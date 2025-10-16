Мои заказы

Интерактивные экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Адлере, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Интерактивная зона «Формула VR»
1 час
Мини-группа
до 11 чел.
Интерактивная зона «Формула VR»
Испытать ощущения, которые невозможно получить ни в одной компьютерной игре
Начало: В Сириусе
Сегодня в 15:15
Завтра в 10:45
800 ₽ за человека
«Пиксель Рум» - игры на интерактивном полу
Пешая
15 минут
Групповая
до 15 чел.
«Пиксель Рум» - игры на интерактивном полу
Начало: Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26/1
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
960 ₽ за человека
Интерактивное пространство «Формула VR»
Пешая
1 час
Билеты
Интерактивное пространство «Формула VR»
Начало: Олимпийский парк, Главная Трибуна Сочи Автодрома
Расписание: 11:00-19:00
Завтра в 12:00
18 окт в 11:00
3000 ₽ за билет

