«Лучше гор могут быть только горы» — цитата Высоцкого справедлива и для выбора идеальной локации для фотосессии. Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам Розы Хутор, чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний. Я постараюсь не только запечатлеть вас на фоне горных пейзажей, но и увлечь историями этих мест.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фото-приключение среди горных склонов

На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии.

На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.

Между кадрами: сочинские истории

На пути от одной фототочки до другой я с удовольствием поделюсь хрониками этих мест. Вы узнаете, как складывалась история приморского Сочи, Красной Поляны и Розы Хутор в прошлые эпохи. Поймете, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А еще разберетесь, что такое Большой Сочи, как изменились горные курорты после Олимпиады и кто привез в наши края первые чайные ростки.

Маршрут фотосессии: набережная Роза хутор — смотровая бар Коготь — смотровая площадка с видом на горы

Организационные детали