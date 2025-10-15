Светлана Татьяна! Всегда знала, нужные люди не попадаются случайно!

Спасибо большое за информацию, которую так долго ждала. Всё очень содержательно и информативно.

Спасибо за эту возможность услышать именно сейчас и за шаг на встречу!

Процветания!

Дмитрий Очень познвательно! Экскурсия интересная и зрелищная, Татьяна очень много и интересно рассказывает о вокзале Олимпийский парк, о деталях, о которых мало, кто знает. Рядом с вокзалом построен огромный театральный центр, так, же подробно Татьяна рассказала и о нем. Одним словом, если Вы хотите интересно и познавательно окунуться в историю олимпийского Сочи, района Адлер и Имеретинской низменности, очень рекомендую эту экскурсию!!!!

Л Левова У нас получилась отличная прогулка с Татьяной. Мы прошлись по знаковым местам Сириуса, узнали много интересного об этой местности: что здесь было до Олимпиады, вовремя и сейчас. Интересный маршрут и познавательная информация. Было приятно общаться! Спасибо!

Валентина Рекомендую обзорно ознакомиться с Сириусом с гидом Ириной

Познавательно, легко, интересно, время пролетело незаметно)

Спасибо, Ирине и Трипстеру