер, парус, освещенный алыми лучами заходящего солнца… Мы вместе проводим день в компании веселящихся дельфинов, которых можно часто встретить в открытом море. В теплое время года вы сможете искупаться в кристально чистой воде вдалеке от берега. Прямо с воды вы увидите Олимпийские парки, арены и другие знаменитые здания, которые были построены к зимней олимпиаде 2014 года. Основная задача — прочувствовать атмосферу и природу, спокойствие и умиротворение, но, при соответствующем настроении, можно неплохо повеселиться: обращайтесь к капитану за соответствующей настроению музыкой. Важная информация:
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).
- На борту находимся без обуви.
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
- Мероприятие рассчитано на ~1.5 часа включая инструктаж и швартовые операции.
- Музыка включается бесплатно и по запросу гостей.
- Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.
Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (5+)
|от 1 875 ₽
|Детский (0-4)
|1 300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
- Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
Что не входит в цену
- Питание
- Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Важная информация
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии
- Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты
- На борту находимся без обуви
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 50 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 авг 2024
Это была замечательная прогулка, несмотря на волны наш капитан Климат и старпом Максим сделали пребывание максимально комфортным!
В
Валерия
19 авг 2024
В
Виталий
18 авг 2024
Отлично провели время на морской прогулке. Прекрасная яхта, импозантный капитан, который сделал прогулку интересной и запоминающейся. Спокойные позитивные попутчики, штиль, дельфины и закат. Что может быть прекраснее? Добавьте немного хорошего
Е
Евгения
18 авг 2024
Очень понравилась прогулка, чистая комфортная яхта, классный капитан Константин.
О
Олег
10 авг 2024
Н
Настя
9 авг 2024
Но мало времени
Н
Наталья
3 авг 2024
С этим капитаном ходим не первый год. Все нравится
Н
Наталия
2 авг 2024
А
Александр
1 авг 2024
Т
Тимур
31 июл 2024
М
Мария
27 июл 2024
Прогулка очень нравилась! Адреналин поймали) покупались! Все было здорово! Рекомендую 🙌
В
Вера
26 июл 2024
Хотелось бы поблагодарить организаторов и капитана яхты за замечательные впечатления, оставшиеся после поездки. Погода в день нашей поездки была лучше не придумаешь, получилось сделать замечательные фотографии и покупаться в теплейшем открытом море.
С
Светлана
22 июл 2024
С
Светлана
21 июл 2024
Не место красит человека, а человек место…
Хорошее настроение, прекрасная компания и прогулка удалась!
Хорошее настроение, прекрасная компания и прогулка удалась!
С
Светлана
20 июл 2024
Входит в следующие категории Адлера
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