Вы увидите современное наследие Олимпийских игр и пейзажи самых молодых Кавказских гор, насладитесь видами дикой природы.
Узнаете, куда делись местные жители после Кавказской войны, зачем Римской империи был нужен Кавказ и почему эти места в 19 веке считались гиблыми. И многое другое!
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Смотровая площадка в Ахштырском ущелье — отсюда открывается великолепный вид на горы и один из самых высоких подвесных мостов в мире — Скайбридж.
Скайпарк (по желанию) — вы сможете прогуляться по мосту, покататься на гигантских скоростных качелях, прыгнуть вниз с платформы высотой 69 или 207 метров.
Ахштырская пещера. По подсчётам учёных, именно здесь около 350 000 лет назад обитали самые северные неандертальцы на планете.
Форелевое хозяйство (по желанию) — крупнейшее рыборазводное хозяйство России. Местный гид расскажет, как здесь организована работа.
Смотровая площадка на Ахцу — величественное и глубокое ущелье, на дне которого протекает река Мзымта. Я поделюсь историей его образования миллионы лет назад.
Чвижепсе — минеральный источник. Вы сможете попробовать природную газированную воду и набрать бутылочку с собой, если захотите.
Посёлок Красная Поляна — одна из самых дорогих деревень Сочи. Я расскажу, почему она красная и причём тут греки, открою историю места и покажу знаменитую смотровую площадку с видом на весь посёлок и хребет Аибга.
«Роза Хутор». Прогуляемся по набережной реки Мзымта и Олимпийской деревне, посмотрим на знаменитую ратушу с часами. Наконец, вас ждёт обзорное знакомство с горнолыжным курортом «Газпром Поляна» в долине реки Лаура.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортном полноприводном кроссовере Suzuki Grand Vitara
При бронировании с детьми я предоставляю детские кресла и бустер
Экскурсию для вас проведу лично я
Дополнительные расходы
Ахштырская пещера — 350 ₽ за чел.
Источник Чвижепсе — 200 ₽ за чел.
Форелевое хозяйство — 500 ₽ за чел.
Скайпарк — от 2500 ₽ за взрослого
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 471 туриста
Меня зовут Илья, и я местный житель в третьем поколении, то есть мои бабушка с дедушкой приехали в наш южный город в далеких 70-х, когда переезд в Сочи еще не читать дальше
стал мейнстримом:)) Расскажу о Сочи — как было, что стало. Покажу вам ту Абхазию, которая понравится именно вам. Например, если вы любите заброшенные места, сделаем акцент на них. Поклонников пейзажей отвезу к чистейшим рекам и горам Абхазии. Все фотографии сделаны лично мной, смогу пофотографировать вас и подсказать, где фотографироваться:) Индивидуальные экскурсии провожу сам, для групповых также привлекаю коллег, отличных гидов нашего региона. Ждем вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Вера
20 окт 2025
Все прошло отлично,Илья отличный гид,узнали много интересного об истории края и именно мест,где мы были, плюс много отличных фото,Илья профессионал своего дела,спасибо за этот день,за эмоции и долгую память 🔥🔥🔥