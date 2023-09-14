«Лучше гор могут быть только горы» — цитата Высоцкого справедлива и для выбора идеальной локации для фотосессии. Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам «Розы Хутор», чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний.

Описание фото-прогулки

Фото-приключение среди горных склонов

На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны, которые навеют мысли о Швейцарии.

На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.

Организационные детали