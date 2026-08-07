Дендрологический парк «Южные культуры» был разбит недалеко от реки Мзымта в далёком 1910 году.
Вы погуляете по пальмовым аллеям и бамбуковым рощам, полюбуетесь прудами с лебедями, самшитовыми деревьями и цветущими растениями. А я запечатлею на камеру вашу встречу с прекрасным.
Вы погуляете по пальмовым аллеям и бамбуковым рощам, полюбуетесь прудами с лебедями, самшитовыми деревьями и цветущими растениями. А я запечатлею на камеру вашу встречу с прекрасным.
Описание фото-прогулки
Мы устроим фотосессию в самых живописных местах парка — он прекрасен в любое время года. Например, весной в нем цветёт знаменитая магнолия. Я помогу вам выбрать правильные ракурсы — всё это в непринужденном дружеском формате.
Организационные детали
- Входные билеты в парк оплачивается дополнительно — 300 ₽ с человека + 300 ₽ за фотографа
- В течение двух недель после прогулки вы получите от 60 снимков в лёгкой обработке, сохраняющей вашу естественную красоту.
- Вы получите доступ к фото ссылкой на Яндекс Диск
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony a7 III
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Южные культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.
Входит в следующие категории Адлера
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