«Лучше гор могут быть только горы» — цитата Высоцкого справедлива и для выбора идеальной локации для фотосессии.
Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам «Розы Хутор», чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний.
Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам «Розы Хутор», чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний.
Описание фото-прогулки
Фото-приключение среди горных склонов
На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны, которые навеют мысли о Швейцарии.
На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.
Организационные детали
- В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю легкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony a7 III
- Фотосессия проходит без канатных дорог
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Жд вокзал Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Добрый день!
Отличная и интересная экскурсия. Илья огромный молодец, оперативно отправил красивые фото, остались очень довольны!
Отличная и интересная экскурсия. Илья огромный молодец, оперативно отправил красивые фото, остались очень довольны!
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И
Очень благодарны Илье за отлично проведённое время, много новой информации в ненавязчивой форме диалога. Отдельная благодарность за заботу о своих клиентах (подобрал время, учитывая погодные условия и наши пожелания). Фотографии получили отличного качества уже через 3 дня. В следующий раз экскурсии только с Вами!!!
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