Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)

Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин

Описание
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Ответы на вопросы
«Лучше гор могут быть только горы» — цитата Высоцкого справедлива и для выбора идеальной локации для фотосессии.

Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам Розы Хутор, чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний. Я постараюсь не только запечатлеть вас на фоне горных пейзажей, но и увлечь историями этих мест.
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Фотосессия в Красной Поляне (из Адлера)
Ближайшие даты:
14
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фото-приключение среди горных склонов

На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии.
На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.

Между кадрами: сочинские истории

На пути от одной фототочки до другой я с удовольствием поделюсь хрониками этих мест. Вы узнаете, как складывалась история приморского Сочи, Красной Поляны и Розы Хутор в прошлые эпохи. Поймете, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А еще разберетесь, что такое Большой Сочи, как изменились горные курорты после Олимпиады и кто привез в наши края первые чайные ростки.

Маршрут фотосессии: набережная Роза хутор — смотровая бар Коготь — смотровая площадка с видом на горы

Организационные детали

  • В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю легкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту.
  • Фотосессия проходит без канатных дорог

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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