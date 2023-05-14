Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам Розы Хутор, чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний. Я постараюсь не только запечатлеть вас на фоне горных пейзажей, но и увлечь историями этих мест.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Фото-приключение среди горных склонов
На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии.
На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.
Между кадрами: сочинские истории
На пути от одной фототочки до другой я с удовольствием поделюсь хрониками этих мест. Вы узнаете, как складывалась история приморского Сочи, Красной Поляны и Розы Хутор в прошлые эпохи. Поймете, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А еще разберетесь, что такое Большой Сочи, как изменились горные курорты после Олимпиады и кто привез в наши края первые чайные ростки.
Маршрут фотосессии: набережная Роза хутор — смотровая бар Коготь — смотровая площадка с видом на горы
Организационные детали
- В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю легкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту.
- Фотосессия проходит без канатных дорог
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Адлере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.