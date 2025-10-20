Вы увидите современное наследие Олимпийских игр и пейзажи самых молодых Кавказских гор, насладитесь видами дикой природы. Узнаете, куда делись местные жители после Кавказской войны, зачем Римской империи был нужен Кавказ и почему эти места в 19 веке считались гиблыми. И многое другое!

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Смотровая площадка в Ахштырском ущелье — отсюда открывается великолепный вид на горы и один из самых высоких подвесных мостов в мире — Скайбридж.

Скайпарк (по желанию) — вы сможете прогуляться по мосту, покататься на гигантских скоростных качелях, прыгнуть вниз с платформы высотой 69 или 207 метров.

Ахштырская пещера. По подсчётам учёных, именно здесь около 350 000 лет назад обитали самые северные неандертальцы на планете.

Форелевое хозяйство (по желанию) — крупнейшее рыборазводное хозяйство России. Местный гид расскажет, как здесь организована работа.

Смотровая площадка на Ахцу — величественное и глубокое ущелье, на дне которого протекает река Мзымта. Я поделюсь историей его образования миллионы лет назад.

Чвижепсе — минеральный источник. Вы сможете попробовать природную газированную воду и набрать бутылочку с собой, если захотите.

Посёлок Красная Поляна — одна из самых дорогих деревень Сочи. Я расскажу, почему она красная и причём тут греки, открою историю места и покажу знаменитую смотровую площадку с видом на весь посёлок и хребет Аибга.

«Роза Хутор». Прогуляемся по набережной реки Мзымта и Олимпийской деревне, посмотрим на знаменитую ратушу с часами. Наконец, вас ждёт обзорное знакомство с горнолыжным курортом «Газпром Поляна» в долине реки Лаура.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортном полноприводном кроссовере Suzuki Grand Vitara

При бронировании с детьми я предоставляю детские кресла и бустер

Экскурсию для вас проведу лично я

Дополнительные расходы