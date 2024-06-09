Сириус у многих ассоциируется с Олимпийскими объектами. Но таким, каким его сейчас знают, он стал недавно.
А до этого у Имеретинской низменности была другая жизнь: здесь жили старообрядцы, люди занимались рыбной ловлей и земледелием, развивались совхозы и росли фруктовые сады. Подготовка к Играм многое изменила. Как староверы отстаивали свои земли и получилось ли это у них — вы узнаете на экскурсии.
А до этого у Имеретинской низменности была другая жизнь: здесь жили старообрядцы, люди занимались рыбной ловлей и земледелием, развивались совхозы и росли фруктовые сады. Подготовка к Играм многое изменила. Как староверы отстаивали свои земли и получилось ли это у них — вы узнаете на экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
С 1911 года Имеретинскую низменность заселили старообрядцы — некрасовцы, бежавшие из Османской империи. Я расскажу о развитии края, его населении, быте и укладе староверов. Вы узнаете, как развивался регион после 2007 года, когда Сочи объявили столицей Зимних Олимпийских Игр ХХII. И поймёте, как здесь изменилась жизнь, когда Имеретинская низменность стала Сириусом — первой в стране федеральной территорией.
В нашей программе:
- Музей археологии Сириуса, в котором представлены предметы быта старообрядцев и уклад их жизни
- Древлеправославная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Вы узнаете историю раскола в православной вере, как образовались староверы и об их переселении в Имеретинскую низменность
- Старообрядческое кладбище в Олимпийском парке. С панорамной точки вы увидите закрытое от посторонних глаз кладбище, а также стадионы Айсберг и Фишт. Я расскажу об Олимпийских Играх в Сочи — событии, которое дало огромный толчок в развитии региона.
- Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, будто парящий над Имеретинской низменностью. Вы откроете интересные факты, связанные с постройкой храма, и услышите историю о раскопках древней византийской святыни 8-9 веков, которые идут до сих пор на территории Сириуса.
- После экскурсии вы можете остаться на музыкально-световое шоу под открытым небом у Чаши Олимпийского огня в самом центре Олимпийского парка.
Кому подойдёт экскурсия
Гостям края, которые хотят узнать подробнее о регионе, жизни и быте староверов, вынужденных постоянно переселяться на новые территории. Также экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть наследие, оставленное Олимпиадой.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из вашего отеля в Сириусе или Адлере и обратно
- За дополнительную плату я могу встретить вас в Сочи (+2000 руб.) или Красной Поляне (+3000 руб.) и после экскурсии так же отвезти обратно
- Если вы приезжаете на своём автомобиле, возле ж/д станции в Сириусе есть бесплатная парковка, где вы сможете оставить машину
- Дополнительные расходы: билет в Музей археологии Сириуса — 100 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля или на ж/д станции «Имеретинский курорт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 24 туристов
Добро пожаловать в Сочи! Меня зовут Анастасия, сибирячка по духу и экскурсовод по любви и образованию. Влюбилась в Кавказ и влюбляю вас — красота этих мест зашкаливает, дух истории вЗадать вопрос
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