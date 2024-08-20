Прогулка по вечернему морю на яхте

Насладитесь романтикой открытого вечернего моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа.

С воды вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи, в летнее время сможете искупаться в открытом море и даже встретить дельфинов в естественной среде обитания. Прочувствуйте расслабляющую атмосферу, спокойствие и умиротворение.
4.92
50 отзывов
Прогулка по вечернему морю на яхте
Прогулка по вечернему морю на яхте
Прогулка по вечернему морю на яхте
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном. Устав от шума курортного города, многолюдности и суеты, мы выйдем в спокойные воды вечернего моря. Умеренный ветер, парус, освещенный алыми лучами заходящего солнца… Мы вместе проводим день в компании веселящихся дельфинов, которых можно часто встретить в открытом море. В теплое время года вы сможете искупаться в кристально чистой воде вдалеке от берега. Прямо с воды вы увидите Олимпийские парки, арены и другие знаменитые здания, которые были построены к зимней олимпиаде 2014 года. Основная задача — прочувствовать атмосферу и природу, спокойствие и умиротворение, но, при соответствующем настроении, можно неплохо повеселиться: обращайтесь к капитану за соответствующей настроению музыкой. Важная информация:
  • Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
  • Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).
  • На борту находимся без обуви.
  • Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
  • Мероприятие рассчитано на ~1.5 часа включая инструктаж и швартовые операции.
  • Музыка включается бесплатно и по запросу гостей.
  • Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.

Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (5+)от 1 875 ₽
Детский (0-4)1 300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
  • Черное море
  • Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
  • Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
Что не входит в цену
  • Питание
  • Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Важная информация
  • Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии
  • Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты
  • На борту находимся без обуви
  • Желательно переодеться в купальники заблаговременно
  • Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 50 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
3
2
2
1
Н
20 авг 2024
Это была замечательная прогулка, несмотря на волны наш капитан Климат и старпом Максим сделали пребывание максимально комфортным!
В
19 авг 2024
В
18 авг 2024
Отлично провели время на морской прогулке. Прекрасная яхта, импозантный капитан, который сделал прогулку интересной и запоминающейся. Спокойные позитивные попутчики, штиль, дельфины и закат. Что может быть прекраснее? Добавьте немного хорошего
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юмора и интересной беседы и вуаля - вечер становится волшебным.
P. D: не поняли, зачем за полтора часа до назначенного времени нас стали настойчиво просить прибыть к причалу на полчаса раньше, звонить и торопить, погода не ухудшилась, следующая группа поднялась на борт вовремя. Если это обычная практика, стоит отметить необходимость прибывать за полчаса до начала в описании экскурсии.

Е
18 авг 2024
Очень понравилась прогулка, чистая комфортная яхта, классный капитан Константин.
О
10 авг 2024
Н
9 авг 2024
Но мало времени
Н
3 авг 2024
С этим капитаном ходим не первый год. Все нравится
Н
2 авг 2024
А
1 авг 2024
Т
31 июл 2024
М
27 июл 2024
Прогулка очень нравилась! Адреналин поймали) покупались! Все было здорово! Рекомендую 🙌
В
26 июл 2024
Хотелось бы поблагодарить организаторов и капитана яхты за замечательные впечатления, оставшиеся после поездки. Погода в день нашей поездки была лучше не придумаешь, получилось сделать замечательные фотографии и покупаться в теплейшем открытом море.
С
22 июл 2024
С
21 июл 2024
Не место красит человека, а человек место…
Хорошее настроение, прекрасная компания и прогулка удалась!
С
20 июл 2024

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