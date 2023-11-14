Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Дендрологический парк «Южные культуры» был разбит недалеко от реки Мзымта в далёком 1910 году.
Вы погуляете по пальмовым аллеям и бамбуковым рощам, полюбуетесь прудами с лебедями, самшитовыми деревьями и цветущими растениями. А я запечатлею на камеру вашу встречу с прекрасным.
Вы погуляете по пальмовым аллеям и бамбуковым рощам, полюбуетесь прудами с лебедями, самшитовыми деревьями и цветущими растениями. А я запечатлею на камеру вашу встречу с прекрасным.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы устроим фотосессию в самых живописных местах парка — он прекрасен в любое время года. Например, весной в нем цветёт знаменитая магнолия. Я помогу вам выбрать правильные ракурсы — всё это в непринужденном дружеском формате. Также по желанию расскажу историю города и покажу его старые фотографии. В течение двух недель после прогулки вы получите от 60 снимков в лёгкой обработке, сохраняющей вашу естественную красоту. Также в подарок я сделаю для вас небольшой видеоролик.
Организационные детали
- Входные билеты в парк оплачивается дополнительно — 300 руб. с человека
- Вы получите доступ к фото ссылкой на Яндекс Диск
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 459 туристов
Всю жизнь живу в Сочи и хорошо знаю город и его историю. Провожу экскурсии и фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. С собой большое количество фото-материалов и карт с историей этих мест. На фотосессиях помогаю легко и непринуждённо позировать перед камерой и расслабляться. До встречи!
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