На этой индивидуальной экскурсии вы сможете погрузиться в историю и современность Сириуса.
Посетите знаковые места, такие как ж/д вокзал "Олимпийский парк", концертный зал "Сириус" и Орнитологический парк.
Узнайте о жизни в "Долине смерти", переселенческом движении старообрядцев и развитии Сириуса как города будущего.
Не упустите возможность увидеть Олимпийский парк и его ключевые объекты, а также насладиться шоу поющих фонтанов у Чаши Олимпийского огня
Посетите знаковые места, такие как ж/д вокзал "Олимпийский парк", концертный зал "Сириус" и Орнитологический парк.
Узнайте о жизни в "Долине смерти", переселенческом движении старообрядцев и развитии Сириуса как города будущего.
Не упустите возможность увидеть Олимпийский парк и его ключевые объекты, а также насладиться шоу поющих фонтанов у Чаши Олимпийского огня
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные архитектурные проекты
- 🌿 Природные заповедники и парки
- 🎢 Развлечения в Сочи Парке
- 🎤 Концертный зал мирового уровня
- 🔥 Шоу поющих фонтанов
- 🏞 Исторические и культурные факты
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Ж/д вокзал «Олимпийский парк»
- Концертный зал «Сириус»
- Орнитологический парк
- Старообрядческая церковь
- Образовательный центр «Сириус»
- Сочи Парк
- Олимпийский парк
- Чаша Олимпийского огня
Описание экскурсии
- Ж/д вокзал «Олимпийский парк». Вы увидите главные наземные ворота Сириуса с помпезной архитектурой и ландшафтным дизайном.
- Концертный зал мирового уровня «Сириус» — уникальный проект международного масштаба, привлекает архитектурой и новыми технологиями.
- Орнитологический парк. Вы осмотрите водно-болотные угодья колхидского типа. Это охраняемая природная зона, место отдыха и зимовья перелётных птиц.
- Старообрядческая церковь. Обсудим историю казаков-некрасовцев, переселение и жизнь в «Долине смерти».
- Образовательный центр «Сириус» — развивающийся наукоград для талантливых детей России.
- Сочи Парк — русский Диснейленд с экстремальными аттракционами для любителей острых ощущений.
- Олимпийский парк. Прогуляемся по территории и посмотрим на ключевые объекты — автодром, Медал-Плазу, стадион «Фишт», малую ледовую арену «Шайба» и другие.
- Чаша Олимпийского огня. По вечерам здесь можно посмотреть шоу поющих фонтанов.
Вы узнаете:
- Об истории района, аллювиальной долине, намытой реками Псоу и Мзымта, колхидских лесах и болотах.
- Жизни в «Долине смерти» и борьбе с малярией.
- Переселенческом движении старообрядцев.
- Развитии Сириуса как города будущего.
- Олимпийском движении в Сочи.
Организационные детали
- В стоимость всё включено.
- Рекомендую взять с собой бутылочку воды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала «Олимпийский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 36 туристов
Экскурсовод. Психолог, педагог-организатор. Я очень люблю Сочи, каждый район здесь по-своему прекрасен, имеет свою историю и достопримечательности, заслуживающие внимания. Я делюсь историей не только с помощью рассказов, но и с помощью эмоционального погружения в каждый объект.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
15 окт 2025
Татьяна! Всегда знала, нужные люди не попадаются случайно!
Спасибо большое за информацию, которую так долго ждала. Всё очень содержательно и информативно.
Спасибо за эту возможность услышать именно сейчас и за шаг на встречу!
Процветания!
Спасибо большое за информацию, которую так долго ждала. Всё очень содержательно и информативно.
Спасибо за эту возможность услышать именно сейчас и за шаг на встречу!
Процветания!
Дмитрий
11 окт 2025
Очень познвательно! Экскурсия интересная и зрелищная, Татьяна очень много и интересно рассказывает о вокзале Олимпийский парк, о деталях, о которых мало, кто знает. Рядом с вокзалом построен огромный театральный центр, так, же подробно Татьяна рассказала и о нем. Одним словом, если Вы хотите интересно и познавательно окунуться в историю олимпийского Сочи, района Адлер и Имеретинской низменности, очень рекомендую эту экскурсию!!!!
Л
Левова
4 июл 2025
У нас получилась отличная прогулка с Татьяной. Мы прошлись по знаковым местам Сириуса, узнали много интересного об этой местности: что здесь было до Олимпиады, вовремя и сейчас. Интересный маршрут и познавательная информация. Было приятно общаться! Спасибо!
Валентина
24 апр 2025
Рекомендую обзорно ознакомиться с Сириусом с гидом Ириной
Познавательно, легко, интересно, время пролетело незаметно)
Спасибо, Ирине и Трипстеру
Познавательно, легко, интересно, время пролетело незаметно)
Спасибо, Ирине и Трипстеру
И
Ирина
15 апр 2025
Содержательная экскурсия. Отличный вариант для любого туриста (и дети, и взрослые). Рекомендую!
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
5950 ₽
7000 ₽ за всё до 3 чел.
-
60%
Индивидуальная
По Олимпийскому парку и Сириусу на мотоцикле
Увлекательная мотопрогулка по Олимпийскому проспекту и магистралям Сириуса с захватывающими видами и памятными фото
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1600 ₽
4000 ₽ за человека
-
60%
Индивидуальная
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатитесь по Олимпийскому парку Сочи на мотоцикле, узнайте интересные факты и насладитесь видом стадионов и ледовых арен
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1600 ₽
4000 ₽ за человека