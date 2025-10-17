Первый в регионе интерактивный пол, на котором можно играть одному или с компанией. Когда наступаешь на быстро передвигающиеся цветные пиксели, зарабатываешь очки. Итоговый счёт видишь на экране. Есть несколько игр: «Минное поле», «Море волнуется», «Пиксель-дуэль» и другие.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииПиксель Рум — это уникальная возможность окунуться в мир захватывающих игр и соревнований прямо на полу. Вы можете играть в одиночку или с друзьями, наступая на быстро движущиеся цветные пиксели и зарабатывая очки. На экране вы будете видеть итоговый счёт. Вас ждут разнообразные игры, такие как «Минное поле», «Море волнуется», «Пиксель Дуэль» и другие. Эта экскурсия подарит вам массу удовольствия и ярких впечатлений. Важная информация: Пиксель рум находится в центре Олимпийского парка в Сириус Автодроме. В случае, если в момент оформления бронирования выбранное время уже окажется занятым, Вам будет предложено другое.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главная Трибуна Сириус Автодрома
- Макет Олимпийского парка
Что включено
- 15 мин игры
- Браслет в подарок
Место начала и завершения?
Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26/1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Пиксель рум находится в центре Олимпийского парка в Сириус Автодроме. В случае
- Если в момент оформления бронирования выбранное время уже окажется занятым
- Вам будет предложено другое
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Индивидуальная
до 4 чел.
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
Открыть любопытные факты об истории края и узнать о местной жизни до и после Олимпиады
Начало: Ж/д станция «Имеретинский курорт»
Завтра в 10:00
18 окт в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
Погрузитесь в историю и современность Сириуса, узнайте о переселенцах и развитии региона. Вдохновляющие локации и уникальные факты ждут вас
Начало: У ж/д вокзала «Олимпийский»
22 окт в 10:30
23 окт в 10:30
от 2000 ₽ за человека
-
50%
Билеты
Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
600 ₽
1200 ₽ за билет