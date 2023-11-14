Фотопрогулка в парке «Южные культуры»

Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Дендрологический парк «Южные культуры» был разбит недалеко от реки Мзымта в далёком 1910 году.

Вы погуляете по пальмовым аллеям и бамбуковым рощам, полюбуетесь прудами с лебедями, самшитовыми деревьями и цветущими растениями. А я запечатлею на камеру вашу встречу с прекрасным.
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы устроим фотосессию в самых живописных местах парка — он прекрасен в любое время года. Например, весной в нем цветёт знаменитая магнолия. Я помогу вам выбрать правильные ракурсы — всё это в непринужденном дружеском формате. Также по желанию расскажу историю города и покажу его старые фотографии. В течение двух недель после прогулки вы получите от 60 снимков в лёгкой обработке, сохраняющей вашу естественную красоту. Также в подарок я сделаю для вас небольшой видеоролик.

Организационные детали

  • Входные билеты в парк оплачивается дополнительно — 300 руб. с человека
  • Вы получите доступ к фото ссылкой на Яндекс Диск

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Фотопрогулки
Парки
Природа и пейзажи

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