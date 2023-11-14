Дендрологический парк «Южные культуры» был разбит недалеко от реки Мзымта в далёком 1910 году. Вы погуляете по пальмовым аллеям и бамбуковым рощам, полюбуетесь прудами с лебедями, самшитовыми деревьями и цветущими растениями. А я запечатлею на камеру вашу встречу с прекрасным.

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Описание

Что вас ожидает

Мы устроим фотосессию в самых живописных местах парка — он прекрасен в любое время года. Например, весной в нем цветёт знаменитая магнолия. Я помогу вам выбрать правильные ракурсы — всё это в непринужденном дружеском формате. Также по желанию расскажу историю города и покажу его старые фотографии. В течение двух недель после прогулки вы получите от 60 снимков в лёгкой обработке, сохраняющей вашу естественную красоту. Также в подарок я сделаю для вас небольшой видеоролик.

Организационные детали