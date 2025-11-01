Эта индивидуальная экскурсия предлагает насыщенный день от сочинского побережья до горных вершин Красной Поляны. Участники увидят живописные горные дороги, Ахштырскую пещеру и величественное ущелье Ахцу.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные панорамные виды
- 🏔 История Красной Поляны
- 🚡 Канатные дороги и курорты
- 🍽 Гастрономические открытия
- 📸 Фотостопы на фоне гор
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Ахштырская пещера
- Ущелье Ахцу
- Курорт Красная Поляна
- Курорт Роза Хутор
- Смотровая площадка у ресторана Коготь
- Вольерный комплекс Лаура
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Живописную горную дорогу — основой для неё стал старинный путь 1899 года
- Ахштырскую пещеру — стоянку пещерного человека и удивительные смотровые на реку Мзымта
- Ущелье Ахцу — здесь будет фотостоп на фоне заснеженных гор
- Храмовый комплекс женского Троице-Георгиевского монастыря в живописном месте
- Курорт «Красная Поляна» — подъём по канатной дороге по желанию
- Курорт «Роза Хутор» — Олимпийская деревня и истории зимней Олимпиады
- Вольерный комплекс «Лаура» — не зоопарк, а приют, где живут обитатели Кавказских гор
- Посёлок Красная Поляна — контраст прошлого и настоящего, гастрономия, музыка, отдых
И узнаете:
- Как море и горы формируют климат и настроение города
- Историю Красной Поляны — от аула Кбаадэ до олимпийской столицы
- В чём разница между тремя главными курортами
- Какие канатные дороги выбрать — и почему
- Где активный отдых, а где — тишина и виды
- Где поесть вкусно и атмосферно
- Как спланировать вечер: концерты, музеи, живая музыка
Организационные детали
- Поездка проходит на кроссовере Nissan Qashqai
- Трансфер из центра Сочи и Красной Поляны за доплату — 1000 ₽
- Вход в парки и на аттракционы оплачиваются отдельно:
— Ахштырская пещера: 500 ₽/взрослый, 250 ₽/детский
— Вольерный комплекс: 300 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка 7-14 лет
— Подъём по канатной дороге: взрослый — 2850 ₽, детский (7–14 лет) — 1700 ₽. Билет включает подъём и спуск на всех открытых канатных дорогах курорта в день посещения (возможна скидка при резерве заранее)
- Обеды и перекусы оплачиваются самостоятельно по меню заведения
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Адлере
Я путешественник со стажем. 10 лет жила в Юго-Восточной Азии, родила ребёнка, создала компанию, а затем приехала на Кавказ, без особых ожиданий. Но возможность за один день искупаться в мореЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 ноя 2025
Отличная экскурсия с отличным гидом. Ирина - увлекательный рассказчик. Всё было очень интересно. Наши пожелания по изменению маршрута были учтены. Ирина приятный в общении человек с грамотной речью, которую было очень приятно слушать. Наша экскурсия пролетела незаметно. Всем рекомендую эту экскурсию с Ириной.
Иван
7 окт 2025
Экскурсовод Татьяна, 5 баллов и благодарность за отличную экскурсию!
Л
Любовь
16 июн 2025
Нам проводила экскурсию Анастасия. Предварительно спросила об участниках и пожеланиях. Со мной был сын, поэтому экскурсия была адаптирована под него и его пожелания. Информация была доступной и интересной! Увидели всё, что запланировали и даже дождливая погода не была помехой! Отличное знание местности и качество вождения (что особенно важно при путешествиях с детьми)! Спасибо!
И
Ирина
7 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия в исполнении очаровательной Ирины! Очень ей благодарны за прекрасный день! Ирина знающий, внимательный экскурсовод с хорошо поставленной речью, мы сегодня узнали много нового о природе и
