Красная Поляна: от каменного века до олимпиады

Авторская историческая экскурсия из Адлера
Вы увидите современное наследие Олимпийских игр и пейзажи самых молодых Кавказских гор, насладитесь видами дикой природы.

Узнаете, куда делись местные жители после Кавказской войны, зачем Римской империи был нужен Кавказ и почему эти места в 19 веке считались гиблыми. И многое другое!
Описание экскурсии

Смотровая площадка в Ахштырском ущелье — отсюда открывается великолепный вид на горы и один из самых высоких подвесных мостов в мире — Скайбридж.

Скайпарк (по желанию) — вы сможете прогуляться по мосту, покататься на гигантских скоростных качелях, прыгнуть вниз с платформы высотой 69 или 207 метров.

Ахштырская пещера. По подсчётам учёных, именно здесь около 350 000 лет назад обитали самые северные неандертальцы на планете.

Форелевое хозяйство (по желанию) — крупнейшее рыборазводное хозяйство России. Местный гид расскажет, как здесь организована работа.

Смотровая площадка на Ахцу — величественное и глубокое ущелье, на дне которого протекает река Мзымта. Я поделюсь историей его образования миллионы лет назад.

Чвижепсе — минеральный источник. Вы сможете попробовать природную газированную воду и набрать бутылочку с собой, если захотите.

Посёлок Красная Поляна — одна из самых дорогих деревень Сочи. Я расскажу, почему она красная и причём тут греки, открою историю места и покажу знаменитую смотровую площадку с видом на весь посёлок и хребет Аибга.

«Роза Хутор». Прогуляемся по набережной реки Мзымта и Олимпийской деревне, посмотрим на знаменитую ратушу с часами. Наконец, вас ждёт обзорное знакомство с горнолыжным курортом «Газпром Поляна» в долине реки Лаура.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортном полноприводном кроссовере Suzuki Grand Vitara
  • При бронировании с детьми я предоставляю детские кресла и бустер
  • Экскурсию для вас проведу лично я

Дополнительные расходы

  • Ахштырская пещера — 350 ₽ за чел.
  • Источник Чвижепсе — 200 ₽ за чел.
  • Форелевое хозяйство — 500 ₽ за чел.
  • Скайпарк — от 2500 ₽ за взрослого

Ответы на вопросы

Илья
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 471 туриста
Меня зовут Илья, и я местный житель в третьем поколении, то есть мои бабушка с дедушкой приехали в наш южный город в далеких 70-х, когда переезд в Сочи еще не
стал мейнстримом:)) Расскажу о Сочи — как было, что стало. Покажу вам ту Абхазию, которая понравится именно вам. Например, если вы любите заброшенные места, сделаем акцент на них. Поклонников пейзажей отвезу к чистейшим рекам и горам Абхазии. Все фотографии сделаны лично мной, смогу пофотографировать вас и подсказать, где фотографироваться:) Индивидуальные экскурсии провожу сам, для групповых также привлекаю коллег, отличных гидов нашего региона. Ждем вас!

В
Вера
20 окт 2025
Все прошло отлично,Илья отличный гид,узнали много интересного об истории края и именно мест,где мы были, плюс много отличных фото,Илья профессионал своего дела,спасибо за этот день,за эмоции и долгую память 🔥🔥🔥
