Сириус у многих ассоциируется с Олимпийскими объектами. Но таким, каким его сейчас знают, он стал недавно. А до этого у Имеретинской низменности была другая жизнь: здесь жили старообрядцы, люди занимались рыбной ловлей и земледелием, развивались совхозы и росли фруктовые сады. Подготовка к Играм многое изменила. Как староверы отстаивали свои земли и получилось ли это у них — вы узнаете на экскурсии.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

С 1911 года Имеретинскую низменность заселили старообрядцы — некрасовцы, бежавшие из Османской империи. Я расскажу о развитии края, его населении, быте и укладе староверов. Вы узнаете, как развивался регион после 2007 года, когда Сочи объявили столицей Зимних Олимпийских Игр ХХII. И поймёте, как здесь изменилась жизнь, когда Имеретинская низменность стала Сириусом — первой в стране федеральной территорией.

В нашей программе:

Музей археологии Сириуса , в котором представлены предметы быта старообрядцев и уклад их жизни

, в котором представлены предметы быта старообрядцев и уклад их жизни Древлеправославная церковь Успения Пресвятой Богородицы . Вы узнаете историю раскола в православной вере, как образовались староверы и об их переселении в Имеретинскую низменность

. Вы узнаете историю раскола в православной вере, как образовались староверы и об их переселении в Имеретинскую низменность Старообрядческое кладбище в Олимпийском парке . С панорамной точки вы увидите закрытое от посторонних глаз кладбище, а также стадионы Айсберг и Фишт. Я расскажу об Олимпийских Играх в Сочи — событии, которое дало огромный толчок в развитии региона.

. С панорамной точки вы увидите закрытое от посторонних глаз кладбище, а также стадионы Айсберг и Фишт. Я расскажу об Олимпийских Играх в Сочи — событии, которое дало огромный толчок в развитии региона. Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя , будто парящий над Имеретинской низменностью. Вы откроете интересные факты, связанные с постройкой храма, и услышите историю о раскопках древней византийской святыни 8-9 веков, которые идут до сих пор на территории Сириуса.

, будто парящий над Имеретинской низменностью. Вы откроете интересные факты, связанные с постройкой храма, и услышите историю о раскопках древней византийской святыни 8-9 веков, которые идут до сих пор на территории Сириуса. После экскурсии вы можете остаться на музыкально-световое шоу под открытым небом у Чаши Олимпийского огня в самом центре Олимпийского парка.

Кому подойдёт экскурсия

Гостям края, которые хотят узнать подробнее о регионе, жизни и быте староверов, вынужденных постоянно переселяться на новые территории. Также экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть наследие, оставленное Олимпиадой.

Организационные детали